Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 174
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Beh, per come la vedo io, 24 + 3.
E sulla demo subito, come ora, semplicemente nessun sistema può entrare nel rapporto finché non ha fatto 10 trade.
Per questo ho chiarito più volte, Roman è davvero troppo vago. Finora la soluzione è questa:
24 mesi indietro, 3 mesi avanti, poi per il miglior passaggio durante tutto questo periodo troviamo i migliori parametri di Breakeven e SL e TP protettivi (dove necessario). Scommettendo sul demo, i rapporti sono ancora settimanali.
:-)
Perché così vago - tutto chiaro, secondo i biglietti acquistati!!!
BUONO! "Proprio quello che ha ordinato il dottore".
Solo24 mesi - OTTIMIZZAZIONE, 3 mesi avanti - test su parametri selezionati .
Questa è solo la mia visione e il mio suggerimento per l'approccio.
Non c'è un'ottimizzazione in avanti, c'è un'ottimizzazione, c'è un test in avanti dopo l'ottimizzazione sui valori selezionati delle variabili di input, e poi c'è il trading su di essi.
24 mesi - ottimizzazione con selezione dei valori ottimali delle variabili. Inoltre, il test in avanti nel Q1 è del 12,5%. Più avanti nel commercio.
Quello che non è chiaro - è tutto disposto in un passo...
Vi dico che non vi capite.
Vi dico che non vi capite.
Lo starter ha risposto che è tutto a posto. Solo che c'è un periodo di 24 mesi. - è il periodo di ottimizzazione.
----------------------
"Georgiy Merts:
Ecco perché ho specificato più volte, Roman è davvero troppo vago. Finora la soluzione è la seguente:
24 mesi indietro, 3 mesi avanti, poi per il miglior passaggio durante tutto questo periodo troviamo i migliori parametri di breakeven e SL e TP protettivi (dove necessario). Scommettendo sulla demo, i rapporti sono ancora settimanali.
-----------------------
:-)
Cosa c'è di così nebbioso - è tutto chiaro, secondo i biglietti che hai comprato!!!
BUONO! "Proprio quello che il medico ha ordinato".
Solo 24 mesi - OTTIMIZZAZIONE, 3 mesi avanti - test su parametri selezionati .
Questa è solo la mia visione e il mio suggerimento per l'approccio.
Cos'è "3 mesi avanti - test su parametri selezionati".?
Questa è solo la mia visione e un suggerimento per l'approccio.
È solo che i vostri termini non sono molto comuni.
C'è la retro-ottimizzazione, cioè la selezione dei migliori parametri usando la genetica. Poi c'è un processo chiamato ottimizzazione in avanti, il 25% delle migliori combinazioni vengono prese ed eseguite in un altro periodo. Poi seleziono il passaggio massimo tra questi passaggi - un tale passaggio con una qualità minima (nei periodi di ritorno e di avanzamento).
Questo insieme di parametri è il migliore per il TS "puro" selezionato.
Poi cerchiamo i parametri di break-even usando l'intera procedura (back+forward), se tali parametri sono trovati, sono aggiunti a TS, altrimenti - TS non usa il break-even.
Infine, l'ultimo passo è quello di determinare (anche tramite overshooting) i TP-SL protettivi (quando sono assenti nella TS "pura")
Questo insieme di parametri viene infine riempito nel codice TS, e viene utilizzato per il trading demo.
Cos'è " 3 mesi avanti - test su parametri selezionati"? ?
Si risponde all'approccio di George.
È solo che i vostri termini non sono molto comuni.
C'è la retro-ottimizzazione, cioè la selezione dei migliori parametri usando la genetica. Poi c'è un processo chiamato ottimizzazione in avanti, il 25% delle migliori combinazioni vengono prese ed eseguite in un altro periodo. Poi seleziono il passaggio massimo tra questi passaggi - un tale passaggio con una qualità minima (nei periodi di ritorno e di avanzamento).
Questo insieme di parametri è il migliore per il TS "puro" selezionato.
Poi cerchiamo i parametri di break-even usando l'intera procedura (back+forward), se tali parametri sono trovati, sono aggiunti a TS, altrimenti - TS non usa il break-even.
Infine, l'ultimo passo è quello di determinare (anche tramite overshooting) i TP-SL protettivi (quando sono assenti nella TS "pura")
Questo insieme di parametri è infine riempito nel codice TS e viene utilizzato per la demo.
О! :-)
Cioè, se ne va la condizione di selezione personalizzata dei valori migliori? (Voglio dire "un tale passaggio, in cui un minimo di qualità (nei periodi di ritorno e di avanzamento) sarà il massimo").
Ho cercato nel monitoraggio di Roman e mi sono imbattuto in questo manufatto:
Si tratta di un solo mago con un algoritmo astutamente inventato? O di diversi maghi, ma allora perché hanno chiuso tutti in sincronia?
Ripeto la domanda.
rispose all'approccio di George.
О! :-)
Cioè, se ne va la condizione di selezione personalizzata del miglior valore? (Sto arrivando a quel "tale passaggio in cui il minimo di qualità (nei periodi di ritorno e di avanzamento) sarà il massimo")
Sì.
L'esperto del periodo successivo raccoglie automaticamente i fotogrammi e seleziona il massimo da essi.
Ripeto la domanda.
Beh, non so cosa sia. A giudicare da alcune differenze di prezzo, si tratta, dopo tutto, di maghi diversi. E il fatto che abbiano aperto nello stesso momento non è sorprendente, potrebbe esserci stato molto traffico.
Beh, non so cosa siano. A giudicare da alcune differenze di prezzo, sono ancora maghi diversi. E il fatto che abbiano aperto nello stesso momento non è sorprendente, forse c'è stato un grande movimento.
Roman, cerca le magagne per ogni ordine, per favore.