Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 5
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Nella Teoria del Problem Solving inventivo c'è una sezione IKR - il risultato finale ideale. Forse non avete un'idea o un'idea sbagliata di come deve essere il risultato finale? Forse è questo il problema? Perché non cominci a "pulire il pesce dalla coda, non dalla testa"?
(Facciamo "tu", perché "tu"?)
Sono stato abbastanza chiaro...
Devo elaborare un criterio di "sostenibilità", ecco il problema. Come definire e valutare la "capacità del TC di resistere ai piccoli cambiamenti"?
Iniziare ad aggrapparsi alle parole.
1. Da quando è possibile equiparare 488 Advisors e il Trading System? Mi sono perso qualcosa?
2. Il criterio della "stabilità" dell'auto su strada e fuori strada, beh sì, importante. Quindi l'auto non è ancora stata costruita, c'è solo un volante e una ruota di scorta.
Iniziare ad aggrapparsi alle parole.
1. Da quando è possibile equiparare 488 Advisors e il Trading System? Mi sono perso qualcosa?
2. Il criterio della "stabilità" dell'auto su strada e fuoristrada, beh, sì, è importante. Quindi, l'auto non è ancora stata creata, c'è solo un volante e una ruota di scorta.
1. Non capisco.
La Lega TS ha 16x28 = 448 EAs. Ognuno di loro è un TS completo. Ma, e tutti insieme possono anche essere considerati un Trading System. Cosa c'è che non va?
2. stai suggerendo di creare un'auto senza calcolare la stabilità? Pensi che almeno un produttore lo faccia? È sempre il calcolo che viene prima. E solo allora il prodotto finito. Per esempio, diciamo, la "bellezza" della linea di equilibrio - sono abbastanza riuscito nella valutazione, e ora posso chiaramente confrontare i singoli TC secondo questo criterio. Ma non era sufficiente per offrirlo al commercio. Troppo spesso "catturiamo artefatti statistici" - quando il TS accidentalmente "entra nel flusso", durante l'ottimizzazione si trovano tali combinazioni di parametri che forniscono profitto sulla storia, anche se il minimo cambiamento nel comportamento del mercato cambia drasticamente il comportamento del TS. Quindi, sto cercando di sviluppare criteri e procedure per valutare la stabilità del TS, cioè la sua capacità di "resistere" a piccoli cambiamenti di mercato. Finora ho avuto pochissimo successo in questa direzione, devo affidarmi al mio intuito. E mi delude regolarmente.
Situazione al momento.
(Tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo).
Top 20 TS per equilibrio:
Grafico dei primi 10 in termini di equilibrio:
I migliori 20 per qualità del commercio:
I migliori 10 grafici per qualità del commercio:
Quindi, per quattro settimane di fila la migliore qualità di trading è il TSBreaking Through the Channel con TP-SL fisso (e Breakeven, un trasferimento a BU funziona per tutti i TS) su GBPUSD. E dall'inizio del monitoraggio questa TS è stata nella top five. Durante l'ultima settimana ha completato 4 operazioni, mentre la sua qualità di trading è leggermente aumentata, è ancora estremamente alta (devo ricordarvi che noi consideriamo la qualità degli scambi come "buona", "abbastanza buona", "buona come esempio"; se un TS non ha perso una sola operazione, non possiamo valutare la sua qualità, la consideriamo zero).
Il secondo posto è occupato dal TS dell'incrocio del prezzo e una controtendenza scorrevole con TP-SL fisso su EURCHF. Questo TS è solo la seconda settimana nel rating, durante l'ultima settimana ha fatto tre scambi, migliorando notevolmente la qualità del commercio.Il terzo posto è occupato dal TS dell'incrocio dei prezzi e dal cursore di tendenza con TP-SL fisso su EURUSD. Questo TS è in classifica da molto tempo, ha fatto tre scambi nell'ultima settimana e la qualità del suo trading è molto alta.
