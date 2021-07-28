Auguri per MT5 - pagina 95

Ashes:

IMHO, è sufficiente implementare le funzioni GetFont e GetFile, che restituiscono la stringa corrispondente.

I tipi devono essere usati negli insta-parametri. Non vedo alcun modo per chiamare le funzioni quando si modificano le proprietà EA.

2. Funzioni standard (integrate) per chiamare file-dialog, font-dialog, color-dialog, datetime-dialog, ecc. - Le funzioni standard (a bordo) per chiamare il dialogo dei file, il dialogo dei colori, il dialogo della data, ecc. sono anche altamente desiderabili. Per le chiamate già in corso ("on-demand").

MetaDriver:

Ho una proposta per sviluppare mql5.

Introdurre ulteriori tipi di dati di base (built-in) per aiutare a creare programmi più utilizzabili.

Mi limiterò a due esempi per chiarire l'idea.

Descrizione:

Il tipo FileName è sinonimo di tipo stringa, tranne che per l'uso come parametro di input.

Descrizione

porta, quando l'utente inserisce i parametri esperti, a chiamare la finestra di dialogo standard di Windows di apertura di un file nella cartella MQL5\Files\MyFolder\, e poi ad assegnare il nome del file selezionato alla variabile FName.

Il tipo FontName è sinonimo di tipo stringa nel programma, tranne che per l'uso del tipo come parametro di ingresso.

Descrizione

porta quando l'utente inserisce i parametri di esperto a chiamare il dialogo standard di Windows di selezione dei font (con la lista preparata dei font effettivamente installati sul computer), e la seguente selezione di font nella variabile BaseFont.

L'idea può essere estesa eapprofondita, ma è un buonpunto di partenza.

Che ne dite di questo?

Dima_S:

Che ne dite di questo?

In nessun modo, non ti darà un elenco a discesa di opzioni nelle istanze.

MetaDriver:

Ho una proposta per lo sviluppo di mql5...

Buon suggerimento. Ha senso introdurre qualcosa del genere non solo per i parametri di input. Una funzionalità simile, per esempio, è talvolta necessaria anche per i pannelli di controllo.
 
Lizar:
Buon suggerimento. Ha senso introdurre qualcosa di simile non solo per i parametri di input. Una funzionalità simile, per esempio, è talvolta richiesta per i pannelli di controllo.

Sono d'accordo:

MetaDriver:

MetaDriver:
MetaDriver:

Se è per l'utente (e non per l'ottimizzatore), cosa impedisce di fare i dialoghi/dialoghi nell'Expert Advisor? File-dialog (da Files) - nessun problema, datapicker, colorpicker - nessun problema. Ma c'è un problema con il carattere.
 

Punti di ancoraggio delle frecce.

Suggerisco di aggiungere Left, Right, TopLeft, TopRight, BottomLeft, BottomRight. Sarà possibile posizionare con precisione le frecce sul punto di ancoraggio

Cioè, in modo che il punto di ancoraggio della freccia non debba essere ricalcolato per il posizionamento esatto.

Ci sono piani per i breakpoint in MetaEditor? Imho, una cosa molto utile...
