1200 abbonati!!! - pagina 37
Il segnale B ha vinto almeno a causa del piccolo numero di scambi, come abbiamo visto più volte nella classifica MT4, che è anche un po 'sbagliato, perché il maggior numero di scambi che il trader ha fatto e in profitto indica una certa stabilità, mentre il meno e in profitto, indica casualità o addirittura una storia disegnata come un esempio da un segnale che è tra 11 e 20 posti nella top MT4.
Non è vero.
Posso mostrarvi molti segnali dello stesso livello, un segnale ha 10 volte più scambi di un altro. Dovresti anche prendere in considerazione il numero di settimane.
Senza conoscere la formula, si può parlare della valutazione "fino a quando non si è blu in faccia" - soprattutto se ci sono coefficienti di ponderazione.
Perché studiare l'intero rating quando puoi prendere i segnali adiacenti dalla vetrina MT5:
Beh, i primi sono davvero migliori per prezzo, non sei d'accordo? Forse per il rating è uno dei fattori decisivi.
Ho fatto il mio esempio solo per mostrare che senza conoscere la formula, è inutile parlare di valutazione.
Inoltre, come si scopre, il rating mescola le qualità oggettive (trading) del segnale con quelle soggettive (numero di abbonati, prezzo).
Se le qualità soggettive superano quelle oggettive - allora è ancora più inutile parlare di valutazione.
Il fatto è che gli abbonati non sono interessati alla formula. Il 90% è interessato a 1. redditività, 2. massimo drawdown, 3. numero di settimane.
Se i segnali che non hanno alcun abbonato appaiono nella parte superiore, significa che la formula non è corretta. Sembra che la funzione rand() sia usata nella formula.
Non sappiamo a cosa sono interessati gli abbonati.
Inoltre - come dimostrato dal segnale in discussione - sono interessati solo al "numero di abbonati" - o a niente - sono stati appena avvisati di questo segnale, quindi si sono iscritti.
Ma il fatto che il segnale sia valutato con una complessa formula a più fattori - questo è assolutamente corretto - e qui i MC hanno fatto un lavoro straordinario, questo è innegabile.
Che i MC abbiano combinato le metriche di qualità e di marketing - non è tutto così semplice e ci sono variazioni.
In ogni caso - senza conoscere la formula di valutazione - non c'è una discussione sostanziale.
Quello che interessa agli abbonati, voi forse non lo sapete, ma noi sì. Se non sottoscrivono i segnali, allora la formula è sbagliata.
Puoi comprare 10 o anche centinaia di abbonati senza alcuna formula.
Se sai a cosa sono interessati gli abbonati, perché non sei in cima?
la mia conclusione - senza marketing, non si può arrivare al top - finché il top terrà conto degli indicatori soggettivi (numero di abbonati, prezzo, ecc.) - non c'è niente da fare nel servizio per il bene degli abbonati.
Una volta ero in cima, e dopo 4 mesi ho accumulato più di 20 abbonati. Il loro numero cominciò a crescere drammaticamente.
E più si iscrivevano per un segnale economico (per lo più 20-40$), più facevano domande stupide e idiote. Tutto questo vi farà perdere l'equilibrio, specialmente se siete un programmatore funzionante.
E se pensate che qualcuno ha 1200 abbonati ed è molto buono, non credo.
Per un prezzo del genere, non vale la pena di scherzare con gli abbonati tutto il giorno e avere quel tipo di responsabilità. Sono buoni solo da parte.
Lei ha una percezione unilaterale.
Pensate agli altri e immediatamente la vostra immagine del mondo si frantuma fino al midollo. E se vai più in profondità nel livello della percezione, sarai illuminato.
Qualcuno distruggerebbe la sua immagine del mondo se pensa a noi).
stare zitto