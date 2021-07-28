Auguri per MT5 - pagina 94
1. sono possibili indicatori sul lato destro del grafico.
2. Segnali in MT5 in arrivo
3. Uscita al CME - tutto dipende dal vostro DC.
4. Nessun grafico dei prezzi fuori dal terminale
5. Cos'è una mappa di calore dei simboli?
6. X e Z - cercare nel codice
7. Non ci sono grafici a tick.
Ci sarà una scelta di tempi nel terminale di tracciatura delle candele?
Interessato ad essere in grado di tracciare candele per GMT
Ottimale per le offerte di trading manuale:
1 Nessun interesse per le offerte dei commercianti. MQ fa tutto. Per i programmatori. Che può fare tutto ciò di cui un trader ha bisogno.
2 Scrivere direttamente al BOD.
3 Fare un ramo separato - Suggerimenti per il trading manuale.
Quale?
C'è ora la necessità di poter determinare programmaticamente quale modalità di ottimizzazione/testing l'utente ha selezionato.
Al momento, questo viene registrato solo nel registro:
No, non lo faremo. L'esperto non ha bisogno di saperlo e non deve regolarsi.
Ho una proposta per sviluppare mql5.
Introdurre ulteriori tipi di dati di base (incorporati) per aiutare a creare programmi più utilizzabili.
Mi limiterò a due esempi per chiarire l'idea.
Descrizione:
Il tipo FileName è sinonimo di tipo stringa, tranne che per l'uso come parametro di input.
Descrizione
Questa istruzione porta, quando l'utente inserisce i parametri EA, a chiamare il dialogo standard di Windows di apertura del file nella cartella MQL5\Files\MyFolder\, e poi ad assegnare il nome del file selezionato alla variabile FName.Il tipo FontName è sinonimo di tipo stringa nel programma, eccetto che viene usato come parametro di ingresso.
Descrizione
porta quando l'utente inserisce i parametri di esperto a chiamare il dialogo standard di Windows di selezione dei font (con la lista preparata dei font effettivamente installati sul computer), e la seguente selezione di font nella variabile BaseFont.
--
L'idea può essere estesa eapprofondita, ma è un buonpunto di partenza.
Perché preoccuparsi di creare nuovi tipi? IMHO, è sufficiente implementare le funzioni GetFont e GetFile, che restituiscono la stringa appropriata.