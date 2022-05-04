Lega dei sistemi di trading. Continuate a fare un buon lavoro. - pagina 20
Situazione attuale (tutti i TS lavorano su un conto demo con un lotto minimo costante).
Top 20 TS per equilibrio:
Grafico dei primi 5 in termini di equilibrio:
I migliori 20 per qualità:
I migliori 5 grafici per qualità:
Nei primi tre - non c'è stato alcun cambiamento. Il breakout del canale con TP-SL fisso (con trasferimento a Breakeven) su GBPUSD è ancora in testa con un buon margine. Mi chiedo, quando questo TS mostrerà un comportamento inaccettabile? Dal secondo al terzo posto - nessun cambiamento particolare. Colleghi, dobbiamo forgiare il mercato mantenendo la cassa aperta, tutti i sistemi sono estremamente semplici!
I risultati positivi sono mostrati dalla quarta posizione magik 343751 - rottura di un canale in tendenza con TP-SL fisso e Breakeven su NZDJPY. Ha fatto tre scambi nell'ultima settimana e ha aumentato la qualità degli scambi. È nel rating da metà settembre, è entrata non appena ha fatto 10 scambi.
Le prime cinque posizioni sono occupate dal TS per l'entrata in tendenza dall'incrocio di EMA e prezzo con i trailing stop inversi. La costruzione di questo sistema risale a metà agosto, ma ho già avuto alcune scottature sui reverse trailing stops e non raccomanderei questa tattica per l'uso. Il trailing inverso è buono fino alla prima buona controtendenza.
Beh, se 24 esperti su 32 sono sempre a favore, è una statistica molto buona. Quindi, tutto quello che dovete fare è postare la stessa valutazione che faccio io e vedremo.
Ecco l'inizio della settimana. Più o meno è sempre così. Entro la fine della settimana da 977 dovrebbe raggiungere 1045 e chiudere al 7% di equity e tutto da capo. Vedremo cosa succederà domani.
E gli stoploss - inventati dai codardi?
Bene... Vediamo, vediamo... Un buon inizio è metà della battaglia...
Bene... Vediamo, vediamo... Un buon inizio è metà della battaglia...
Questo è improbabile - sono sicuro che i broker dormono e vedono che i loro clienti non usano stops....
Apro una posizione dell'1% del mio saldo, avviene una sorta di copertura, quindi non su una coppia ma su tutte. Alla fine si scopre che è in più.
Immaginate che se il GBP scende di 500 pip, l'EUR/JPY e il cadjpy scendono di 500 pip allo stesso tempo. E non sareste in grado di inviare ordini al server. Cosa raggiungerai senza fermate?
Gli stop sono una componente assolutamente necessaria di qualsiasi TS. Senza di essi il tuo trading è una roulette russa.
