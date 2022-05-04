Errori, bug, domande - pagina 17
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Appena aggiornato MT5.... me stesso. Ha fatto fuori tutti gli account e i server disponibili allo stesso tempo. Ora non posso nemmeno avviare un conto demo :(. Quindi cosa fare dopo?
A proposito, una cosa divertente: nessun server disponibile, ma il pulsante "Next" è disponibile. L'ho premuto, la finestra successiva si apre, cerca anche di aprire un conto su MetaQuotes-Demo, ma senza successo.
perché non è disponibile, tutto è disponibile, basta aprire l'editor e premere F1 e l'aiuto sarà aperto e aggiornato automaticamente se era
cercate l'aiuto F1 per CopyTime e confrontatelo con questo https://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime
Finisce così
Valore di ritorno
Numero di elementi della matrice copiati o -1 in caso di errore.
Nota
Gli elementi sono contati dalla posizione iniziale dal presente al passato, cioè una posizione iniziale di 0 significa la barra attuale.
ci sono più informazioni al link
Finisco così...
Ho compilato indicatori personalizzati e ho ottenuto le seguenti informazioni. L'ho provato nel mio ambiente.
Per favore, dammi il codice sorgente del tuo indicatore (presumo che non sia uno zig-zag personalizzato dalla consegna, ma qualche modifica di esso). Può essere in un messaggio privato.
+ fatemi sapere la costruzione del vostro terminale e quante più informazioni possibili. Cercheremo di trovare la ragione.
L'ho provato nel mio sito e si è compilato senza problemi.
Appena aggiornato MT5.... me stesso. Ha fatto fuori tutti gli account e i server disponibili allo stesso tempo. Ora non posso nemmeno avviare un conto demo :(. Quindi cosa fare dopo?
A proposito, una cosa divertente: nessun server disponibile, ma il pulsante "Next" è disponibile. L'ho premuto, la finestra successiva si apre, cerca anche di aprire un conto su MetaQuotes-Demo, ma senza successo.
Ho capito che c'è stato un aggiornamento alla build 288. Potresti specificare quale build avevi prima dell'aggiornamento?
E dare più dettagli: sistema operativo, presenza di UAC, ecc.
C'è un'imprecisione nella documentazione:
https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize
La funzione restituisce un risultato nullo.
Tuttavia, afferma che"restituisce il numero di elementi inizializzati".
cercate l'aiuto F1 per CopyTime e confrontatelo con questo https://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime
il mio finisce così
il link ha più informazioni
Appena aggiornato MT5.... me stesso. Ha fatto fuori tutti gli account e i server disponibili allo stesso tempo. Ora non posso nemmeno avviare un conto demo :(. Quindi cosa fare dopo?
A proposito, una cosa divertente: nessun server disponibile, ma il pulsante "Next" è disponibile. L'ho premuto e ho ottenuto la finestra successiva, ho anche provato ad aprire un conto MetaQuotes-Demo, ma senza successo.
I log del server mostrano che stai usando una vecchia build del terminale: 240 del 21 gennaio 2010 (conto demo 95063).
Molte cose sono cambiate durante questo tempo, in particolare il supporto delle vecchie build è stato tagliato. Da qui la scomparsa di tutti gli account e dei server.
Ecco perché dovreste aggiornare alle nuove build. Se non hai fatto l'aggiornamento a causa di qualche bug, per favore segnalalo.
L'unica cosa che potete fare ora è la seguente:
Grazie!
- Nelle impostazioni del terminale (menu Service-Settings-Server tab) specificare il server demo.metatrader5.com:443, cliccare su OK e aprire un nuovo conto demo.
- Oppure scaricare e installare nuovamente il terminale: dopo l'installazione l'indirizzo del server demo MetaQuotes non verrà mai rimosso dalla lista dei server.
Scarica il terminale client MetaTrader 5 dal seguente link: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Cari sviluppatori, guardate come vengono visualizzati i volumi sul grafico.
Volume di scambio:
Volume delle zecche:
Ci sono alcuni picchi nel volume di trading. È normale che sia così?
E un'altra domanda. Quando copio CopyRealVolume, il risultato è sempre zero per l'ultima barra. Esiste questo "Trading volume"?