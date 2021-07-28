Auguri per MT5 - pagina 84

Nuovo commento
 

Buona notte.

Lavorando in MetaEditor, ho notato che sarebbe bello se, quando si scrive la direttiva #include, un elenco di file disponibili nella directory apparisse dopo il < o ". Sarebbe molto più conveniente, secondo me, lavorare con questa direttiva.

 
mi__x__an:

Buona notte.

Lavorando in MetaEditor, ho notato che sarebbe bello se, quando si scrive la direttiva #include, una lista di file disponibili nella directory corrispondente scendesse dopo < o ". Sarebbe molto più conveniente, a mio parere per lavorare con questa direttiva.

Qual è la convenienza?

Propongo di imparare un metodo semplice, scrivere l'inclusione, quando è necessario connettersi, copiare il nome e incollarlo nel luogo di connessione, funziona perfettamente, soprattutto non è un'operazione così frequente per preoccuparsi di questo.

 
Urain:

Qual è la convenienza?

Suggerisco di padroneggiare un metodo semplice, scrivete un inluder, quando avete bisogno di connettervi, copiate il suo nome e incollatelo nel luogo di connessione, funziona perfettamente, soprattutto non è un'operazione così frequente da preoccuparsene.

È scomodo? È molto più conveniente copiare? Appoggereimi__x__an nella sua richiesta, solo che non conosco i costi generali per implementare questo da parte degli sviluppatori.

E un'altra cosa - la maggior parte delle volte gli inludi non sono scritti in modo indipendente, ma sono inclusi da librerie di terze parti. Non è il massimo della gioia smistare la complessità delle cartelle, poi aprire il file desiderato, copiare il suo nome e così via, questo è il modo a prova di errore, gentilmente offerto da voi. Ma che dire dei percorsi annidati?

 
mi__x__an:

Buona notte.

Lavorando in MetaEditor, ho notato che sarebbe bello se, quando si scrive la direttiva #include, un elenco di file disponibili nella directory apparisse dopo il < o ". Sarebbe molto più conveniente, secondo me, lavorare con questa direttiva.

Sono d'accordo. Sarebbe più conveniente.
 

mi__x__an:

Sarebbe molto più conveniente, secondo me, lavorare con questa direttiva.

In più. Quando cercate di sistematizzare il vostro codice, non solo il numero di inluders cresce, ma anche il numero di sottocartelle.
 
mi__x__an:

Sarebbe bello se, quando si scrive la direttiva #include, una lista di file disponibili nella directory scendesse dopo < o ".

D'accordo.
[Eliminato]  

mi__x__an:

Sarebbe molto più conveniente, secondo me, lavorare con questa direttiva.

+1000. Personalmente mi manca la funzionalità di poter saltare ad altri moduli al posto di una certa funzione o dichiarazione di classe.

Документация по MQL5: Основы языка / Функции
Документация по MQL5: Основы языка / Функции
  • www.mql5.com
Основы языка / Функции - Документация по MQL5
 
Interesting:

+1000. Un'altra cosa che personalmente mi manca è la funzionalità che permette di saltare ad altri moduli al posto di una specifica funzione o dichiarazione di classe.

Mettete il cursore su una funzione o un metodo di classe e Alt-G non lo è?
 

Di tutti i vantaggi, nessuno ha risposto alla domanda diretta: qual è la convenienza?

Dovete scrivere la direttiva #include e ottenere una lista di 300 file, e poi dovete continuare ad andare su e giù alla ricerca di quello necessario, i file sono tutti nella lista generale, sia locali che globali inclusi (altrimenti non funziona), o solo globali (problemi con l'inclusione locale), o solo locali (problemi con l'inclusione globale). In breve, un sacco di problemi, e tutto per cosa? Qual è l'obiettivo eccessivo? Automatizzare (fare per un clic), ciò che si può fare con due clic della tastiera?

Non sono ancora convinto, Ctrl+C --> Ctrl+V e basta. Da 3000 linee di codice, questa necessità si verifica 5-10 volte.

È meglio migliorare per la sostituzione, se si crea un for annidato, non è i ma j.

e quando si crea una classe con tab, non si può copiare il nome in modo che cambi immediatamente nel costruttore e nel distruttore.

Imho, questi punti sono più rilevanti.

Создай торговый робот за 6 шагов!
Создай торговый робот за 6 шагов!
  • 2012.06.01
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Вы не знаете, как устроены торговые классы, и пугаетесь слов "Объектно-ориентированное программирование"? На самом деле вовсе не обязательно всё это знать, чтобы написать свой собственный модуль торговых сигналов - достаточно следовать простым правилам. Всё остальное сделает Мастер MQL5, и вы получите готовый торговый робот!
 
Urain:

Di tutti i vantaggi, nessuno ha risposto alla domanda diretta: qual è la convenienza?

Si scrive la direttiva #include e si ottiene una lista di 300 file, e si inizia a rimbalzare su e giù alla ricerca di quello necessario, i file sono tutti nella lista generale, sia inclusioni locali che globali (altrimenti non funziona), o solo globali (problemi con l'inclusione locale), o solo locali (problemi con l'inclusione globale). In breve, un sacco di problemi, e tutto per cosa? Qual è l'obiettivo eccessivo? Automatizzare (fare per un clic), ciò che si può fare con due clic della vostra tastiera?

Non sono ancora convinto, Ctrl+C --> Ctrl+V e basta. Da 3000 linee di codice, questa necessità si verifica 5-10 volte.

È meglio migliorare per la sostituzione, se si crea un for annidato, non è i ma j.

e quando si crea una classe con tab, non si può semplicemente copiare e incollare il nome, quindi cambierebbe nel costruttore e nel distruttore contemporaneamente.

Imho, questi punti sono più rilevanti.

I file/cartelle locali o globali dipendono dal fatto che iniziano con '' '' o ''<'''.

Per esempio, con me sarebbe così:

Digito <, la lista viene fuori:

Arrays\
ChartObjects\
Charts\
Common\
Expert\
Files\
Indicators\

Stringhe

Commercio

Entrando ulteriormente in C, rimane una lista:
ChartObjects\
Charts\

Comune.

Continuo a scrivere Quindi, c'è una lista:

Comune.

Premo inter e viene fuori:

<Comune>.

e poi la lista si apre:

ANN\
BMP\
Color\
File\
GA\
HPF\
Monitor\
RND\
Scale\

Simboli.

Io seleziono GA_.

L'elenco dei file si apre:

C_UGA.mqh
C_UGA old.mqh

C_UGA_m.mqh.

Scelgo C_UGA.mqh. Risulta essere una direttiva pronta:

<Common\GA\C_UGA.mqh>.

È semplice, chiaro e veloce. Anche se avete migliaia di cartelle e file, in questo modo è molto facile scegliere quello che vi serve.


ZZY. E c'è qualcosa da migliorare, e non importa in quale sequenza ci saranno i miglioramenti, basta che ci siano in generale. A proposito, non sono un programmatore professionista ed è difficile per me tenere in testa l'intero progetto, quindi quasi non uso ME ora, perché ha una capacità molto debole di controllare classi, funzioni e altre cose del progetto.

Ma non perdo la speranza che con il tempo, ME crescerà fino a questo:


1...777879808182838485868788899091...117
Nuovo commento