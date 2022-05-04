Errori, bug, domande - pagina 20
Passa alla 3a o alla 4a per ora.
Sono passato alla 3. I dati sono stati caricati e tutti i trade sono andati a posto. Ora la domanda è come posso fare programmaticamente lo stesso nel mio EA. Cioè richiedo dati dall'ambiente - nessun dato - aspetto un po' di tempo (quanto tempo aspettare?) - nessun dato - provo a passare attraverso i server. Come programmare e seguire correttamente questa situazione?
E come pensate di "passare attraverso i server" per mezzo di MQL5?
In generale, questa è una situazione anormale, che semplicemente non dovrebbe essere. Una build con una correzione per questo problema sarà rilasciata in un futuro molto prossimo.
Ho già fatto questo errore due volte, quindi l'ATS (robot) deve essere in grado di gestirlo, ovviamente lo capisco, ma non sono sicuro di come farlo. Ho già calpestato questa situazione due volte, quindi ATC (robot) dovrebbe in qualche modo essere in grado di gestirla, certamente capisco che si farà tutto il possibile per escludere questa situazione, ma non si può escludere completamente. Una semplice situazione banale. Il server è andato in crash e brucia, tutte le citazioni non vanno a me. Ecco perché stai facendo un duplicato di 4x. È una decisione vitale.
Penso che sarebbe logico introdurre la commutazione di server nel terminale. Allora noi sviluppatori di PBX potremmo in qualche modo monitorare e reagire a questa situazione. In questo momento siamo impotenti. L'unica soluzione è ricorrere a programmi esterni, come era in MT4, cosa che non vogliamo fare. Ma dovremo farlo, perché è una questione di affidabilità del robot di trading.
Non so cosa fare con loro, dovrò farlo, perché è una questione di affidabilità del lavoro del robot di trading.
Non so come a livello di MQL5, ma a livello di terminale la scelta di un server "conveniente" (funzionante) dovrebbe essere fatta. Almeno in termini di consegna delle citazioni.
è possibile farlo. Clicca sull'icona della connessione nella barra di stato:
Non intendevo la modalità manuale.
Intendevo, per esempio, un algoritmo in cui, se il terminale rileva nessuna connessione (o problemi con i dati), cercherà i SERVER e sceglierà l'opzione MIGLIORE e riceverà i dati dal nuovo server.
Potete dirmi quali sono le limitazioni quando si testa un EA su un'iterazione?
In particolare, siete interessati alla capacità di leggere/scrivere file?
È bene che tu possa farlo manualmente, è un peccato che tu non possa farlo dal software. Re-scan 3 lavoro 1 server, ok, ma quale dei tre rimanenti è più conveniente ? come opzioni ping il più piccolo, o la catena è il più breve ... non sappiamo
Il punto di accesso più "conveniente" è selezionato automaticamente: dal minor carico sul server e dalla migliore qualità di connessione al server. Questo può essere visto dall'indicatore a sinistra del nome.
Potete inoltre leggere la sezione di aiuto del terminale "Barra di stato -> Menu di commutazione del punto di accesso".