Lega dei sistemi di trading. - pagina 17
Anche un'opzione. Almeno l'esperto di cavi con il numero magico 340221 sembra abbastanza attraente.
Certo che lo fa... È la mia "locomotiva", se non fosse per questo avrei avuto una perdita sul mio conto demo della Lega.
Come ho già detto più di una volta - il problema di selezionare il TS più stabile rimane. Finora è stato risolto intuitivamente, cioè praticamente per caso.
Hmmm... Non c'è un diffusore! C'è una sovrabbondanza. Serqey Nikitin è proprio qui. Questo è esattamente il modo in cui sto cercando di andare ora. Stimo una parte dei risultati "buoni", dal loro numero totale, e la considero "stabilità". Tuttavia, qualcosa finora, non ci sono risultati positivi. I TC che classifico come "resilienti" spesso falliscono rapidamente, e quelli che classifico come "instabili" funzionano per molto tempo. Vero, il criterio qui è probabilistico, beh, finora - guadagnando statistiche...
IMHO, è una seccatura. Lì, forse, da un mucchio di CONFETTI ATTUALI per il commercio e il commercio su di loro ... :-)
Non saprei quando spegnerli e metterne di nuovi...
Abbiamo bisogno di UN GRANDE TS, beh, forse qualche variante con condizioni di trading molto specifiche... C'è un chiaro eccesso di potere.
"Stimo una frazione dei risultati "buoni", del totale, e considero questo come "sostenibilità". - Tutto è ambiguo qui, è come la cima dell'iceberg - redditizia al momento, il fondo è in perdita e non è sicuro che quelli redditizi continuino a commerciare in profitto, e quelli in perdita stanno perdendo e alcuni di loro non cambiano posto... Il profitto più basso con questo approccio... ci sono variazioni... bisogno di un segnale in generale...
Penso che dovremmo tenere solo 4 simboli. Gli altri stanno solo tirando giù
Huh...
Dovrei aiutare Georges...
Inizialmente, naturalmente, sono scettico sull'idea di questo thread. E se fosse così? È un graal.
Quindi, i suggerimenti sono:
1. elaborare un qualche criterio di sostenibilità non funzionerà, non c'è niente da scervellarsi su questo.
2. lasciare solo UNA strategia nella lega per tutte le coppie.
3. cambiare i partecipanti solo nel caso estremo, alla fine del mese, e non come risultato di un singolo prelievo.
Questo è tutto per ora.
Aggiungerei anche un drago - GBPJPY
Georgiy Merts:
...E in tutti i casi si tratta di ottimizzazione. Cioè, scegliendoi migliori parametri di impostazione, a seconda del comportamento del prezzo.
L'ottimizzazione è una scelta dei migliori valori dei parametri, non dei migliori parametri. I parametri sono suggeriti dalla strategia. Se la strategia non è buona, non ha senso ottimizzare i parametri. Non è vero?
In generale, tutto sembra un campionato di robot. È un'idea interessante.
C'è un segnale, è gratuito.
" TSgranulare " - Sono convinto che non esista. Come ho detto prima, qualsiasi TS ha periodi di profitto e di perdita, e i periodi di perdita sono SEMPRE più lunghi. E l'unico modo per essere sempre redditizio è quello di passare costantemente dal TS che funziona al momento.
"Troppi TS" - niente del genere. Il numero di TS è necessario e sufficiente, l'ho già detto. Abbiamo due direzioni: lungo la tendenza e contro di essa. Abbiamo quattro tracce - forward e reverse trailing, TP-SL fisso, inversioni. Abbiamo due scelte per le entrate - o attraversare l'EMA e il prezzo, o toccare un confine di PriceChannel. In totale 2x4x2 = 16ТС per simbolo. Tutti i TC che ho testato fino a poco tempo fa rientrano in uno di questi 16. È sempre possibile trovare tali parametri che gli scambi di qualsiasi TS sono vicini a uno di questi sedici.
Recentemente, mi è stato fatto notare che l'entrata sugli ordini pendenti ai confini del canale è essenzialmente diversa da quelle usate e non può essere ridotta alla prima o alla seconda. Quindi questa è un'altra voce, e solo ora sto lavorando per collegare tale voce alla Lega TS. (Molto probabilmente, tra una settimana il primo TS con tale input sarà inviato all'account demo generale della Lega TS).
