In MQL4 c'era una tale funzione 

double AccountFreeMarginCheck( string symbol, int cmd, double volume) 
Возвращает размер свободных средств, которые останутся после открытия указанной позиции по текущей цене на текущем счете. 
Если свободных средств не хватает, то будет сгенерирована ошибка 134 (ERR_NOT_ENOUGH_MONEY).  
In MQL5 non ho trovato un analogo, sarà disponibile una tale funzione o devo calcolarla io stesso? Se è così, per favore consigliate come farlo correttamente.
 

Vedi p. 16 di questo argomento. https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page16/#comment_8755 Una domanda popolare, però! :)
 
Non ci sono informazioni richieste lì, c'è solo la funzione ACCOUNT_FREEMARGIN per restituire i fondi liberi , e ho bisogno esattamente di quanti fondi liberi sono rimasti dopo aver aperto una posizione con un volume per esempio di 0,1 lotti
 
Non lo so, ho scaricato solo il terminale da te, non ho usato altro. Ora i dati sono apparsi, ma mancavano anche questa mattina (devono essere mancati tutta la notte). Posso mandarti i file per l'analisi, dimmi solo cosa e dove
 
CONTO_FREEMARGINE

Valore del conto nella valuta del deposito, che è disponibile per l'apertura di una posizione.

doppio


ACCOUNT_FREEMARGIN, per quanto ne so, restituisce lo stato attuale dei fondi disponibili.

In alcuni casi è anche necessario determinare la quantità di "fondi liberi", tenendo conto della posizione che non è ancora aperta, ma che può essere aperta.

 
Esatto ACCOUNT_FREEMARGIN restituisce lo stato attuale dei fondi liberi, ma ho bisogno di ottenere il valore dei fondi liberi rimanenti prima di aprire una posizione.
doubleFreeMarginCheck( simbolo stringa, int cmd, doppio volume)
 

Penso di aver capito la funzione in questione: determinare la quantità di fondi liberi che rimarranno se una posizione viene aperta. Date un'occhiata alle seguenti sezioni del manuale MQL5:

- CAccountInfo;

- FreeMarginCheck.

