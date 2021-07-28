Auguri per MT5 - pagina 92
Sì, è possibile, ma se lo chiedi, non puoi gestirlo.
La risposta si trova nella casella di controllo del grafico.
Nella sezione di gestione del grafico, c'è una scala "scala per punti per barra"... posso farcela?
Solo che questa scala funziona diversamente: se selezioni "50 pips per barra" in EUR/USD, le divisioni verticali della griglia potrebbero essere 1,32009 - 1,32059 - 1,32109.
La differenza tra questi numeri è di 50 pip, ma NON sono multipli di 50 pip come nel mio esempio.
Mi piace il trucco con l'icona del software installato. Un'inezia, ma piacevole. ))
//---
Oltre a questo, sarebbe possibile fare in modo che la stessa icona sia visualizzata anche sul file *.ex5. Nell'esploratore del sistema operativo e naturalmente nel navigatore del terminale.
Oltre a questo, potreste far apparire la stessa icona sul file *.ex5. Nell'esploratore del sistema operativo e naturalmente nel navigatore del terminale.
Suggerisco di aggiungere a Oggetti - Gunn: la piazza di Gunn. Il trucco è che dovrebbe essere un singolo oggetto, in modo da poterlo trascinare con il mouse.
e il quadrato 9 di Gunn.
Square 9, tuttavia, è un po' troppo per un programma separato. D'altra parte, ci sono davvero poche soluzioni avanzate sul mercato, e semplicemente nessuna per la MT. I concorrenti lo fanno. Ma non quelli avanzati. :)
Durante i test in modalità di visualizzazione, mi piacerebbe anche avere un pulsante per tornare indietro.
Anche i rapporti separati nel tester. Per il back-test separatamente per il forward-test separatamente.
La modalità di debug non dovrebbe dipendere dalle citazioni in entrata, ma dal tester (visualizzatore).
Per abilitare l'ottimizzazione dall'Expert Advisor, anche in modalità test.
Ora espandi ogni frase in modo più dettagliato, per favore. Da tutto quello che hai scritto, io, per esempio, capisco solo il primo. )))
Rapporti. Impostiamo i test, fissiamo un periodo di tempo per il futuro. Dopo l'opezimazione scegliete una delle opzioni, eseguitela separatamente, nella scheda risultato vediamo un rapporto sui test per l'intero periodo. Vorrei avere un rapporto separatamente per il periodo a termine e separatamente per il periodo a ritroso.
Debugging. A meno che non stia di nuovo rallentando troppo. La funzione OnTick dell'Expert Advisor viene chiamata al momento dell'arrivo di un nuovo tick delle quotazioni. Avviamo il debugger, il visualizzatore viene abilitato automaticamente e la funzione OnTick viene chiamata all'arrivo di un nuovo tick nel visualizzatore, e c'è un pulsante di avanzamento.
Ottimizzazione. Secondo alcuni criteri, concludiamo che l'EA deve essere riottimizzato. Chiamiamo la funzione di ottimizzazione dove passiamo i valori iniziali del passo finale, in risposta otteniamo un file csv con i risultati dell'ottimizzazione. Da dove selezioniamo e carichiamo i parametri ottimali. Vorrei anche supportare questa funzione in modalità di ottimizzazione. Ottimizzazione nell'ottimizzazione.
Grazie.
Per quanto riguarda il primo punto. È da un po' di tempo che non lancio in avanti, ma mi sono ricordato che quello che vuoi c'è già o ho sbagliato di nuovo. Nel tester andrà a controllare solo dopo la nuova build. ))
E tutto il resto sarebbe molto bello come caratteristiche standard. Sono d'accordo. Ma sto ancora pensando di fare una cosa del genere su MQL5 per fare pratica.
Come opzione, invece del quadrato di Gunn - per essere in grado di unire gli oggetti in uno personalizzato.
Per esempio, se si disegna un rettangolo con segmenti, lo si seleziona nella lista degli oggetti, si preme il pulsante merge - sarà possibile trascinare il tutto in un mucchio. Se un oggetto che non può essere trascinato è selezionato- come un evento di notizie - il pulsante di unione non è disponibile.
Aggiungere un'opzione per salvare il risultato dell'ottimizzazione senza dover eseguire un singolo test.
Aggiungere la possibilità di testare insiemi di impostazioni. Selezionate la cartella in cui si trovano i file del set, selezionate un modello di nome di file del set valido ed eseguite il test.