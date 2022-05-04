Errori, bug, domande - pagina 24
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
In MQL4, questa funzione era implementata usando WinAPI, che richiedeva il file WinUser32.mqh, ora non è necessario (almeno, non è richiesto esplicitamente).
Almeno 5 builds già, incluso il 291
costruire 291
MetaTester: sistemata la chiusura delle posizioni alla fine dei test.
Le posizioni sono ora chiuse un'ora prima.
Posso citare un Expert Advisor se necessario.
Almeno le ultime 5 build, compresa la 291
Cosa mostra l'ottimizzazione "Balance Max" (test)? Finora hai selezionato "Balance+ Min Drawdown" e i risultati sono di conseguenza.
Cosa mostra l'ottimizzazione "Balance Max" (test)? Finora hai selezionato "Balance+ Min Drawdown" e i risultati sono adeguati.
Cosa c'entrano i "risultati appropriati"?
Il deposito iniziale è un numero a quattro cifre, mentre i risultati dell'ottimizzazione, per qualche motivo, sono a sei cifre. Questo è un bug.
Che cosa ha a che fare questo con i "risultati corrispondenti"?
Il deposito iniziale è un numero a quattro cifre, ma i risultati dell'ottimizzazione sono numeri a sei cifre per qualche motivo. Questo è un bug.
Guarda i risultati ottenuti utilizzando diversi valori dei parametri di ottimizzazione, compreso il parametro "Balance+ Min Drawdown". E come differiscono l'uno dall'altro.
Quindi rimane la domanda: cosa mostra l'ottimizzazione (test) del parametro "Balance Max"?
E per quanto riguarda i numeri a sei cifre, anche con il parametro iniziale "Balance Max" ho numeri a nove cifre https://www.mql5.com/ru/forum/1227:). E quando si seleziona il parametro "Balance + Min Drawdown" sarà un casino totale :) )). Ma sto aspettando un aggiornamento della build.
....
Per favore, non disturbatevi a commentare i miei post. Il mio rapporto di bug è indirizzato agli sviluppatori e l'ho copiato qui e non in Service Desk perché ho dovuto mostrare degli screenshot.
Yedelkin:
Quindi la domanda rimane: cosa mostra l'ottimizzazione (test) "Balance Max"?
Non ne sarò infastidito.
Per favore, non disturbatevi a commentare i miei post. Il mio messaggio di errore è indirizzato agli sviluppatori, l'ho postato qui e non in servicedesk, perché ho dovuto mostrare degli screenshot.
Non è difficile per me affermare l'ovvio. Se avessi letto l'aiuto avresti potuto trovare la risposta da solo senza fare riferimento agli sviluppatori.
Dove nell'aiuto si dice: "La dimensione dell'equilibrio in ogni corsa di ottimizzazione è 100 volte più grande di quello che è in realtà. Ma non farci caso, è solo un glitch innocuo"?
Mostrami, indicami.