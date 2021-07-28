Auguri per MT5 - pagina 13
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
disattivato
Richieste-domande:
1. La posizione delle finestre non viene mai salvata in linea di principio o solo in alcune condizioni?
2. Su quale percorso si trova il terminale client (percorso esatto)?
3. Quale directory si apre quando si chiama File-Open data directory (percorso esatto)?
4. Se l'opzione "Virtualizzazione del controllo dell'account" è attivata nelle impostazioni della barra delle applicazioni, cosa viene mostrato nell'elenco delle attività per il processo del terminale?
E subito una domanda sulla nuova build, la funzione Copy* funziona stranamente
E nel debugger vediamo un quadro interessante (minuto TF)
In breve, ci dovrebbero essere 5 elementi dell'array, ma sono 2. Ho provato a cambiare i valori di inizio e fine in luoghi, il risultato è lo stesso.
Forse sto facendo qualcosa di sbagliato?
L'accordo non viene salvato. Il numero di grafici è salvato? Le impostazioni del grafico (simbolo, periodo, stile, indicatori, oggetti, ecc.) sono salvate?
Richieste-richieste:
1. La posizione delle finestre non viene mai salvata per principio o solo in certe condizioni?
2. Su quale percorso si trova il terminale client (percorso esatto)?
3. Quale directory si apre quando si chiama File-Open data directory (percorso esatto)?
4. Se si attiva l'opzione "Virtualizzazione del controllo dell'account" nelle impostazioni della barra delle applicazioni, cosa viene mostrato nell'elenco delle attività per il processo del terminale?
1. Ha iniziato a riavviare il terminale dopo ogni cambiamento. Identificate le condizioni in cui le impostazioni del profilo vengono abbattute. Le impostazioni vengono perse dopo aver nascosto il limite superiore o inferiore di una finestra del grafico:
Nessun problema su MT4.
2. "C:\ProgrammiMetaTrader 5".
3. "C:\ProgrammiMetaTrader 5/terminal.exe"
4. Si vede esattamente come nella tua foto
E subito una domanda sulla nuova build, la funzione Copy* funziona stranamente
E nel debugger vediamo un quadro interessante (minuto TF)
In breve, ci dovrebbero essere 5 elementi dell'array, ma sono 2. Ho provato a cambiare i valori di inizio e fine in luoghi, il risultato è lo stesso.
Forse sto facendo qualcosa di sbagliato?
Qualcuno può darmi una risposta su questo argomento?
Comincio a sentirmi stupido. Non ho le mani giuste ma tutto andava bene prima della build 248 e ora tutte le icone sono senza senso.
È troppo difficile rispondere a ciò che sbaglio (o ho ragione)?
Qualcuno risponderà a questa domanda?
Comincio a sentirmi stupido. Ho le mani sbagliate, ma prima della build 248 tutto funzionava bene, e ora tutti gli indulatori parlano a vanvera.
Non ho idea di cosa ho torto (o ragione).
Grazie per il tuo messaggio.
Ce ne stiamo occupando.
Qualcuno risponderà a questa domanda?
Comincio a sentirmi stupido. Ho le mani sbagliate, ma prima della build 248 tutto funzionava bene, e ora tutti gli indulatori parlano a vanvera.
È troppo difficile rispondere a ciò che sbaglio (o ho ragione)?
Un piccolo modesto desiderio, è possibile fare in modo che gli indicatori vengano visualizzati come un livello sotto gli oggetti, anche se l'oggetto è Background. Altrimenti, si presenta così:
Non ha un bell'aspetto :((
Invia-Chiudi la finestra degli ordini.
Non possiamo fargli ricordare dove
per ricordare dove è stato chiuso? In modo che si apra dove
è stato chiuso? È solo che se diverse finestre sul
desktop è aperto, è più conveniente avere ogni
L'oggetto da aprire conosce il suo posto.