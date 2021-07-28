Auguri per MT5 - pagina 107

TheXpert:
A volte non so se stai scherzando o se sei serio. In realtà, il verde su nero è molto più delicato sugli occhi del nero su bianco.
Può essere "gentile", ma non si nota la differenza.
 

Si prega di fare un pulsante in MetaEditor - tradurre tutti i riferimenti alle classi in funzioni direttamente nel codice EA in una forma compatta

 
Reshetov:
Può essere "parsimonioso", ma non ci si capisce niente.

È difficile accontentare tutti, qui, per esempio, lo sfondo bianco, al contrario, disturba una persona, o più precisamente, "colpisce le palle".

https://www.mql5.com/ru/forum/2582/page11#comment_527461

 
Sarebbe bello se la traccia commerciale si riflettesse sui grafici giornalieri(e più grandi), solo parzialmente, senza frecce, solo linee. O disegnato sullo sfondo...
О! MT4 ce l'ha già, lo voglio in MT5!


 
joo:

О! MT4 ce l'ha già, lo voglio in MT5!

(Voce dal cielo): "Oggi vuoi lo spread personalizzato, domani comincerai a chiedere la storia personalizzata di sinistra, le barre bid-ask, le quotazioni in tick e il livello 3 alla fine... Meritate di morire, perché chiaramente desiderate rovinare e portare ad un punto morto l'intero progetto MT5 attentamente progettato, che ha finalmente raggiunto la consegna impeccabile e completamente automatizzata delle quotazioni direttamente dal broker al terminale del trader con lo spread più accurato prescritto in ogni barra di ogni minuto della storia......!!!....."

--

Scherzo, ne voglio uno anch'io.

:)

 
Reshetov:
Sarà anche "gentile", ma non si capisce un accidente.
E i modelli?
 
 

Un suggerimento per MetaEditor - quando si modifica il codice, dovrebbe essere visualizzato il nome della funzione in cui viene eseguita la modifica.

Cioè: c'è una funzione, che in MetaEditor ha la dimensione di diverse schermate. Quando si modifica questa funzione, non si vedrà il nome di questa funzione da qualche parte nel mezzo o alla fine. Quindi, è possibile fare qualche suggerimento sul nome della funzione che si sta modificando?

 
barabashkakvn:

Un suggerimento per MetaEditor - quando si modifica il codice, dovrebbe essere visualizzato il nome della funzione in cui viene eseguita la modifica.

Cioè: c'è una funzione che in MetaEditor ha la dimensione di diverse schermate. Quando si modifica questa funzione, non si vedrà il nome di questa funzione da qualche parte nel mezzo o alla fine. Quindi, è possibile fare una specie di suggerimento al nome della funzione modificata?

+1

Questo si chiama navigazione del codice. L'implementazione si trova nello stesso MS.

