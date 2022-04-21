MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 74
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Forum sul trading, sistemi di trading automatico e test di strategie di trading
Bug, bug, domande
Slava, 2019.04.19 15:11
Cioè vedere il prodotto dei rispettivi campi -msc_avg * passes_passed.
Ora non è possibile trovare una voce in questa barra di ricerca inserendo un nome EA e un simbolo. Solo una cosa è permessa.
È un bug che in modalità pips il margine viene calcolato e potrebbe non esserci abbastanza denaro per attivare il limite?
c'è qualcosa che si può modificare nelle proprietà del simbolo per rendere il calcolo del margine meno dispendioso in termini di tempo?
Una caratteristica interessante della genetica. Nelle profondità dell'algoritmo, ho sostituito la moltiplicazione per uno con un fattore di ottimizzazione, il cui intervallo di ottimizzazione comprende lo stesso.
Quando ho inserito l'ottimizzazione di questo parametro nella genetica, non sono riuscito nemmeno ad avvicinarmi al risultato che veniva mostrato dalla genetica prima dell'inserimento del parametro.
E se si fissa questo parametro a 1, o si ottimizza molto vicino ad esso, è possibile trovare il vecchio massimo?
c'è un modo per modificare le proprietà del simbolo in modo che il calcolo del margine richieda meno tempo?
Fai in modo che tutte le valute dei simboli corrispondano alla valuta del conto. In modalità visiva, ci dovrebbe essere sempre un solo simbolo in Market Watch.
E se si fissa questo parametro al valore 1, o si ottimizza molto vicino ad esso, è possibile trovare il vecchio massimo?
Con uno - ovviamente, vicino - non ho controllato.
2402, se si fa una sola corsa di uno dei risultati dell'ottimizzazione con un grande equilibrio, l'equilibrio è esposto storto.
Si prega di correggere questo bug.