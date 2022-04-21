MetaTrader 5 Strategy Tester: bug, errori, suggerimenti per il miglioramento - pagina 74

Il nome dell'EA la cui esecuzione è avvenuta manca alla fine del log della singola esecuzione. Sarebbe bene aggiungerlo insieme all'intestazione, come si fa all'inizio della corsa.
 
Quando la GUI mostra la lista delle cache che vengono ottimizzate, vorrei vedere in questa lista anche il tempo speso per l'ottimizzazione.

Slava, 2019.04.19 15:11

//+------------------------------------------------------------------+
//| заголовок кеша                                                   |
//+------------------------------------------------------------------+
struct TestCacheHeader
  {
   DWORD             msc_avg;                // среднее время выполнения в миллисекундах

   UINT              passes_passed;          // количество пройденных проходов
  };

Cioè vedere il prodotto dei rispettivi campi -msc_avg * passes_passed.

 
In modalità visiva, premendo "Scorri a...data" si scorre fino alla fine della storia
 
È un bug che la modalità pips conta il margine e potrebbe non esserci abbastanza denaro per attivare i limitatori?
 


Ora non è possibile trovare una voce in questa barra di ricerca inserendo un nome EA e un simbolo. Solo una cosa è permessa.

 
fxsaber:
È un bug che in modalità pips il margine viene calcolato e potrebbe non esserci abbastanza denaro per attivare il limite?

c'è qualcosa che si può modificare nelle proprietà del simbolo per rendere il calcolo del margine meno dispendioso in termini di tempo?

 
fxsaber:

Una caratteristica interessante della genetica. Nelle profondità dell'algoritmo, ho sostituito la moltiplicazione per uno con un fattore di ottimizzazione, il cui intervallo di ottimizzazione comprende lo stesso.

Quando ho inserito l'ottimizzazione di questo parametro nella genetica, non sono riuscito nemmeno ad avvicinarmi al risultato che veniva mostrato dalla genetica prima dell'inserimento del parametro.

E se si fissa questo parametro a 1, o si ottimizza molto vicino ad esso, è possibile trovare il vecchio massimo?

 
Igor Makanu:

c'è un modo per modificare le proprietà del simbolo in modo che il calcolo del margine richieda meno tempo?

Fai in modo che tutte le valute dei simboli corrispondano alla valuta del conto. In modalità visiva, ci dovrebbe essere sempre un solo simbolo in Market Watch.

 
Andrey Khatimlianskii:

E se si fissa questo parametro al valore 1, o si ottimizza molto vicino ad esso, è possibile trovare il vecchio massimo?

Con uno - ovviamente, vicino - non ho controllato.

 

2402, se si fa una sola corsa di uno dei risultati dell'ottimizzazione con un grande equilibrio, l'equilibrio è esposto storto.

Si prega di correggere questo bug.

