Auguri per MT5 - pagina 86

Nuovo commento
 
joo:

E poi ci sono altri due desideri, dimostrati nella seguente schermata:

Ho scritto anche di questo qui...
 
joo:

SlickEdit.

Che MetaQuotes Software Corp. mi perdoni.

Grazie mille. Penso che MQ sarà comprensivo di questo :-)
 
denkir:
Grazie mille. Penso che MQ sarà comprensivo di questo :-)

Cosa c'è di così criminale? Un'alternativa a pagamento a un editor gratuito.

Non tutti gli aspiranti violinisti comprerebbero un violino Amati o Stradivari... ma per un professionista, sarebbe utile.

 

Buona notte.

È più comodo secondo me. Non parlo per gli altri.

E il tuo semplice metodo, in assenza di altri, è usato da tutti in un modo o nell'altro.


Urain:"Inoltre, non è un'operazione così frequente da preoccuparsene".

Notate che (di nuovo, secondo me) usare l'OOP è molto più conveniente quando ogni classe di massa è nel proprio file. A questo proposito, il numero di usi di Inclusioni aumenta.

Ho fatto questo suggerimento solo perché il thread del forum si chiama così. Il mio suggerimento è solo una questione di aggiungere comodità all'ambiente di sviluppo che è già comodo.

Inoltre, di regola, durante lo sviluppo del codice del programma non usiamo spesso le capacità del computer in parallelo, quindi penso che sarebbe conveniente e utile implementare questa caratteristica.

Sono d'accordo conVladix che"non sono a conoscenza di costi generali per gli sviluppatori per implementare questo". Quindi... è solo un suggerimento, e se ha peso o meno, se implementarlo nelle future build o meno, sta a voi deciderlo.

[Eliminato]  
Lizar:
Hai messo il cursore su una funzione o un metodo di classe e Alt-G non lo è?

Come opzione andrà bene. Sembra aver risolto il 90% delle vostre esigenze.

Grazie per il suggerimento.

 

Buona notte.

Lavorando in modalità debug in MetaEditor, ho notato che sarebbe bello se non fosse necessario aggiungere tutte le variabili di interesse alla finestra di osservazione. Se fosse possibile scoprire il valore attuale della variabile di interesse - muovi il cursore e un tooltip mostrerebbe il valore di quella variabile (più o meno come se muovessi il cursore sul link al nome del mio profilo all'inizio di questo post - GoogleChome almeno - apparirebbe un tooltip) - renderebbe più facile il lavoro di debugging.

Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о запущенной MQL5-программе
Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о запущенной MQL5-программе
  • www.mql5.com
Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о запущенной MQL5-программе - Документация по MQL5
 

Vorrei duplicare la mia richiesta dalla richiesta al service desk.

Titolo: Selezione visiva dei parametri dai risultati dell'ottimizzazione.

Descrizione del problema

È difficile selezionare il migliore dal punto di vista dell'utente tra tutti i risultati di ottimizzazione.

Suggerimento:

1 Nella scheda "Risultati dell'ottimizzazione" introdurre la possibilità di utilizzare filtri come "Profitto da... e a...", "Compravendite da... a..." ecc.

2 Introdurre la possibilità di visualizzare simultaneamente i grafici di equità/equilibrio dei parametri preselezionati nella scheda "Risultati dell'ottimizzazione". Certamente, i grafici azionari/di bilancio non dovrebbero essere memorizzati per ogni serie di parametri (sarebbe troppo costoso), ma i grafici azionari/di bilancio dovrebbero essere mostrati in un'esecuzione separata su richiesta del comando "Display on Equity/Balance Chart".

3 Considerare la possibilità regolare di costruire mappe di Kohonen basate sui risultati dell'ottimizzazione.

Risultato atteso

Sarà possibile selezionare una versione "migliore" dei parametri esperti secondo il ricercatore, tenendo conto di un certo numero di criteri in modo visivo.
 
joo:

Duplicherò la mia richiesta dall'applicazione al service desk.

...

Risultato atteso

Sarà possibile selezionare la variante "migliore" dei parametri EA secondo il ricercatore tenendo conto di più criteri in modalità visiva.

Grande offerta Andrey! Il 2° punto è particolarmente importante per me come priorità.

Io ci aggiungo qualcosa. Vorrei che il risultato in avanti venisse visualizzato contemporaneamente all'area in cui i parametri sono stati ottimizzati. Cioè, è molto comodo analizzare il risultato quando assomiglia a questo

  
joo 2011.11.24 20:51 #
Продублирую своё пожелание из заявки  в сервисдеск.

Заголовок: Визуальный отбор параметров из результатов оптимизации.

Описание проблемы
Из всех результатов оптимизации затруднен отбор оптимального с точки зрения пользователя.
Предлагаю:

1 Во вкладке "Результаты оптимизации" ввести возможность использования фильтров, типа "Прибыль от..  и до..", "Трейдов от... и до..." и т.д.
Sono d'accordo con Joo. Uso sempre un esempio di un tale filtro ottimale in Excle - quando esamino un rapporto di ottimizzazione. (Data-Filter-Autofilter) Se fosse nel Tester stesso - accelererebbe il processo di ottimizzazione (da parte dei programmatori, non dei computer).
[Eliminato]  
Ciao compagni, dal punto di vista dell'utente, trovo il cursore che imposta il bordo del grafico terribilmente scomodo (non si può spostare a sinistra, nemmeno sul bordo). Per questo motivo, è scomodo cambiare di tanto in tanto.
File:
i4oapfjkls.png  100 kb
1...798081828384858687888990919293...117
Nuovo commento