Errori, bug, domande - pagina 22
Leggendo la sezione, non ho trovato una risposta alla domanda su quanto spesso avviene la scansione automatica della rete. Hai qualche idea?
Buona giornata a tutti.
Domanda agli sviluppatori - Posso chiedere come si rifletteranno le operazioni di bilanciamento in OnTrade (se mai)?
Sto parlando di catturare esattamente le operazioni di saldo (deposito/prelievo) sul conto durante il trading demo e reale, così come l'elaborazione dei "prelievi" nel tester....
1. Si può regolare la larghezza delle colonne? Quando la banca viene visualizzata, comprime tutto e non permette di vedere le citazioni.
Grazie. Wow, c'è un sacco di roba buona.
1. È possibile regolare la larghezza delle colonne. Quando la banca viene visualizzata, comprime tutto e non permette di vedere le citazioni.
Se sei una persona a cui piacciono di più le immagini che il testo, allora aggiungerò uno screenshot - "Come disabilitare l'Auto-Size per la larghezza delle colonne in Market Watch".
Buona giornata a tutti.
Per impostare la larghezza manualmente, disattivate l'opzione "Auto-size" nel menu contestuale.
1. grazie naturalmente, ma ancora "Auto-size" è molto strano, se un campo vuoto è auto-dimensionato in modo da comprimere le celle con informazioni, non è giusto.
2. Se non ci saranno altri fornitori di quotazioni, allora (il campo) è in qualche modo inutile. Non riesco a capire a cosa serve, se ci sarà solo un nome o come ora non c'è niente
Questo campo è riservato alle informazioni sul fornitore di liquidità, non sul fornitore di quote.
Posso elaborare un po' di più su questo, solo che non riesco a capirlo. Come può esserci liquidità senza prezzo? Quindi venderò EURUSD a 1,6 e UBS mi fornirà liquidità?
Questo esempio è esagerato, ma mostra che non c'è liquidità senza prezzo (a parte le quotazioni)... Devo essermi perso qualcosa...
Cioè, la dimensione non fluttua a seconda che le colonne siano piene o vuote. Se una colonna non è necessaria, è meglio disabilitarla.
Il campo banca può mostrare sia il fornitore di liquidità che il fornitore di quote. Il campo banca è riempito dal gateway/datafide.