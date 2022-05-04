Errori, bug, domande - pagina 18
In MQL4 c'era una tale funzioneIn MQL5 non ho trovato un analogo, sarà disponibile una tale funzione o devo calcolarla io stesso? Se è così, per favore consigliate come farlo correttamente.
Quando sono passato a un nuovo giorno, tutte le quotazioni del 29 sono scomparse. il riavvio del terminale non aiuta. neanche l'aggiornamento del grafico.
Vedi pagina 16 di questo thread. 16 di questo thread. https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page16/#comment_8755 Domanda popolare, però! :)
A quale server è collegato il terminale?
non ci sono informazioni necessarie, c'è solo la funzione ACCOUNT_FREEMARGIN, e ho bisogno cioè del numero di fondi liberi rimasti dopo l'apertura di una posizione per volume, per esempio 0,1 lotti
Qual è la differenza tra"ACCOUNT_FREEMARGIN" e"il numero di fondi liberi rimanenti dopo l'apertura di una posizione peresempio di 0,1 lotti"?
Soprattutto in entrambi i casi stiamo parlando di "fondi liberi". "Fondi gratuiti per cosa esattamente?
CONTO_FREEMARGINE
Valore del conto nella valuta del deposito, che è disponibile per l'apertura di una posizione.
doppio
ACCOUNT_FREEMARGIN, per quanto ne so, restituisce lo stato attuale dei fondi disponibili.
In alcuni casi è anche necessario determinare la quantità di "fondi liberi", tenendo conto della posizione che non è ancora aperta, ma che può essere aperta.
Penso di aver capito la funzione in questione: determinare la quantità di fondi liberi che rimarranno se una posizione viene aperta. Date un'occhiata alle seguenti sezioni del manuale MQL5:
- CAccountInfo;
- FreeMarginCheck.