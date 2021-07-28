Auguri per MT5 - pagina 85
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Io sostengo tutto questo.
Di tutti i vantaggi, nessuno ha risposto alla domanda diretta: qual è la convenienza?
Scrivi la direttiva #include e ottieni una lista di 300 file, inizi a rimbalzare su e giù alla ricerca di quello giusto, i file sono tutti in lista generale, include sia locali che globali (altrimenti non funziona), o solo globali (allora hai problemi di inclusione locale), o solo locali (allora hai problemi di inclusione globale). In breve, un sacco di problemi, e tutto per cosa? Qual è l'obiettivo eccessivo? Automatizzare (fare per un clic), ciò che si può fare con due clic della vostra tastiera?
Non sono ancora convinto, Ctrl+C --> Ctrl+V e basta. Da 3000 linee di codice, questa necessità si verifica 5-10 volte.
È meglio migliorare per la sostituzione, se si crea un for annidato, non è i ma j.
E quando create una classe con tab, non sarete in grado di copiare e incollare il nome in modo che cambi nel costruttore e nel distruttore contemporaneamente.
Imho, questi punti sono più rilevanti.
Che senso ha persuadere qualcuno? Forse l'interfaccia dei file di testo è molto più conveniente per voi rispetto alle ricche caratteristiche dei moderni IDE - qualunque cosa sia conveniente per qualcuno. Per esempio, per me scrivere codice di tremila righe è irrispettoso verso chi lo leggerà la prossima volta, per esempio verso me stesso domani...
Anche se ho visto capolavori che contengono 30000 linee, quando li si apre l'ambiente si "blocca" per un paio di minuti e dopo aver fatto delle modifiche ci vogliono circa trenta secondi per capire cosa è successo effettivamente.
E ciò che è rilevante per te personalmente è molto simile a un capriccio. Anche se forse mi sbaglio.
I file/cartelle locali o globali dipendono dal fatto che inizino con '' '' o ''<'''.
Per esempio, con me sarebbe così:
Digito <, la lista viene fuori:
Arrays\
ChartObjects\
Charts\
Common\
Expert\
Files\
Indicators\
Stringhe
Commercio
Entrando ulteriormente in C, mi rimane una lista:
ChartObjects\
Charts\
Comune.
Continuo a scrivere Quindi, c'è una lista:
Comune.
Premo inter e viene fuori:
<Comune>.
e poi la lista si apre:
ANN\
BMP\
Color\
File\
GA\
HPF\
Monitor\
RND\
Scale\
Simboli.
Io seleziono GA_.
L'elenco dei file si apre:
C_UGA.mqh
C_UGA old.mqh
C_UGA_m.mqh.
Scelgo C_UGA.mqh. Risulta essere una direttiva pronta:
<Common\GA\C_UGA.mqh>.
È semplice, chiaro e veloce. Anche se avete migliaia di cartelle e file, in questo modo è molto facile scegliere quello che vi serve.
ZZY. E c'è qualcosa da migliorare, e non importa in quale sequenza ci saranno i miglioramenti, basta che ci siano in generale. A proposito, non sono un programmatore professionista ed è difficile per me mantenere l'intero progetto nella mia testa, quindi non sto usando ME ora, dato che ha capacità molto deboli per controllare classi, funzioni e altre cose nel progetto.
Ma non perdo la speranza che con il tempo, ME crescerà fino a quel punto:
Io sostengo tutto questo.
Che senso ha convincere qualcuno? Forse l'interfaccia dei file di testo è molto più conveniente per voi rispetto alle ricche capacità dei moderni IDE, qualunque cosa sia conveniente per voi. Per esempio, per me scrivere un codice di tremila righe è una mancanza di rispetto a chi lo leggerà dopo, per esempio a me stesso domani...
Anche se ho visto capolavori contenenti 30000 linee, quando li aprivo l'ambiente si "bloccava" per un paio di minuti e dopo aver fatto delle modifiche ci volevano trenta secondi per capire cosa fosse successo.
E ciò che è rilevante per voi, è molto simile ai capricci. Potrei sbagliarmi, però.
Anch'io copiavo per e. Ora sono fissato con Tab, ma devo regolarmente sostituire la i con la j, il che è piuttosto urgente.
