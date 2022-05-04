Errori, bug, domande - pagina 25
Dove nell'aiuto si dice: "La dimensione dell'equilibrio in ogni corsa di ottimizzazione è 100 volte più grande di quello che è in realtà. Ma non farci caso, è solo un glitch innocuo"?
L'aiuto non dice nulla di un "glitch", sono d'accordo, e non può. È dichiarato in un secco linguaggio matematico nell'aiuto:
Come puoi vedere dal tuo post precedente, sei soddisfatto dei risultati dell'ottimizzazione con il parametro "Balance Max". Le conclusioni sui possibili risultati del lavoro Balance to the minimum drawdown spetta a tutti. Anche se... Il drawdown è del 4-5%. Di conseguenza, il secondo moltiplicatore nel prodotto dell'Equilibrio sul prelievo minimo è appena circa il 95%.
Avresti dovuto scrivere: "La colonna "Risultato" mostra il valore totale del"Criterio di ottimizzazione", che è calcolato come....". - Questo non è l'equilibrio.
Queste informazioni sono sparse in diversi punti della guida e la relazione tra loro non è ovvia.
Avresti dovuto scrivere: "La colonna 'Risultato' mostra il valore totale del 'Criterio di ottimizzazione', che è calcolato come....". - Questo non è l'equilibrio.
Queste informazioni sono sparse in diversi punti della guida e la relazione tra loro non è ovvia.
Così, la questione originale può essere considerata come risolta.
Per quanto riguarda il contenuto dell'Aiuto (Guida dell'utente), è mia opinione (e apparentemente anche quella degli autori della Guida) che questa parte delle informazioni (tenendo conto che i link possono essere cliccati) sia chiara e logica. Tu stesso hai evidenziato questa logica.
Colgo l'occasione per scusarmi per la mia disattenzione nel leggere il chiaro link (sulla scansione) segnal ato daalexey_petrov(https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page22/#comment_9188).
..............
Per quanto riguarda il contenuto dell'aiuto (manuale d'uso), secondo me (e apparentemente anche secondo gli autori del manuale), questa parte dell'informazione (tenendo conto della possibilità di seguire i link) è chiara e logica. Anche tu stesso hai evidenziato questa logica.
.............
Clicca sul link (evidenziato in blu), dove vai? Per niente dove si dice qual è il"Criterio di ottimizzazione".
Avrebbe più senso chiamare la colonna "Criterio di ottimizzazione" invece di "Risultato" (qualsiasi risultato un utente si aspetti di ottenere), allora sarebbe più comprensibile, e si dovrebbero fare meno salti ai link nell'aiuto.
Clicca sul link (evidenziato in blu), dove vai? Non dove c'è scritto cosa sia il "Criterio di ottimizzazione".
Sono d'accordo su questo punto. L'indirizzo del link deve essere corretto. Potete scrivere al Service Desk. Io stesso leggo tutta la sezione "Tester" in una volta sola, quindi non ho quasi mai usato i link.
Sarebbe più logico chiamare la colonna "Criterio di ottimizzazione" invece di "Risultato" (qualsiasi risultato l'utente si aspetti di ottenere), allora sarebbe più comprensibile, e meno link nell'aiuto dovrebbero fare.
L'utente si aspetta sempre di ottenere un risultato con i parametri che ha selezionato personalmente nella scheda "Impostazioni". In particolare, se l'utente ha selezionato personalmente un criterio di ottimizzazione come "Balance + Min Drawdown", allora difficilmente ci si può aspettare che il tester mostri i risultati dell'elaborazione di un altro parametro (per esempio, "Balance Max"). Se si selezionano criteri di ottimizzazione a caso e ci si aspetta che il tester mostri i risultati di "Balance Max", allora non è un problema del tester (o del manuale utente).
La ridenominazione formale della colonna "Risultato" in "Criterio di ottimizzazione" è illogica poiché questa colonna riflette non i nomi dei criteri di ottimizzazione ma i risultati numerici dei test per i parametri selezionati dall'utente. Il nome di un criterio di ottimizzazione selezionato dall'utente può sempre essere visualizzato nella scheda "Impostazioni".

Il numero di clic sui link nell'Aiuto (Guida utente) è irrilevante per questo problema.
Il numero di clic sui link nell'Aiuto (Guida utente) è irrilevante per questo problema.
Su questo punto sono d'accordo. L'indirizzo del link deve essere corretto. Potete scrivere al Service Desk. Io stesso leggo la sezione "Tester" nella sua interezza, quindi non uso quasi mai i link.
L'utente si aspetta sempre di ottenere il risultato di lavorare con i parametri che ha selezionato personalmente nella scheda "Impostazioni". In particolare, se l'utente ha selezionato personalmente un criterio di ottimizzazione come "Balance + Min Drawdown", allora difficilmente ci si può aspettare che il tester mostri i risultati dell'elaborazione di un altro parametro (per esempio, "Balance Max"). Se si seleziona un criterio di ottimizzazione a caso e ci si aspetta che il tester mostri i risultati dell'elaborazione di "Balance Max", allora non è un problema del tester (o del manuale utente).
La ridenominazione formale della colonna "Risultato" in "Criterio di ottimizzazione" è illogica poiché questa colonna riflette non i nomi dei criteri di ottimizzazione ma irisultati numerici dei test per i parametri selezionati dall'utente. Il nome di un criterio di ottimizzazione selezionato dall'utente può sempre essere visualizzato nella scheda "Impostazioni".
Il numero di clic sui link nell'Aiuto (Guida utente) è irrilevante per questo problema.
... perché stai cercando di decidere cosa è logico e giusto e cosa è illogico e sbagliato?
Non sto 'cercando di decidere', lo so :)
Non sono un amministratore. Aspettate una risposta ufficiale, se siete ancora convinti della vostra giustezza e della presenza di glitch-bug, e se la tranquilla discussione sul forum vi irrita.
Nei battibecchi e "passare alla personalità" non è coinvolto, quindi l'assenza di domande-risposte costruttive su questo argomento significa la fine della discussione. Buona fortuna nel risolvere le vostre domande!
Ciao, sto esaminando i metodi di calcolo dei margini e ho trovato una serie di possibili discrepanze nella guida:
1.per il Forex - non c'è prezzo;
2.per i futures - non c'èMarketPrice;
Ho una domanda se ho interpretato correttamente i seguenti termini dell'equazione:
double MarketPrice=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_LAST);
double Percentage=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL);
double InitialMargin=SymbolInfoDouble(symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL);
1. per il forex
2. Per gli strumenti di scambio
3. Dimensione della leva (non l'interesse)4. Margine iniziale
