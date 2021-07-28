Auguri per MT5 - pagina 90
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Ciao a tutti! Questo grafico è di MT4 e MT5.
Perché non posso usare lo stesso in MT5 come in MT4?
Per l'RSI non c'è accesso a First Indicator Data per il grafico del prezzo, o sì?
Per favore, chi lo sa - condividi.
Forse questo problema è già stato trattato. Mi piacerebbe vedere in futuro una griglia temporale secondo gli intervalli di tempo, come in alcune altre piattaforme.
Le linee verticali nell'immagine dovrebbero mostrare la transizione mensile. Al momento le date non corrispondono.
Sviluppatori:
In generale, è ottimo che gli ordini pendenti, Stop Loss e Take Profit possano essere modificati utilizzando gli strumenti interni del terminale. È anche bello che dopo una certa build era possibile disabilitare il movimento di questi livelli di commercio perché ostacolavano la cooperazione con i pannelli di commercio personalizzati. Tuttavia, se abbiamo bisogno della possibilità di disabilitare il movimento dei livelli e l'interazione con i pannelli personalizzati, affrontiamo lo stesso problema. Questo significa che quando ci sono ordini pendenti, Stop Loss e Take Profit in un grafico, anche se un pannello può essere spostato e non occupa molto spazio, spesso ci troviamo di fronte a una situazione in cui un clic su un ordine fa scattare la finestra standard di modifica degli ordini. Questo è un inconveniente molto grande e rischia di irritare gli utenti, poiché queste situazioni si verificano nel momento più inopportuno durante il trading.
Suggerimento. Se c'è questa possibilità, si prega di rendere la priorità degli ordini minima rispetto agli altri oggetti se gli ordini sono dietro gli oggetti.
Sviluppatori:
Suggerimento. Se possibile, si prega di rendere la priorità degli ordini minima rispetto agli altri oggetti, se gli ordini sono dietro gli oggetti.
c'è una casella di controllo nelle impostazioni - disabilita il trascinamento.
c'è un segno di spunta nelle impostazioni - disabilita il trascinamento.
Rinominare XAUUSD e XAGUSD in GOLD e SILVER per compatibilità con altri DC.
Rinominare XAUUSD e XAGUSD in GOLD e SILVER per compatibilità con altri DC.
Crea le tue liste di auto-sostituzione.
Puoi dirmi dove sono le "liste di auto-sostituzione", perché devo riscrivere l'esperto ogni volta.
Una ricerca sul forum per "liste di auto-sostituzione" non dà risultati.
Puoi dirmi dove sono le "liste di auto-sostituzione", perché devo riscrivere l'esperto ogni volta.
Una ricerca sul forum per "liste di auto-sostituzione" non dà alcuna indicazione che sia stato trovato qualcosa.
Facendo qualcosa del genere:
è l'esempio più semplice, ma si spera che sia comprensibile.
Facendo qualcosa del genere:
è l'esempio più semplice, ma si spera comprensibile.
Grazie!