Questo risulta essere 24 TC per simbolo. La Lega TS ha "familiarità" con 28 simboli. Cioè, ora abbiamo 448 TS. Dopo l'attivazione completa della voce sugli ordini in sospeso - avremo 672 TS. Tutti i sistemi - devono sempre lavorare su un conto demo, e monitorati. TS, che mostrano un comportamento inaccettabile - saranno immediatamente ri-ottimizzati. TS, mostrando i migliori risultati - vai alla valutazione del rapporto e al segnale.
Penso che la selezione dovrebbe essere fatta su due criteri: la "bellezza" della linea di equilibrio e la stabilità. Sono riuscito a formalizzare il parametro "bellezza" e sono abbastanza soddisfatto di questo parametro. Parametro "stabilità" - è ancora "appeso in aria", infatti, la selezione su questo parametro è intuitiva, e come si può vedere - è lontano dall'essere ottimale. Durante l'ultima settimana del segnale due TS hanno mostrato un comportamento inaccettabile e sono stati rimossi dal segnale e inviati per la riottimizzazione, dopo di che andranno al conto demo generale della Lega.
Fino alla settimana scorsa 7 TS hanno lavorato sul segnale:
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 442921; Symbol: AUDCAD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 343221; Symbol: CHFJPY
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 342641; Symbol: EURAUD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 442320; Symbol: EURCAD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 240141; Symbol: EURUSD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 340221; Symbol: GBPUSD
2018.09.25 21:10:26 bool CBindersCollection::_NeedToCopy(CBinder_EPFT*,ECreateBinderType), line 177: Включаем фабрику для работы ! Магик: 440650; Symbol: USDCHF
Purtroppo, nell'ultima settimana - i primi due di loro hanno mostrato un drawdown inaccettabile, e hanno smesso di funzionare. Le ho ri-ottimizzate e le ho mandate su un conto demo.
Ora sto cercando di capire con cosa sostituirli.
1. questo è quello che mi è stato detto sulla "bellezza" della linea di equilibrio. Tuttavia, un tale criterio è stato elaborato. La sostenibilità è un criterio piuttosto vago come la "bellezza". Nulla è stato ancora risolto, ma questo non è un motivo per non provare diversi approcci.
2. NO. In primo luogo, ogni coppia - mostra un comportamento diverso. E usare uno strumento di trend-following (qualsiasi strumento con un trailing stop diretto) su una coppia fortemente piatta significa condannarsi a una perdita. O viceversa, usare una coppia a forte tendenza con un TS piatto (per esempio, qualsiasi con trailing inverso). Nel conto generale della Lega dei TS - tutti i 448 (dopo un po' di tempo 672) TS funzioneranno SEMPRE. Il nostro compito è quello di selezionare il meglio da questo "pool". Chiaramente, per ogni coppia, è probabile che su 28 TC, uno sarà il migliore. Tuttavia, sono sicuro che per altre coppie un TC completamente diverso sarà il migliore. Ecco perché abbiamo bisogno di questo punteggio comune, su cui tutti i TC lavorano sempre, in modo da poter scegliere. Il principio del "campionato di calcio". Ci sono giocatori che si allenano tutto il tempo. Solo i migliori andranno nella "squadra nazionale". Ma questo non è un motivo per buttare fuori dalla lega tutti i peggiori.
3. Se i partecipanti vengono sostituiti alla fine del mese, possono avere molti problemi durante quel mese. Ecco perché i partecipanti vengono rimossi dalle offerte IMMEDIATAMENTE al primo comportamento inaccettabile. Ora sto usando un periodo storico di due anni. Nel primo anno, le impostazioni sono raccolte, e nel secondo anno, il periodo a termine. Durante questi due anni vengono fissati tre parametri critici: il più grande drawdown, la più grande coda di SL, il più grande numero di trade per aggiornare il massimo. Credo che se questi parametri sono accaduti durante due anni, significa che possono accadere di nuovo. Ma non appena uno di questi parametri sarà superato - questa è un'occasione per rimuovere IMMEDIATAMENTE il TS dal trading. Non è successo per due anni, e ora è successo, e dovremmo pensare che il TS ha una "follia temporanea"? Quando ci sono molti TS, che mostrano risultati normali, e non superano i loro limiti? No. Il TS viene rimosso dal trade immediatamente, al primo, singolo drawdown inaccettabile (o coda di SL, o coda di operazioni, senza aggiornare il saldo massimo).