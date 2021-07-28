Auguri per MT5 - pagina 97
La MT5 ha un tester incorporato?
O forse gli spread non galleggiano nel tester?
Avete intenzione di farne uno per MT4?
È tutto in MetaTrader 5 dall'inizio.
Ho l'impressione che il debugger inizializzi gli array dinamici durante ArrayResize - con degli zeri (anche se, ovviamente, può essere una coincidenza), a differenza della "vita reale". Quindi subito un desiderio (se possibile) - inizializzare la memoria nel debugger - con valori casuali. Sono sicuro che renderà più facile trovare bug difficili da trovare ma stupidi.
Ho avuto un intoppo dovuto alla mancata inizializzazione di un array nella "vita reale" (beh, mi sono dimenticato, ce ne sono molti), quindi da sotto il debugger tutto andava bene. Ho dovuto stampare il codice.
Vorrei che il tester mostrasse informazioni generali durante la compilazione (per esempio sulle librerie) alla fine. Ora devi rendere grande la finestra degli errori o scorrere verso il basso per arrivare a 1-2 errori o semplicemente guardare il risultato... il che non è conveniente.
Ecco cos'è adesso:
In modo ottimale, sarebbe così:
Cioè per visualizzare le informazioni in ordine inverso.
Potresti accontentarti di questo: attiva "Auto-scroll" nel menu contestuale.
Ho l'impressione che il debugger inizializzi gli array dinamici durante ArrayResize - con degli zeri (anche se, ovviamente, può essere una coincidenza), a differenza della "vita reale". Quindi subito un desiderio (se possibile) - inizializzare la memoria nel debugger - con valori casuali. Sono sicuro che renderà più facile trovare bug difficili da trovare ma stupidi.
Ho avuto un intoppo dovuto alla mancata inizializzazione di un array nella "vita reale" (beh, mi sono dimenticato, ce ne sono molti), quindi da sotto il debugger tutto andava bene. Ho dovuto stampare il codice.
Non fate affidamento sull'inizializzazione implicita, lo dice la sezione Inizializzazione delle variabili:
Qualsiasi variabile, quando è definita, può essere inizializzata. Se una variabile non è esplicitamente inizializzata, il valore memorizzato in quella variabile può essere qualsiasi cosa. L'inizializzazione implicita non viene fatta.
Con gli archi di Fibonacci, la descrizione dei livelli è scritta in alto o in basso, a seconda di dove la seconda data di ancoraggio "guarda" in alto o in basso.
Suggerisco di aggiungere "manualmente" specificando dove sarà, + aggiungere sinistra e destra.
Non fate affidamento sull'inizializzazione implicita.Se sei fortunato a ottenere degli zeri, potresti non essere così fortunato la prossima volta
Io no - ho scritto che ho mancato l'inizializzazione per mia colpa. E non sostengo che sia necessario.
Intendevo dire che ho avuto l'impressione che nel debugger gli array dinamici sono inizializzati con degli zeri (forse sono stato fortunato) ed è impossibile prendere un errore di floating. Ecco perché ho suggerito che gli array dinamici nel debugger dovrebbero essere inizializzati con numeri casuali. Allora errori di questo tipo (non inizializzazione) saranno molto facili da catturare con il debugger.