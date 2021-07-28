Auguri per MT5 - pagina 94

1. sono possibili indicatori sul lato destro del grafico.

2. Segnali in MT5 in arrivo

3. Uscita al CME - tutto dipende dal vostro DC.

4. Nessun grafico dei prezzi fuori dal terminale

5. Cos'è una mappa di calore dei simboli?

6. X e Z - cercare nel codice

7. Non ci sono grafici a tick.

Ci sarà una scelta di tempi nel terminale di tracciatura delle candele?

Interessato ad essere in grado di tracciare candele per GMT

 
Dovrebbero prima sbarazzarsi degli insetti
 

Ottimale per le offerte di trading manuale:

1 Nessun interesse per le offerte dei commercianti. MQ fa tutto. Per i programmatori. Che può fare tutto ciò di cui un trader ha bisogno.

2 Scrivere direttamente al BOD.

3 Fare un ramo separato - Suggerimenti per il trading manuale.

Quale?

 
Il grafico dei prezzi può essere allungato orizzontalmente e verticalmente. Si prega di fare lo stesso per il grafico di equilibrio, è un po' scomodo per scegliere le aree di interesse e ritestare.
 

C'è ora la necessità di poter determinare programmaticamente quale modalità di ottimizzazione/testing l'utente ha selezionato.

Al momento, questo viene registrato solo nel registro:


 
No, non lo faremo. Non c'è bisogno che l'esperto lo sappia e non dovrebbe adattarsi.
 
Renat:
No, non lo faremo. L'esperto non ha bisogno di saperlo e non deve regolarsi.
Infatti, ci sarebbero persone che ne approfitterebbero per motivi diversi dal bene. Quindi non dovremmo.
 

Ho una proposta per sviluppare mql5.

Introdurre ulteriori tipi di dati di base (incorporati) per aiutare a creare programmi più utilizzabili.

Mi limiterò a due esempi per chiarire l'idea.

Descrizione:

Il tipo FileName è sinonimo di tipo stringa, tranne che per l'uso come parametro di input.

Descrizione

input  FileName  FName="MyFolder\\";

Questa istruzione porta, quando l'utente inserisce i parametri EA, a chiamare il dialogo standard di Windows di apertura del file nella cartella MQL5\Files\MyFolder\, e poi ad assegnare il nome del file selezionato alla variabile FName.

Il tipo FontName è sinonimo di tipo stringa nel programma, eccetto che viene usato come parametro di ingresso.

Descrizione

input  FontName  BaseFont="MyFont";

porta quando l'utente inserisce i parametri di esperto a chiamare il dialogo standard di Windows di selezione dei font (con la lista preparata dei font effettivamente installati sul computer), e la seguente selezione di font nella variabile BaseFont.

--

L'idea può essere estesa eapprofondita, ma è un buonpunto di partenza.

MetaDriver:

Ho una proposta per sviluppare mql5.

Introdurre ulteriori tipi di dati di base (incorporati) per aiutare a creare programmi più utilizzabili.

Mi limiterò a due esempi per chiarire l'idea.

Ecco una descrizione:

Tipo FileName, che è sinonimo di tipo stringa nel programma, tranne che per l'utilizzo del tipo come parametro di input.

Descrizione

Porta alla chiamata del dialogo standard di Windows di apertura di un file nella cartella MQL5\Files\MyFolder\ quando l'utente inserisce i parametri esperti, e dopo la definizione del nome del file selezionato nella variabile FName.

Il tipo FontName è sinonimo di tipo stringa nel programma, tranne che per l'uso del tipo come parametro di ingresso.

Descrizione

porta, quando l'utente inserisce i parametri esperti, a chiamare il dialogo standard di selezione dei font di Windows (con la lista preparata dei font effettivamente installati sul computer), e il successivo legame del nome del font selezionato alla variabile BaseFont.

--

L'idea può essere estesa eapprofondita, ma è un buonpunto di partenza.

Perché preoccuparsi di creare nuovi tipi? IMHO, è sufficiente implementare le funzioni GetFont e GetFile, che restituiscono la stringa appropriata.

