È per questa ragione che è impossibile fare una ricerca di segnali in tutto il servizio.
È logico trovare prima i segnali adatti in base alle vostre prestazioni di trading, e poi trovare il broker appropriato per loro.
In altre parole, viene selezionato prima il segnale e poi il broker. E non viceversa
I vostri segnali sono disponibili sul sito web indipendentemente dal vostro broker. Non so qual è il problema?
In assenza della capacità di automatizzare la ricerca del segnale giusto per le condizioni richieste.
La prima cosa che ho implementato attraverso il parsing è stato utilizzare tutti gli script statistici di kodobase applicati allo stato del segnale. Questo include la collocazione della storia del trading del segnale sul grafico da parte di vari script di terzi e l'analisi di vari indici del trade del segnale da parte di script di terzi, ecc. Cioè il segnale è stato trattato come una normale storia di trading. Gli script di terze parti (anche quelli vecchi), grazie alle nuove caratteristiche di MQL, funzionavano con l'aggiunta di un singolo inluder. È molto conveniente applicare tutti gli anni di kodobase ai segnali.
Ma lo stato stava analizzando, quando webrequest era ancora in grado di accedere a MQL5.com. Ora anche questa opportunità è stata tolta. Non ho un modo semplice per caricare CSV via browser, e poi caricarlo per il parsing.
È per questo motivo che è impossibile fare una ricerca di segnali in tutto il servizio.
Ha senso trovare prima i segnali giusti per la tua performance di trading, e poi trovare il broker giusto per loro.
No, noi abbiamo una comprensione diversa - si dovrebbe lavorare con i segnali nell'ambiente che è disponibile per voi.
Non c'è nessun compito di dare accesso all'intera base di segnali dal terminale.
C'è una sezione sulla gestione dei segnali di trading da MQL5. Però non visualizza la storia dei segnali.
Un gruppo di funzioni progettate per gestire i segnali di trading. Queste funzioni permettono:
Funzione
Azione
SignalBaseGetDouble
Restituisce il valore di una proprietà di tipo doppio per il segnale selezionato
SignalBaseGetInteger
Restituisce il valore di una proprietà di tipo intero per il segnale selezionato
SignalBaseGetString
Restituisce il valore della proprietà di tipo stringa per un segnale selezionato
SignalBaseSelect
Seleziona un segnale per lavorare dalla base di segnali di trading disponibili nel terminale
SignalBaseTotal
Restituisce la quantità totale di segnali disponibili nel terminale
SignalInfoGetDouble
Restituisce il valore della proprietà double-type dalle impostazioni di copia del segnale di trading
SignalInfoGetInteger
Restituisce un valore di tipo intero dalle impostazioni di copia del segnale di trading
SignalInfoGetString
Restituisce il valore di una proprietà stringa dalle impostazioni di copia del segnale di trading
SignalInfoSetDouble
Imposta il valore di una proprietà doppia nelle impostazioni di copia del segnale di trading
SignalInfoSetInteger
Imposta il valore di una proprietà di tipo intero nelle impostazioni di copia del segnale di trading
SignalSubscribe
Imposta l'abbonamento alla copia del segnale di trading
SignalUnsubscribe
Annullamento dell'iscrizione alla copia del segnale di trading
I segnali filtrati in base alla compatibilità con il conto corrente di trading sono disponibili nel terminale.
Quest'ultima restrizione preclude cardinalmente la possibilità di analizzare i segnali manualmente. Sì, deve essere fatto per gli utenti manuali del terminale, ma il programmatore deve andare sul sito MQL5.com per l'analisi del software, che è esattamente quello che fa la maggior parte dei trader. Questo si traduce in un carico aggiuntivo sul server web e sui biciclette sotto forma di parser web scritti in modo impreciso. Tuttavia, in realtà, la famigerata "compatibilità" è richiesta solo per due funzioni della lista: SignalSubcribe SignalUnsubscribe.
Stavo sognando ad occhi aperti su quanto sarebbe bello scrivere un programma in MQL5 che seleziona i segnali in base a criteri personalizzati e crea una breve lista di quei segnali direttamente nel grafico di MetaTrader 5. E quante opportunità si aprirebbero per gli investitori professionali che cercano segnali di trading con le caratteristiche specificate!
Lei ha una percezione unilaterale.
Pensa agli altri e immediatamente la tua immagine del mondo si frantuma fino al midollo. E se vai più in profondità nel livello della percezione, sarai illuminato.
Anch'io mi sto chiedendo come fanno alcuni segnali ad arrivare in cima, suMT5.
Mi chiedo come siano riusciti a trovare una formula di classifica tale che il segnale "A" è a pagina 4 e "B" a pagina 1.
Può spiegare per favore.
Qual è la differenza tra i due segnali?