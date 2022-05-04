Errori, bug, domande - pagina 24

In MQL4, questa funzione era implementata usando WinAPI, che richiedeva il file WinUser32.mqh, ora non è necessario (almeno, non è richiesto esplicitamente).
Grazie, ora proverò a testarlo.
 
Ed è vero, funziona anche senza.
 

Almeno 5 builds già, incluso il 291

 

costruire 291

MetaTester: sistemata la chiusura delle posizioni alla fine dei test.

Le posizioni sono ora chiuse un'ora prima.

Posso citare un Expert Advisor se necessario.

 
joo:

Almeno le ultime 5 build, compresa la 291

Cosa mostra l'ottimizzazione "Balance Max" (test)? Finora hai selezionato "Balance+ Min Drawdown" e i risultati sono di conseguenza.

 
Yedelkin:

Cosa mostra l'ottimizzazione "Balance Max" (test)? Finora hai selezionato "Balance+ Min Drawdown" e i risultati sono adeguati.

Cosa c'entrano i "risultati appropriati"?

Il deposito iniziale è un numero a quattro cifre, mentre i risultati dell'ottimizzazione, per qualche motivo, sono a sei cifre. Questo è un bug.

 
joo:

Che cosa ha a che fare questo con i "risultati corrispondenti"?

Il deposito iniziale è un numero a quattro cifre, ma i risultati dell'ottimizzazione sono numeri a sei cifre per qualche motivo. Questo è un bug.

Guarda i risultati ottenuti utilizzando diversi valori dei parametri di ottimizzazione, compreso il parametro "Balance+ Min Drawdown". E come differiscono l'uno dall'altro.

Quindi rimane la domanda: cosa mostra l'ottimizzazione (test) del parametro "Balance Max"?

E per quanto riguarda i numeri a sei cifre, anche con il parametro iniziale "Balance Max" ho numeri a nove cifre https://www.mql5.com/ru/forum/1227:). E quando si seleziona il parametro "Balance + Min Drawdown" sarà un casino totale :) )). Ma sto aspettando un aggiornamento della build.

 
Yedelkin:
....

Per favore, non disturbatevi a commentare i miei post. Il mio rapporto di bug è indirizzato agli sviluppatori e l'ho copiato qui e non in Service Desk perché ho dovuto mostrare degli screenshot.

Yedelkin:
Quindi la domanda rimane: cosa mostra l'ottimizzazione (test) "Balance Max"?

Non ne sarò infastidito.

 
joo:
Per favore, non disturbatevi a commentare i miei post. Il mio messaggio di errore è indirizzato agli sviluppatori, l'ho postato qui e non in servicedesk, perché ho dovuto mostrare degli screenshot.
Non è difficile per me mostrare l'ovvio, e i tuoi post non hanno niente a che vedere con questo. Se leggete l'aiuto potreste trovare la risposta da soli, senza ulteriori riferimenti agli sviluppatori.
 
Yedelkin:
Non è difficile per me affermare l'ovvio. Se avessi letto l'aiuto avresti potuto trovare la risposta da solo senza fare riferimento agli sviluppatori.

Dove nell'aiuto si dice: "La dimensione dell'equilibrio in ogni corsa di ottimizzazione è 100 volte più grande di quello che è in realtà. Ma non farci caso, è solo un glitch innocuo"?

Mostrami, indicami.

