A volte non so se stai scherzando o se sei serio. In realtà, il verde su nero è molto più delicato sugli occhi del nero su bianco.
Si prega di fare un pulsante in MetaEditor - tradurre tutti i riferimenti alle classi in funzioni direttamente nel codice EA in una forma compatta
Può essere "parsimonioso", ma non ci si capisce niente.
È difficile accontentare tutti, qui, per esempio, lo sfondo bianco, al contrario, disturba una persona, o più precisamente, "colpisce le palle".
О! MT4 ce l'ha già, lo voglio in MT5!
(Voce dal cielo): "Oggi vuoi lo spread personalizzato, domani comincerai a chiedere la storia personalizzata di sinistra, le barre bid-ask, le quotazioni in tick e il livello 3 alla fine... Meritate di morire, perché chiaramente desiderate rovinare e portare ad un punto morto l'intero progetto MT5 attentamente progettato, che ha finalmente raggiunto la consegna impeccabile e completamente automatizzata delle quotazioni direttamente dal broker al terminale del trader con lo spread più accurato prescritto in ogni barra di ogni minuto della storia......!!!....."
Scherzo, ne voglio uno anch'io.
Sarà anche "gentile", ma non si capisce un accidente.
Un suggerimento per MetaEditor - quando si modifica il codice, dovrebbe essere visualizzato il nome della funzione in cui viene eseguita la modifica.
Cioè: c'è una funzione, che in MetaEditor ha la dimensione di diverse schermate. Quando si modifica questa funzione, non si vedrà il nome di questa funzione da qualche parte nel mezzo o alla fine. Quindi, è possibile fare qualche suggerimento sul nome della funzione che si sta modificando?
+1
Questo si chiama navigazione del codice. L'implementazione si trova nello stesso MS.