Ho lo stesso problema con la creazione di una classe, mi invento un nome, lo digito, sembra illeggibile, l'ho corretto, ma ora va bene, lo copi e scrivi class-->Tab, ma se incolli il nome copiato, allora devi incollarlo altre due volte invece di constructor e destructor. Non ci vuole molto tempo, ma bisogna farlo spesso, molto più spesso che collegando l'inline.
3000 linee erano intese in totale con tutti gli inluders.
Non perdo la speranza che col tempo, ME crescerà fino a quel punto:
Anch'io copiavo per, ma ora devo regolarmente interrompere i con j, penso che sia abbastanza rilevante.
Lo stesso problema con la creazione di una classe, pensi a un nome, lo scrivi, sembra illeggibile, lo correggi, ora è buono, lo copi e scrivi class-->Tab, ma se incolli il nome copiato, poi devi incollarlo altre due volte al posto del costruttore e del distruttore. Non ci vuole molto tempo, ma bisogna farlo spesso, molto più spesso che collegando l'inluder.
Intendevo 3000 stringhe in totale con tutti gli inluders.
Mi unisco anch'io a te. Quello di cui stai parlando è molto simile alla funzionalità di refactoring (Rename Variable, Rename Class), che è anche disponibile nella maggior parte degli IDE, una cosa molto utile e utile.
Il meccanismo di snippet o modelli di codice configurabili dall'utente è anche molto utile; sarebbero buoni per i cicli con diverse variabili iterate, a proposito.
Prima copiavo anche per, ma ora devo regolarmente interrompere i con j, il che mi sembra abbastanza rilevante.
Funziona così: si scrive "for" - c'è un modello per for con una cornice. Usate i tasti "su/giù" per muovere la cornice, afferrando le parti necessarie, esse appariranno automaticamente all'interno del nostro per. Né { né } saranno mai dimenticati, ogni cosa è al suo posto con uno styling di fondo simultaneo del codice:
Urain:
Lo stesso problema con la creazione di una classe, pensi a un nome, lo scrivi, sembra illeggibile, lo correggi, ora va bene, lo copi e scrivi class-->Tab, ma se incolli il nome copiato, poi devi incollarlo altre due volte al posto di constructor e destructor. Non è lungo, ma bisogna farlo spesso, molto più spesso che collegando l'inline.
Si adatta alla nuova richiesta in questo thread. E questa operazione si chiama "refactoring" - si può cambiare il nome di una classe, funzione, variabile, ecc. Il nome cambierà ovunque, in tutti i file del progetto, compresi quelli in cui si verificano le chiamate con questo nome.
E allo stesso tempo altri due desideri, dimostrati nella seguente schermata:
1. Evidenziazione della sintassi. I colori corrispondenti (personalizzabili) sono evidenziati:
variabili globali, locali, input di funzioni, funzioni statiche, metodi classa, ecc.
Metodi pubblici, privati, protetti.
per tipo di variabili.
In generale, tutte le distinzioni del tipo di accesso e del tipo di variabile dovrebbero essere evidenziate con il colore corrispondente. In questo modo non si dimentica nulla e non si confonde nulla.
2. Quando si passa il cursore su una variabile, un nome di classe, una funzione, ecc., la descrizione che l'utente ha digitato dopo // apparirà
Per favore,ditemi, che tipo di editore è questo?
Non lo dirò (non per cattiveria, ma per rispetto di MQ).
Rilasciano un editor separato (con supporto per più di 50 linguaggi di programmazione, se non sbaglio, compresi i linguaggi di programmazione personalizzati come io ho MQL5 con la possibilità di collegare i compilatori appropriati), e componenti aggiuntivi separati per VisualStudio (più o meno non più) e per Eclipse.
Forse MQ dovrebbe concludere un contratto con questa azienda per rilasciare un add-in per ME. Ucciderebbe un branco di uccelli con una fava: salvare le risorse umane dell'azienda, soddisfare la domanda degli utenti, attirare ulteriori utenti alla piattaforma (ogni innovazione rivoluzionaria e l'espansione delle funzionalità attira l'attenzione degli utenti anche).
Non lo dirò (non per dispetto ma per rispetto di MQ)...
Posso dirlo in privato? ;-)
Non dirlo, poi lo troverò io stesso e lo dirò a tutti :-))
In privato, posso dire? ;-)
Non dirmelo, lo troverò da solo più tardi e lo dirò a tutti :-))
SlickEdit.
Che MetaQuotes Software Corp. mi perdoni.