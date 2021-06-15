1200 abbonati!!! - pagina 36

fxsaber:

È per questa ragione che è impossibile fare una ricerca di segnali in tutto il servizio.

È logico trovare prima i segnali adatti in base alle vostre prestazioni di trading, e poi trovare il broker appropriato per loro.

In altre parole, viene selezionato prima il segnale e poi il broker. E non viceversa

Avete segnali disponibili sul sito web indipendentemente dal broker. Qual è il problema?
 
Rashid Umarov:
In assenza della capacità di automatizzare la ricerca del segnale giusto per le condizioni richieste.

La prima cosa che ho implementato attraverso il parsing è stato utilizzare tutti gli script statistici di kodobase applicati allo stato del segnale. Questo include la collocazione della storia del trading del segnale sul grafico da parte di vari script di terzi e l'analisi di vari indici del trade del segnale da parte di script di terzi, ecc. Cioè il segnale è stato trattato come una normale storia di trading. Gli script di terze parti (anche quelli vecchi), grazie alle nuove caratteristiche di MQL, funzionavano con l'aggiunta di un singolo inluder. È molto conveniente applicare tutti gli anni di kodobase ai segnali.

Ma lo stato stava analizzando, quando webrequest era ancora in grado di accedere a MQL5.com. Ora anche questa opportunità è stata tolta. Non ho un modo semplice per caricare CSV via browser, e poi caricarlo per il parsing.

 
fxsaber:

+
 
fxsaber:

No, noi abbiamo una comprensione diversa - si dovrebbe lavorare con i segnali nell'ambiente che è disponibile per voi.

Non c'è nessun compito di dare accesso all'intera base di segnali dal terminale.

 
Renat Fatkhullin:

Questa può essere una soluzione logica dal punto di vista del business, ma non dal punto di vista della convenienza e della funzionalità.
 
Renat Fatkhullin:

C'è una sezione sulla gestione dei segnali di trading da MQL5. Però non visualizza la storia dei segnali.

Un gruppo di funzioni progettate per gestire i segnali di trading. Queste funzioni permettono:

  • ricevere informazioni sui segnali di trading disponibili per la copia,
  • leggere o impostare le preferenze per la copia dei segnali di trading
  • sottoscrivere il segnale e cancellarlo usando il linguaggio MQL5.

Funzione

Azione

SignalBaseGetDouble

Restituisce il valore di una proprietà di tipo doppio per il segnale selezionato

SignalBaseGetInteger

Restituisce il valore di una proprietà di tipo intero per il segnale selezionato

SignalBaseGetString

Restituisce il valore della proprietà di tipo stringa per un segnale selezionato

SignalBaseSelect

Seleziona un segnale per lavorare dalla base di segnali di trading disponibili nel terminale

SignalBaseTotal

Restituisce la quantità totale di segnali disponibili nel terminale

SignalInfoGetDouble

Restituisce il valore della proprietà double-type dalle impostazioni di copia del segnale di trading

SignalInfoGetInteger

Restituisce un valore di tipo intero dalle impostazioni di copia del segnale di trading

SignalInfoGetString

Restituisce il valore di una proprietà stringa dalle impostazioni di copia del segnale di trading

SignalInfoSetDouble

Imposta il valore di una proprietà doppia nelle impostazioni di copia del segnale di trading

SignalInfoSetInteger

Imposta il valore di una proprietà di tipo intero nelle impostazioni di copia del segnale di trading

SignalSubscribe

Imposta l'abbonamento alla copia del segnale di trading

SignalUnsubscribe

Annullamento dell'iscrizione alla copia del segnale di trading


Renat Fatkhullin:
Quest'ultima restrizione preclude cardinalmente la possibilità di analizzare i segnali manualmente. Sì, deve essere fatto per gli utenti manuali del terminale, ma il programmatore deve andare sul sito MQL5.com per l'analisi del software, che è esattamente quello che fa la maggior parte dei trader. Questo si traduce in un carico aggiuntivo sul server web e sui biciclette sotto forma di parser web scritti in modo impreciso. Tuttavia, in realtà, la famigerata "compatibilità" è richiesta solo per due funzioni della lista: SignalSubcribe SignalUnsubscribe.

Stavo sognando ad occhi aperti su quanto sarebbe bello scrivere un programma in MQL5 che seleziona i segnali in base a criteri personalizzati e crea una breve lista di quei segnali direttamente nel grafico di MetaTrader 5. E quante opportunità si aprirebbero per gli investitori professionali che cercano segnali di trading con le caratteristiche specificate!

 

Lei ha una percezione unilaterale.

Pensa agli altri e immediatamente la tua immagine del mondo si frantuma fino al midollo. E se vai più in profondità nel livello della percezione, sarai illuminato.

 
Renat Fatkhullin:

+1
 

Anch'io mi sto chiedendo come fanno alcuni segnali ad arrivare in cima, suMT5.

Mi chiedo come siano riusciti a trovare una formula di classifica tale che il segnale "A" è a pagina 4 e "B" a pagina 1.

Può spiegare per favore.

Petros Shatakhtsyan:

Anch'io mi sto chiedendo come fanno alcuni segnali ad arrivare in cima, suMT5.

Mi chiedo come siano riusciti a trovare una formula di classifica tale che il segnale "A" è a pagina 4 e "B" a pagina 1.

Qual è la differenza tra i due segnali?

Il segnale B ha vinto almeno a causa del piccolo numero di operazioni, abbiamo ripetutamente osservato questo nel rating MT4, che è anche un po' sbagliato, perché più operazioni e profitti del trader indicano una certa stabilità, e meno e profitti indicano casualità o anche una storia disegnata come esempio da un segnale che è tra 11 e 20 posti nella top MT4.
