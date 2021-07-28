Auguri per MT5 - pagina 84
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Buona notte.
Lavorando in MetaEditor, ho notato che sarebbe bello se, quando si scrive la direttiva #include, un elenco di file disponibili nella directory apparisse dopo il < o ". Sarebbe molto più conveniente, secondo me, lavorare con questa direttiva.
Buona notte.
Lavorando in MetaEditor, ho notato che sarebbe bello se, quando si scrive la direttiva #include, una lista di file disponibili nella directory corrispondente scendesse dopo < o ". Sarebbe molto più conveniente, a mio parere per lavorare con questa direttiva.
Qual è la convenienza?
Propongo di imparare un metodo semplice, scrivere l'inclusione, quando è necessario connettersi, copiare il nome e incollarlo nel luogo di connessione, funziona perfettamente, soprattutto non è un'operazione così frequente per preoccuparsi di questo.
Qual è la convenienza?
Suggerisco di padroneggiare un metodo semplice, scrivete un inluder, quando avete bisogno di connettervi, copiate il suo nome e incollatelo nel luogo di connessione, funziona perfettamente, soprattutto non è un'operazione così frequente da preoccuparsene.
È scomodo? È molto più conveniente copiare? Appoggereimi__x__an nella sua richiesta, solo che non conosco i costi generali per implementare questo da parte degli sviluppatori.
E un'altra cosa - la maggior parte delle volte gli inludi non sono scritti in modo indipendente, ma sono inclusi da librerie di terze parti. Non è il massimo della gioia smistare la complessità delle cartelle, poi aprire il file desiderato, copiare il suo nome e così via, questo è il modo a prova di errore, gentilmente offerto da voi. Ma che dire dei percorsi annidati?
Buona notte.
Lavorando in MetaEditor, ho notato che sarebbe bello se, quando si scrive la direttiva #include, un elenco di file disponibili nella directory apparisse dopo il < o ". Sarebbe molto più conveniente, secondo me, lavorare con questa direttiva.
mi__x__an:
Sarebbe molto più conveniente, secondo me, lavorare con questa direttiva.
Sarebbe bello se, quando si scrive la direttiva #include, una lista di file disponibili nella directory scendesse dopo < o ".
mi__x__an:
Sarebbe molto più conveniente, secondo me, lavorare con questa direttiva.
+1000. Personalmente mi manca la funzionalità di poter saltare ad altri moduli al posto di una certa funzione o dichiarazione di classe.
+1000. Un'altra cosa che personalmente mi manca è la funzionalità che permette di saltare ad altri moduli al posto di una specifica funzione o dichiarazione di classe.
Di tutti i vantaggi, nessuno ha risposto alla domanda diretta: qual è la convenienza?
Dovete scrivere la direttiva #include e ottenere una lista di 300 file, e poi dovete continuare ad andare su e giù alla ricerca di quello necessario, i file sono tutti nella lista generale, sia locali che globali inclusi (altrimenti non funziona), o solo globali (problemi con l'inclusione locale), o solo locali (problemi con l'inclusione globale). In breve, un sacco di problemi, e tutto per cosa? Qual è l'obiettivo eccessivo? Automatizzare (fare per un clic), ciò che si può fare con due clic della tastiera?
Non sono ancora convinto, Ctrl+C --> Ctrl+V e basta. Da 3000 linee di codice, questa necessità si verifica 5-10 volte.
È meglio migliorare per la sostituzione, se si crea un for annidato, non è i ma j.
e quando si crea una classe con tab, non si può copiare il nome in modo che cambi immediatamente nel costruttore e nel distruttore.
Imho, questi punti sono più rilevanti.
Di tutti i vantaggi, nessuno ha risposto alla domanda diretta: qual è la convenienza?
Si scrive la direttiva #include e si ottiene una lista di 300 file, e si inizia a rimbalzare su e giù alla ricerca di quello necessario, i file sono tutti nella lista generale, sia inclusioni locali che globali (altrimenti non funziona), o solo globali (problemi con l'inclusione locale), o solo locali (problemi con l'inclusione globale). In breve, un sacco di problemi, e tutto per cosa? Qual è l'obiettivo eccessivo? Automatizzare (fare per un clic), ciò che si può fare con due clic della vostra tastiera?
Non sono ancora convinto, Ctrl+C --> Ctrl+V e basta. Da 3000 linee di codice, questa necessità si verifica 5-10 volte.
È meglio migliorare per la sostituzione, se si crea un for annidato, non è i ma j.
e quando si crea una classe con tab, non si può semplicemente copiare e incollare il nome, quindi cambierebbe nel costruttore e nel distruttore contemporaneamente.
Imho, questi punti sono più rilevanti.
I file/cartelle locali o globali dipendono dal fatto che iniziano con '' '' o ''<'''.
Per esempio, con me sarebbe così:
Digito <, la lista viene fuori:
Arrays\
ChartObjects\
Charts\
Common\
Expert\
Files\
Indicators\
Stringhe
Commercio
Entrando ulteriormente in C, rimane una lista:
ChartObjects\
Charts\
Comune.
Continuo a scrivere Quindi, c'è una lista:
Comune.
Premo inter e viene fuori:
<Comune>.
e poi la lista si apre:
ANN\
BMP\
Color\
File\
GA\
HPF\
Monitor\
RND\
Scale\
Simboli.
Io seleziono GA_.
L'elenco dei file si apre:
C_UGA.mqh
C_UGA old.mqh
C_UGA_m.mqh.
Scelgo C_UGA.mqh. Risulta essere una direttiva pronta:
<Common\GA\C_UGA.mqh>.
È semplice, chiaro e veloce. Anche se avete migliaia di cartelle e file, in questo modo è molto facile scegliere quello che vi serve.
ZZY. E c'è qualcosa da migliorare, e non importa in quale sequenza ci saranno i miglioramenti, basta che ci siano in generale. A proposito, non sono un programmatore professionista ed è difficile per me tenere in testa l'intero progetto, quindi quasi non uso ME ora, perché ha una capacità molto debole di controllare classi, funzioni e altre cose del progetto.
Ma non perdo la speranza che con il tempo, ME crescerà fino a questo: