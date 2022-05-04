Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 16
Non capisco cosa c'è nel segnale? È sempre in alto e c'è sempre una striscia in basso)
Nella classifica - scrivo ogni volta il miglior TS. I TS che sono usciti dalla classifica non vengono visualizzati. E sul segnale, ho selezionato i TS che sono scambiati (in più, il money management è abilitato lì - un rischio costante del 5% sul TS). Come potete vedere, sono selezionati male. Se non fosse per il GBPUSD, che "la locomotiva tira" l'intero segnale verso l'alto - il segnale sarebbe una perdita enorme. La questione della scelta del TS più stabile è in pieno svolgimento. E si decide ancora intuitivamente. Ho problemi con l'intuizione.Promemoria, l'ultima valutazione in questo post.
Se non fosse per il dollaro che "tira" l'intero segnale verso l'alto - ci sarebbe un'enorme perdita sul segnale.
Quindi forse gioire del fatto che sta tirando e investirci un sacco di soldi?
Sì, ma poi di nuovo - devi giustificare in qualche modo l'aumento del lotto, in qualche modo calcolarlo... Non posso ancora farlo. Quindi, sono propenso ad aumentare il mio lotto, ma per ora - di nuovo, intuitivamente... Non mi piace... Inoltre, se aumento il lotto, la sterlina comincerà a crollare... Non posso andare oltre senza stabilità senza aver elaborato un ordine di selezione.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TS per equilibrio:
Classifica Top 5 per equilibrio:
Top 20 per la qualità del commercio:
I migliori 5 grafici per la qualità del commercio:
L'ultima settimana è stata l'ultima per più di due dozzine di TS (su 448). Tutti hanno mostrato un comportamento inaccettabile e sono stati mandati alla sovraottimizzazione. Molti sono nettamente peggiorati nella qualità del commercio. Puoi vedere dalsegnale della TS League gratuita che tali TS erano anche tra quelli selezionati per essa. Purtroppo, la questione della selezione del TS per il segnale è ancora irrisolta.
Inoltre, il punteggio di qualità commerciale è stato leggermente modificato. Se prima era impossibile calcolare l'indice di qualità per un TS senza una sola perdita (perché è impossibile calcolare i recuperi), ora invece dei recuperi uso lo Sharpe Ratio che viene calcolato anche per il caso in cui non ci sono operazioni perdenti.
La prima per qualità di trading è stata la strategia di trading con TP-SL fisso (Breakeven, il trasferimento a BU funziona per tutte le strategie) su GBPUSD per 6 settimane di fila. Questa strategia è stata nella TOP-5 dall'inizio del monitoraggio. Durante l'ultima settimana ha fatto quattro scambi, rimanendo ad una qualità di scambio molto alta (vi ricordo che consideriamo la qualità di scambio come "buona", "degna", "un esempio da seguire"). Va notato che questa TS è leader in termini di equilibrio. Colleghi, prendiamo a cuore questa ST - finora funziona bene. Mi chiedo quanto durerà?
Il secondo posto è occupato dal TS dell'incrocio del prezzo e della tendenza mobile con trailing inverso per USDCHF. Questa TS è appena entrata nel rating e si è subito classificata seconda. Tuttavia, gli accordi con questo TS sono abbastanza rari. È stato messo in commercio a metà agosto e solo ora ha fatto il decimo affare. Tuttavia, la qualità del commercio in questa ST è molto, molto alta. D'altra parte - è il sistema del reverse trailing, che penso sia una tecnica molto instabile. Ho il sospetto che il sistema non manterrà il secondo posto per molto tempo.
Al terzo posto c'è il TP di rimbalzo dal confine del canale con TP-SL fisso su EURGBP. Questo TS durante l'ultima settimana ha fatto solo uno, ma un affare molto buono, che gli ha permesso di entrare nella classifica, e subito nei primi tre TS.
Ho un'idea per modificare i sistemi della Lega.
Il mio ingresso attuale è o toccando il confine del canale, o basato sulla posizione reciproca del prezzo e l'EMA mobile sulla barra "impulso".
Su un altro forum, qualcuno ha attirato la mia attenzione su una variante importante dell'ingresso sul confine del canale.
Attualmente questo è il modo in cui lo faccio. All'apertura della barra confronto l'estremo delle barre precedenti e il confine del canale. Se siamo in breakout-enter se la penultima barra non tocca il confine del canale e l'ultima barra lo ha toccato (e probabilmente ha spostato ulteriormente il confine, allargando il canale). Se lavori su un rimbalzo, dovresti entrare se la penultima barra tocca il confine del canale e l'ultima no.
Se il prezzo si allontana dal confine del canale all'interno del canale, piazziamo un ordine di entrata pendente su di esso. (Stop se stiamo lavorando su un breakout, e Limit se stiamo lavorando su un pullback). Se abbiamo un ordine pendente in quell'area, non lo piazziamo. Se l'ordine pendente non viene attivato per molto tempo (alcuni giorni), lo cancelliamo. Se l'ordine è scattato - accompagnarlo da una delle quattro scorte standard.
All'inizio ero scettico su questo suggerimento. Ho pensato che una tale entrata non differisse molto dalla mia entrata sul confine del canale ed era sempre possibile trovare tali valori del periodo del canale che le entrate in entrambi i casi erano vicine. Tuttavia, il controllo ha dimostrato che mi sbagliavo. Sulla maggior parte delle coppie di valute popolari, le entrate differiscono significativamente e non sono riuscito a trovare tali parametri di canale o tali parametri per impostare gli ordini che renderebbero l'entrata vicina. Ci sono coppie dove posso trovare tali parametri. Tuttavia, sono il più delle volte croci impopolari.
La ragione è il movimento impulsivo dei prezzi: le coppie più popolari si muovono spesso in brevi impulsi. E il canale sposta il suo confine in una sola barra. Di conseguenza, durante un tale impulso - nel mio caso - entriamo da un nuovo confine "postimpulso" del canale. Se piazziamo un ordine pendente, entriamo dal vecchio confine "preimpulso". Sono riuscito a "mettere insieme" due modi di entrata solo per coppie in cui c'è poco impulso e prevale un movimento fluido, e il canale muove il suo bordo in diverse barre successive.
Così, ho trovato un'altra variante di entrata che ho intenzione di aggiungere alla Lega - entrata con ordini pendenti sul margine del canale. Vero, per una tale voce - non è possibile un accompagnamento "rollover". Tuttavia, sia il trailing che il TP-SL fisso sono abbastanza buoni, cioè ora avremo 6 TP supplementari per ogni simbolo (2 direzioni x 3 scorte).
Bene... "I nostri obiettivi sono chiari, i compiti sono definiti. Al lavoro, compagni!" (С)
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TS per equilibrio:
Grafico dei primi 5 in termini di equilibrio:
I migliori 20 per qualità:
I migliori 5 grafici per qualità:
Nei primi tre - non c'è stato alcun cambiamento. Tutti i TC mantengono le loro posizioni.
Al momento sto aggiungendo TS all'entrata con gli ordini pendenti. E si è scoperto che il supporto SAR (inversioni) può essere organizzato con entrate sugli ordini pendenti. L'entrata è la stessa, gli ordini pendenti sono piazzati esattamente allo stesso modo, agli estremi di prezzo, il TP-SL non viene piazzato affatto (più correttamente, viene piazzato solo uno SL protettivo, che non dovrebbe mai essere attivato in una situazione normale). E monitoriamo costantemente le posizioni aperte. Non appena si verificano posizioni opposte - chiudiamo immediatamente quelle più vecchie. Come risultato, otteniamo un SAR normale, ma le entrate vengono eseguite utilizzando ordini pendenti. Così, quando si entra con polynotes, possiamo anche avere 4 accompagnatori - forward trailing, backward trailing, rollover, fixed TP-SL.
Così, dopo l'aggiornamento, ogni simbolo della Lega TS conterrà 24 TC (3 entrate, 2 direzioni, 4 scorte). La Lega TC ha "familiarità" con 28 simboli. Totale - abbiamo un massimo di 672 TC. Mi chiedo se ci saranno problemi con un numero enorme di posizioni?
Georgy, cosa ti impedisce di aprire un segnale separato a pagamento che funziona con il sistema con i migliori risultati in 3 mesi? Penso che il segnale avrà una buona possibilità di raggiungere la cima se continua a commerciare con successo.
Ho un segnale libero, ma diversi dei migliori TS sono in esecuzione su di esso contemporaneamente. Ahimè, cominciano regolarmente a mostrare un comportamento inaccettabile, questa settimana, per esempio, altri due TC "hanno rinunciato alla loro vita" e sono stati inviati per la riottimizzazione.
Ma i piani sono in atto. Ma non sui segnali. Per fare i segnali separatamente per ogni TS, devo avere cinquecento conti, e su ognuno di essi devo eseguire il terminale e l'Expert Advisor. Questo non è realistico.
Quindi - gli esperti della migliore ST saranno pagati.
Quindi - i pagati saranno gli esperti dei migliori TC.
Anche un'opzione. Almeno, l'esperto di cavi con il numero magico 340221 sembra molto attraente.
Anche un'opzione. Almeno l'esperto di cavi con il numero magico 340221 sembra abbastanza attraente.
Che confusione avete in testa, canali, gli estremismi sono un'assurdità.