Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 155
Per un motivo non ancora chiarito, il commercio su Signals è diverso dal commercio della Lega da George's. Ho scritto su questo prima #1494.
Sto cercando di capire.
Credo che la differenza sia nelle citazioni. Molto spesso accade che una differenza anche di un paio di pip a cinque cifre - porta al fatto che la condizione del segnale non è soddisfatta. E inoltre - in un conto una posizione è aperta e accompagnata, mentre in un altro non lo è, e sarà aperta in un posto completamente diverso.
Una stessa immagine può essere solo in caso di quotazioni esattamente uguali ed esattamente lo stesso slittamento.
Se avete bisogno - come ho già detto, posso fornire la password di investimento della Divisione Suprema della Lega TC - scegliete gli scambi sul mago di destra e controllate da lì.
Secondo me, non ha senso.
Se hai bisogno - come ho detto prima, posso fornirti la password per la High Division della TC League - scegli i mestieri sulla magia necessaria, e controlla.
Secondo me, non ha senso.
Che senso ha controllare? Pensi che non mi fidi dei rapporti? Io mi fido.
Dato che abbiamo lo stesso broker (Alp), non dovrebbero esserci differenze nelle quotazioni. Lo slittamento non mi sembra giocare un ruolo significativo nel vostro TS.
Roman ha un broker diverso e i risultati sono migliori.
La differenza di quotazioni sui miei conti ECN e non ECN in caso di grandi movimenti può raggiungere dieci o cinque punti decimali. Ma le società di intermediazione sono le stesse.
E l'identificazione del segnale è rigorosa e anche un pip a cinque cifre può influenzare la decisione.
E lo slittamento è lo stesso. Diciamo, per esempio, che hai aperto un trade - tre punti a cinque cifre più alto del mio - ma come risultato, il trailing stop (se è un TS con trailing stop) sarà costantemente "spostato" di questi tre punti. E quindi può chiudersi in un momento completamente diverso.
Se non conosciamo la differenza, è lo stesso broker che riconosce il segnale.
E lo slittamento è lo stesso. Diciamo che l'affare aperto da te è tre punti a cinque cifre più alto del mio - ma come risultato il trailing stop (se è un TS con trailing stop) - sarà costantemente questi tre punti "spostati". E quindi può chiudersi in un momento completamente diverso.
Ho capito bene che per negoziare un TS Tiger, lo strumento da negoziare deve essere presente nella revisione del mercato e questo è tutto?
Cioè, TS LIGI con un dato mago farà trading sulla coppia per cui è stato inteso, indipendentemente da quale coppia il modulo eseguibile su M15 è "lanciato".
USDCHF - non riesce. Apparentemente c'è un errore nella regex... il resto è in vendita.
Si scopre che EURCHF, per esempio, non si apre nel commercio perché è riottimizzato e un tale mago non esiste più?
Cioè, c'era un exp nel campo in alto a destra dopo aver caricato un file impostato, viene cancellato da lì...
200640 non è il mago giusto.
Errore nel mago richiesto.
Capito. Cioè è già sparito. È solo che non li ho tolti dall'offerta e hanno aperto scambi come qui
dopo aver premuto il tasto OK - è già andato...
Posso solo affermare quanto segue: il mago200640 non esiste, non è mai esistito.
Tutti gli altri maghi e le regex, in teoria, non dovrebbero dipendere dalla data dell'eseguibile, a meno che non siano andati in sovra-ottimizzazione. Ma questo può essere visto nel rapporto settimanale per vedere se i maghi richiesti ci sono o no.
In alternativa, ecco come faccio io: ho diversi nomi per diverse date del modulo eseguibile. Di conseguenza, i nuovi maghi (recentemente riottimizzati) lavorano sulla nuova build del modulo, e per quelli vecchi lascio il modulo su cui lavorano intatto. Cioè uso diverse build del modulo eseguibile allo stesso tempo.
Rollback delle magagne necessarie alla vecchia build del modulo eseguibile.
