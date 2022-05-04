Errori, bug, domande - pagina 22

alexey_petrov: Potete inoltre leggere la sezione di aiuto del terminale "Barra di stato -> Menu di commutazione del punto di accesso".

Leggendo la sezione, non ho trovato una risposta alla domanda su quanto spesso avviene la scansione automatica della rete. Hai qualche idea?

Buona giornata a tutti.


Domanda agli sviluppatori - Posso chiedere come si rifletteranno le operazioni di bilanciamento in OnTrade (se mai)?

Sto parlando di catturare esattamente le operazioni di saldo (deposito/prelievo) sul conto durante il trading demo e reale, così come l'elaborazione dei "prelievi" nel tester....

 
Prival:

1. Si può regolare la larghezza delle colonne? Quando la banca viene visualizzata, comprime tutto e non permette di vedere le citazioni.

Per regolare la larghezza manualmente, disattivate l'opzione "Auto-size" nel menu contestuale.
 
Yedelkin:

Leggendo la sezione, non ho trovato una risposta alla domanda su quanto spesso avviene la scansione automatica della rete. Puoi dirmelo?


 
Prival:

Grazie. Wow, c'è un sacco di roba buona.

1. È possibile regolare la larghezza delle colonne. Quando la banca viene visualizzata, comprime tutto e non permette di vedere le citazioni.

Se sei una persona a cui piacciono di più le immagini che il testo, allora aggiungerò uno screenshot - "Come disabilitare l'Auto-Size per la larghezza delle colonne in Market Watch".


 
Interesting:

Buona giornata a tutti.


Domanda agli sviluppatori - Posso chiedere come si rifletteranno le operazioni di bilanciamento in OnTrade (se mai)?

Sto parlando di catturare esattamente le operazioni di saldo (deposito/prelievo) sul conto durante il trading demo e reale, così come l'elaborazione del "ritiro di fondi" nel tester....

Quando si deposita e si ritira, l'evento Trade viene generato e lo si può elaborare in OnTrade.
 
alexey_petrov:
Per impostare la larghezza manualmente, disattivate l'opzione "Auto-size" nel menu contestuale.

1. grazie naturalmente, ma ancora "Auto-size" è molto strano, se un campo vuoto è auto-dimensionato in modo da comprimere le celle con informazioni, non è giusto.

2. Se non ci saranno altri fornitori di quotazioni, allora (il campo) è in qualche modo inutile. Non riesco a capire a cosa serve, se ci sarà solo un nome o come ora non c'è niente

 
Prival:

2. se non ci sono altri fornitori di quotazioni, allora questo campo sarà inutile. Non riesco a capire a cosa serve, se c'è solo un nome o come adesso non c'è niente.

Questo campo è riservato alle informazioni sul fornitore di liquidità, non sul fornitore di quote.

 
alexey_petrov:

Questo campo è riservato alle informazioni sul fornitore di liquidità, non sul fornitore di quote.

Posso elaborare un po' di più su questo, solo che non riesco a capirlo. Come può esserci liquidità senza prezzo? Quindi venderò EURUSD a 1,6 e UBS mi fornirà liquidità?

Questo esempio è esagerato, ma mostra che non c'è liquidità senza prezzo (a parte le quotazioni)... Devo essermi perso qualcosa...

 
Autosize lavora nei limiti delle proporzioni della colonna.

Cioè, la dimensione non fluttua a seconda che le colonne siano piene o vuote. Se una colonna non è necessaria, è meglio disabilitarla.

Il campo banca può mostrare sia il fornitore di liquidità che il fornitore di quote. Il campo banca è riempito dal gateway/datafide.

