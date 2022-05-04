Errori, bug, domande - pagina 17

Nuovo commento
 

Appena aggiornato MT5.... me stesso. Ha fatto fuori tutti gli account e i server disponibili allo stesso tempo. Ora non posso nemmeno avviare un conto demo :(. Quindi cosa fare dopo?

A proposito, una cosa divertente: nessun server disponibile, ma il pulsante "Next" è disponibile. L'ho premuto, la finestra successiva si apre, cerca anche di aprire un conto su MetaQuotes-Demo, ma senza successo.

File:
mt5_openaccount.jpg  39 kb
 
sergey1294:
perché non è disponibile, tutto è disponibile, basta aprire l'editor e premere F1 e l'aiuto sarà aperto e aggiornato automaticamente se era

cercate l'aiuto F1 per CopyTime e confrontatelo con questo https://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime

Finisce così

Valore di ritorno

Numero di elementi della matrice copiati o -1 in caso di errore.

Nota

Gli elementi sono contati dalla posizione iniziale dal presente al passato, cioè una posizione iniziale di 0 significa la barra attuale.

ci sono più informazioni al link

Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime
Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime
  • www.mql5.com
Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime - Документация по MQL5
 
Prival:

Finisco così...

A proposito, anch'io. Alpari, costruire 286
 
Alexkl68:
Ho compilato indicatori personalizzati e ho ottenuto le seguenti informazioni. L'ho provato nel mio ambiente.

Per favore, dammi il codice sorgente del tuo indicatore (presumo che non sia uno zig-zag personalizzato dalla consegna, ma qualche modifica di esso). Può essere in un messaggio privato.

+ fatemi sapere la costruzione del vostro terminale e quante più informazioni possibili. Cercheremo di trovare la ragione.

L'ho provato nel mio sito e si è compilato senza problemi.

 
Il mirino è molto scomodo per lavorare. Cliccare ripetutamente sul pulsante della ruota non lo rimuove, e cliccando con il tasto destro del mouse si apre un menu contestuale di cui non si ha bisogno al momento.
 
west100:

Appena aggiornato MT5.... me stesso. Ha fatto fuori tutti gli account e i server disponibili allo stesso tempo. Ora non posso nemmeno avviare un conto demo :(. Quindi cosa fare dopo?

A proposito, una cosa divertente: nessun server disponibile, ma il pulsante "Next" è disponibile. L'ho premuto, la finestra successiva si apre, cerca anche di aprire un conto su MetaQuotes-Demo, ma senza successo.



Ho capito che c'è stato un aggiornamento alla build 288. Potresti specificare quale build avevi prima dell'aggiornamento?

E dare più dettagli: sistema operativo, presenza di UAC, ecc.

 
lea:

C'è un'imprecisione nella documentazione:

https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize

La funzione restituisce un risultato nullo.

Tuttavia, afferma che"restituisce il numero di elementi inizializzati".

Grazie, l'ho corretto. Ora suona così: nessun valore di ritorno.
 
Prival:

cercate l'aiuto F1 per CopyTime e confrontatelo con questo https://www.mql5.com/ru/docs/series/copytime

il mio finisce così

il link ha più informazioni

Gli aggiornamenti automatici della guida di MQL5 sono meno frequenti che sul sito web. È possibile aggiornare forzatamente l'aiuto se si cambia la lingua dell'interfaccia di MetaEditor 5. Oppure puoi scaricare e installare il file di aiuto manualmente.
 
west100:

Appena aggiornato MT5.... me stesso. Ha fatto fuori tutti gli account e i server disponibili allo stesso tempo. Ora non posso nemmeno avviare un conto demo :(. Quindi cosa fare dopo?

A proposito, una cosa divertente: nessun server disponibile, ma il pulsante "Next" è disponibile. L'ho premuto e ho ottenuto la finestra successiva, ho anche provato ad aprire un conto MetaQuotes-Demo, ma senza successo.


I log del server mostrano che stai usando una vecchia build del terminale: 240 del 21 gennaio 2010 (conto demo 95063).

Molte cose sono cambiate durante questo tempo, in particolare il supporto delle vecchie build è stato tagliato. Da qui la scomparsa di tutti gli account e dei server.

Ecco perché dovreste aggiornare alle nuove build. Se non hai fatto l'aggiornamento a causa di qualche bug, per favore segnalalo.

L'unica cosa che potete fare ora è la seguente:

  • Nelle impostazioni del terminale (menu Service-Settings-Server tab) specificare il server demo.metatrader5.com:443, cliccare su OK e aprire un nuovo conto demo.
  • Oppure scaricare e installare nuovamente il terminale: dopo l'installazione l'indirizzo del server demo MetaQuotes non verrà mai rimosso dalla lista dei server.
    Scarica il terminale client MetaTrader 5 dal seguente link: https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe
Grazie!
 

Cari sviluppatori, guardate come vengono visualizzati i volumi sul grafico.

Volume di scambio:

Volume delle zecche:

Ci sono alcuni picchi nel volume di trading. È normale che sia così?

E un'altra domanda. Quando copio CopyRealVolume, il risultato è sempre zero per l'ultima barra. Esiste questo "Trading volume"?

1...101112131415161718192021222324...3184
Nuovo commento