Georgiy Merts:

Beh, per come la vedo io, 24 + 3.

E sulla demo subito, come ora, semplicemente nessun sistema può entrare nel rapporto finché non ha fatto 10 trade.

Georgiy Merts:

Per questo ho chiarito più volte, Roman è davvero troppo vago. Finora la soluzione è questa:

24 mesi indietro, 3 mesi avanti, poi per il miglior passaggio durante tutto questo periodo troviamo i migliori parametri di Breakeven e SL e TP protettivi (dove necessario). Scommettendo sul demo, i rapporti sono ancora settimanali.

:-)

Perché così vago - tutto chiaro, secondo i biglietti acquistati!!!

BUONO! "Proprio quello che ha ordinato il dottore".

Solo24 mesi - OTTIMIZZAZIONE, 3 mesi avanti - test su parametri selezionati .

Questa è solo la mia visione e il mio suggerimento per l'approccio.

 
Roman Shiredchenko:

Non c'è un'ottimizzazione in avanti, c'è un'ottimizzazione, c'è un test in avanti dopo l'ottimizzazione sui valori selezionati delle variabili di input, e poi c'è il trading su di essi.

24 mesi - ottimizzazione con selezione dei valori ottimali delle variabili. Inoltre, il test in avanti nel Q1 è del 12,5%. Più avanti nel commercio.

Quello che non è chiaro - è tutto disposto in un passo...

Vi dico che non vi capite.

 
Eduard_D:

Vi dico che non vi capite.

Lo starter ha risposto che è tutto a posto. Solo che c'è un periodo di 24 mesi. - è il periodo di ottimizzazione.


----------------------

Cos'è "3 mesi avanti - test su parametri selezionati".?

 
Roman Shiredchenko:

Questa è solo la mia visione e un suggerimento per l'approccio.

È solo che i vostri termini non sono molto comuni.

C'è la retro-ottimizzazione, cioè la selezione dei migliori parametri usando la genetica. Poi c'è un processo chiamato ottimizzazione in avanti, il 25% delle migliori combinazioni vengono prese ed eseguite in un altro periodo. Poi seleziono il passaggio massimo tra questi passaggi - un tale passaggio con una qualità minima (nei periodi di ritorno e di avanzamento).

Questo insieme di parametri è il migliore per il TS "puro" selezionato.

Poi cerchiamo i parametri di break-even usando l'intera procedura (back+forward), se tali parametri sono trovati, sono aggiunti a TS, altrimenti - TS non usa il break-even.

Infine, l'ultimo passo è quello di determinare (anche tramite overshooting) i TP-SL protettivi (quando sono assenti nella TS "pura")

Questo insieme di parametri viene infine riempito nel codice TS, e viene utilizzato per il trading demo.

 
Eduard_D:

Cos'è " 3 mesi avanti - test su parametri selezionati"? ?

Si risponde all'approccio di George.

Georgiy Merts:

È solo che i vostri termini non sono molto comuni.

C'è la retro-ottimizzazione, cioè la selezione dei migliori parametri usando la genetica. Poi c'è un processo chiamato ottimizzazione in avanti, il 25% delle migliori combinazioni vengono prese ed eseguite in un altro periodo. Poi seleziono il passaggio massimo tra questi passaggi - un tale passaggio con una qualità minima (nei periodi di ritorno e di avanzamento).

Questo insieme di parametri è il migliore per il TS "puro" selezionato.

Poi cerchiamo i parametri di break-even usando l'intera procedura (back+forward), se tali parametri sono trovati, sono aggiunti a TS, altrimenti - TS non usa il break-even.

Infine, l'ultimo passo è quello di determinare (anche tramite overshooting) i TP-SL protettivi (quando sono assenti nella TS "pura")

Questo insieme di parametri è infine riempito nel codice TS e viene utilizzato per la demo.

О! :-)

Cioè, se ne va la condizione di selezione personalizzata dei valori migliori? (Voglio dire "un tale passaggio, in cui un minimo di qualità (nei periodi di ritorno e di avanzamento) sarà il massimo").

 
Eduard_D:

Ho cercato nel monitoraggio di Roman e mi sono imbattuto in questo manufatto:


Si tratta di un solo mago con un algoritmo astutamente inventato? O di diversi maghi, ma allora perché hanno chiuso tutti in sincronia?

Ripeto la domanda.

 
Roman Shiredchenko:

rispose all'approccio di George.

О! :-)

Cioè, se ne va la condizione di selezione personalizzata del miglior valore? (Sto arrivando a quel "tale passaggio in cui il minimo di qualità (nei periodi di ritorno e di avanzamento) sarà il massimo")

Sì.

L'esperto del periodo successivo raccoglie automaticamente i fotogrammi e seleziona il massimo da essi.

 
Eduard_D:

Ripeto la domanda.

Beh, non so cosa sia. A giudicare da alcune differenze di prezzo, si tratta, dopo tutto, di maghi diversi. E il fatto che abbiano aperto nello stesso momento non è sorprendente, potrebbe esserci stato molto traffico.

 
Georgiy Merts:

Beh, non so cosa siano. A giudicare da alcune differenze di prezzo, sono ancora maghi diversi. E il fatto che abbiano aperto nello stesso momento non è sorprendente, forse c'è stato un grande movimento.

Roman, cerca le magagne per ogni ordine, per favore.

