Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 15
Non fare il furbo, punta il dito. (С)
Qui, le persone hanno descritto il mercato con un'equazione differenziale non stazionaria, e stanno spalando soldi.
Perché tutto quello che dici è puramente teorico. Vero, ma molto lontano dalla pratica. E il compito è molto concreto. Disegnare un chiaro algoritmo di definizione della stabilità della TS, e poi utilizzarlo.
Se vuoi praticamente senza alcuna divergenza, prendi diversi broker con quotazioni molto diverse ed esegui un test, e in base al payoff atteso e alla dispersione dei risultati calcola la stabilità e la stabilità.
Qui ho guardato il muving dalla consegna terminale, sui prezzi di apertura sull'orologio dell'eurodollaro, dall'inizio di quest'anno:
Non lo sai (e quindi impossibile per te), ma questo non significa affatto che sia impossibile. Capite la differenza?
Allora cosa dobbiamo pensare? Anche il grande teorema di Fermat, per molto tempo non ha potuto essere dimostrato - ma la maggior parte dei matematici concorda sul fatto che sia vero. È lo stesso qui. Può essere possibile. A cosa serve la possibilità se non c'è un risultato reale?
Bene, dateci delle definizioni chiare - cosa significano tutti questi termini. Per te, non per lo zio Vasya. Cosa vuoi dire con questo. Forse diventerà più chiaro sul tabellone?
Cosa intendi con "significa per me"? Sto chiedendo cosa significano queste definizioni in senso pratico, e voglio sentire la risposta, e meglio ancora, ottenere alcuni principi che possano costituire la base per determinare la stabilità di TC. Finora nessuno ha suggerito nulla.
Ho paura che non funzioni. Ho un account reale su Insta. Con i suoi enormi spread, che sono molto più grandi degli spread UST-demo sul conto principale. E non c'è molta differenza nei risultati. La fregatura è che una "grande differenza di quotazioni" significa una differenza di al massimo una misera decina o due punti a cinque cifre sull'eurodollaro a cinque cifre. Una differenza così piccola può a volte giocare un ruolo - ad esempio, quando l'EMA e il prezzo sono vicini, un trade si aprirà su un conto e non sull'altro. Tuttavia, su un intervallo di un mese la differenza praticamente scompare.
L'instabilità dei sistemi differisce molte volte.
Il problema è che la maggior parte delle persone sono abituate agli scalper che prendono piccoli pip su cinque cifre. Ma sono stato a lungo convinto che gli scalper mostrano un trading estremamente instabile, per non parlare della loro forte dipendenza dallo spread e dallo slippage. Il trading di posizione è molto meglio da questo punto di vista.
Finora, giudico l'instabilità in base al "campo di dispersione" della prova in avanti. Maggiore è la deviazione media dei risultati - meno stabile è il sistema. Tuttavia, questo valore non può essere utilizzato direttamente, poiché questo stesso campo può trovarsi sia nella zona positiva (situazione buona, ma molto rara), sia nella zona negativa (situazione non rara), sia nella zona dei valori zero (la situazione più frequente). E per valutare quale valore è migliore - quello che sta in valori grandi, ma con una grande dispersione, o quello che sta in valori più piccoli, ma con una piccola dispersione - bisogna essere puramente intuitivi (visivamente).
come nella sabbia...
bene... Vedo che è sprecato... Bene, salute.
Naturalmente "nella sabbia" - non hai offerto nulla, almeno come ha fatto Ivan Negreshniy sopra! Io stesso - abbastanza chiaramente ho esposto i miei metodi di valutazione della stabilità. Ahimè, sono intuitivi e vorrei un algoritmo chiaro.
Ma voi non avete nulla, e il re è rimasto nudo. E buona liberazione per te.