Vedo - il Graal viene preso sul serio. :D
Ripeto per tutti i nuovi arrivati:
Lo scopo della Lega TC non è quello di creare il Graal.
Lo scopo della Lega TS - è quello di creare un "pool di TS", che sono testati sulla storia, e per qualche tempo mostrano un buon trading sulla demo.
Sottolineo - qualsiasi TS ha periodi di profitto e periodi di perdita, inoltre, i periodi di perdita sono più lunghi dei periodi di profitto. E soprattutto, la durata di questi periodi non dipende dalla complessità della TS. Qualsiasi, sia il più semplice che il più complesso TS può in qualsiasi momento smettere di mostrare buoni risultati, peggiorare la qualità del commercio, e persino uscire dal rating. Tuttavia, senza il TS League il trader si confonde immediatamente - cosa fare ora se il TS non funziona? Ottimizzarlo? Aggiungere "stampelle"? Riconsiderare le condizioni? E se ancora non funziona? Il commerciante si trova all'inizio.
Con la TS League - questo è impossibile. Non appena un TS mostra un "colpo di controllo" (tale comportamento inaccettabile, che non è stato registrato sul sito di prova) - viene immediatamente inviato per la riottimizzazione. Naturalmente, questo mi sconvolge, ma non c'è stupore - dopo tutto, in ogni momento c'è un certo numero di TC che sono ancora testati e che mostrano buoni risultati per qualche tempo.
Con la TS League, la questione del lavoro del trader si sposta da "cosa inventare per far funzionare la TS" alla questione "come selezionare la più bella e stabile tra le TS già funzionanti". La questione della "bellezza" è stata risolta da tempo. Rimane il problema della stabilità. Qui il progresso è molto modesto.
Vedo - il Graal viene preso sul serio. :D
Con un tale approccio al"graal" - come da Mosca a Shanghai (camminando o saltando).
Spostare il proprio problema sulle spalle degli altri non è una soluzione a un problema doloroso e in ritardo...
Con un tale approccio, il graal è lontano da Mosca a Shanghai (camminando o saltando).
Mettere il tuo problema sulle spalle di qualcun altro non è una soluzione al problema...
Non capisco.
E in quale punto ho "messo il mio compito sulle spalle di qualcun altro"? Io stesso supervisiono e riottimo la TC-League. Il lavoro della Lega è completamente trasparente, inoltre, non nascondo i principi di TC inclusi in esso. Chiunque può prendere lo stesso principio e ottenere più o meno lo stesso. Sto parlando direttamente del principale difetto della Lega - la questione della selezione di TS sostenibili. Le mie idee sulla definizione di sostenibilità - "appeso in aria", non che mostrano il loro fallimento, tuttavia, e nella loro correttezza finora non posso fare sicuro.
C'è stato un tempo in cui mi mancava la potenza di calcolo. Sì, mi sono offerto di aiutarmi, e tutti i miei impegni - ancora non mi arrendo. Non c'erano più le "spalle degli altri".
Non capisco.
E in quale punto ho "messo il mio compito sulle spalle di qualcun altro"? Il lavoro della Lega dei TC è completamente trasparente, inoltre non nascondo affatto i principi dei TC che ne fanno parte. Sto parlando direttamente del principale difetto della Lega - la questione della selezione dei TC sostenibili. Le mie idee sulla definizione di sostenibilità sono "sospese nell'aria", non che mostrino la loro inconsistenza, tuttavia non posso ancora essere convinto della loro correttezza.
C'è stato un tempo in cui mi mancava la potenza di calcolo. Sì, mi sono offerto di aiutarmi, e tutti i miei impegni - ancora non mi arrendo. Niente più "spalle altrui" come sembra.
I 448 membri della Lega sono esattamente lo stesso numero di HOPES non sostenuti!
Il danno della speranza infondata nel Forex non è inferiore a quello di molte altre "malattie" ben note.