Ho paura che non funzioni. Ho un account reale su Insta. Con i suoi enormi spread, che sono molto più grandi degli spread UST-demo sul conto principale. E non c'è molta differenza nei risultati. La fregatura è che "una grande differenza di quotazioni" significa una differenza di al massimo una misera decina o due punti a cinque cifre sull'eurodollaro a cinque cifre. Una differenza così piccola può a volte giocare un ruolo - ad esempio, quando l'EMA e il prezzo sono vicini, un trade si aprirà su un conto e non sull'altro. Tuttavia, su un intervallo di un mese la differenza praticamente svanisce.
Il profitto di quasi tutti i sistemi consiste in questi "dieci o due punti". È solo che con i sistemi ad alta frequenza è immediatamente ovvio, mentre dovrete aspettare un paio d'anni.
IMHO, naturalmente.
Non sono d'accordo. Ero solito automatizzare il suo sistema con uno dei miei amici prima della TC League - 100 pips non giocavano alcun ruolo significativo lì, inoltre decine di pips non erano un problema - SL era posizionato all'interno di diverse gamme giornaliere e il sistema ha mostrato profitto durante 15 anni di storia. Ho guadagnato un ottimo profitto sul calo dell'eurodollaro nel 2014 (mi dispiace di aver avuto paura di aprire il conto in quel momento, mentre il mio amico ha fatto un buon profitto, più del 500% sul conto con 1,5 mila dollari). Tuttavia, l'anno successivo ho perso la metà di quello che ho guadagnato.
In TS League ho ottenuto il risultato medio della transazione sull'Eurodollaro (su 25 ultime transazioni) - 250 punti a cinque cifre. Sulla sterlina - 350 pips. Cioè, anche per la Lega TC, con i suoi trasferimenti a pareggio - dieci punti a cinque cifre praticamente non gioca alcun ruolo, e lo vedo chiaramente nel confrontare il conto ECN-demo Alpari e il Instov reale. Nonostante il fatto che le transazioni sui conti a volte sono molto diverse (lo slippage è più alto su Insta, e lo spread è folle lì, quindi le transazioni sono a volte aperte in modo diverso), il modello generale di trading è simile.
Andrey Khatimlianski: "Non sto dicendo che non dovrebbero fare trading con gli scalper, certo che possono... Ma i risultati dei trade degli scalper sono più sensati di quelli degli scalper. Ma il risultato del trading di scalper e di posizione, per come la vedo io, non è molto diverso, e le società di brokeraggio stanno diventando molto più grasse grazie agli scalper. Solo perché i miei trade prendono più pip. Personalmente, l'avidità mi punge.
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TS per equilibrio:
Grafico dei primi 5 in termini di equilibrio:
I migliori 20 per qualità:
I migliori 5 grafici per qualità:
Quindi, per cinque settimane di fila il miglior sistema di trading è quello con TP-SL fisso(Breakeven - trasferimento al profitto e senza perdite, i prezzi chiusi funzionano per tutti i TS) per GBPUSD. E dall'inizio del monitoraggio questa TS è stata nella top five. Durante l'ultima settimana ha completato un affare, pur rimanendo con una qualità di trading molto alta (ricordate, consideriamo la qualità del trading al 100% come "buona", "decente", "modello"; se TC non ha fatto una sola perdita, non possiamo stimare la sua qualità, la consideriamo zero). Va notato che questa TS è leader in termini di equilibrio. Colleghi, prendete a cuore questa ST - finora funziona bene. Mi chiedo quanto durerà?
Il secondo posto è ancora occupato dai segnali di trading di attraversamento del prezzo e di scorrimento in controtendenza con TP-SL fisso su EURCHF. Questo TS è la terza settimana nel rating, ha eseguito quattro operazioni durante l'ultima settimana e ha migliorato leggermente la qualità del trading, che rimane molto alta.
Il TS di attraversamento del prezzo e del trend slider con TP-SL fisso su CADJPY è salito al terzo posto dal quarto. Questo TS ha fatto cinque scambi nell'ultima settimana, la qualità degli scambi è ancora ad alto livello.
Il terzo posto del TS della scorsa settimana (attraversamento del cursore di prezzo e tendenza con TP-SL fisso su EURUSD) ha mostrato un drawdown inaccettabile ed è uscito dalla TS League per sovraottimizzazione.