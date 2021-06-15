1200 abbonati!!! - pagina 35
Sì, l'ho usato una volta, quando ero interessato al servizio. Ma a parte le statistiche, mancano molti altri dati (abbonati, importo del provider, somma degli abbonati, ecc.)
Date un'occhiata più da vicino: https://www.mql5.com/ru/docs/constants/tradingconstants/signalproperties- gli abbonati e i saldi dei fornitori sono lì.
Possibilmente aumentare il numero di indicatori.
Ci sono due esempi di lavoro con i segnali nel Mercato:
ci sono tali segnali, ma l'aggiornamento una volta al giorno mi scoraggia dal lavorarci.
Forse aumenteremo il numero di indicatori.
Naturalmente. Sono il presidente del Telepath Clubhttps://www.mql5.com/ru/forum/133408. Sei il benvenuto come membro permanente.
1. Presidente del club abolk. Primo Ministro YuraZ
sono io il vice? --- non avevo idea di essere stato un prime mover per 5 anni
Andrey - forse è il momento di fare l'arrocco e poi tra 5 anni rimetterai i pezzi sulla scacchiera e dondolerai di nuovo - sarai di nuovo il presidente?
1. Presidente del club abolk. Primo Ministro YuraZ
sono io il vice? --- Non sapevo di essere un PM da 5 anni ormai.
1. Se non sapevi chi eri, significa che eri fuori dal giro o in uno stato di sospensione telepatica.
2. Non ci sono vice nel Club - tutti i membri sono personalità indipendenti e rispettate - e non c'è bisogno di arroccare, cambiare i ruoli, perché non ce ne sono.
Se si inserisce il can/unsubscribe al broker corrente, allora ci sarà la giusta opportunità di mostrare TUTTI i segnali, non solo quelli che si adattano al broker corrente. Tuttavia, è logico studiare prima l'intero servizio dal MQL, piuttosto che solo la parte che si adatta al conto del broker.
I segnali filtrati dalla compatibilità con il conto corrente di trading sono disponibili nel terminale.
Questo è il motivo per cui è impossibile cercare i segnali in tutto il servizio.
È logico trovare prima i segnali appropriati per i vostri indicatori di trading e poi cercare il broker appropriato per loro.
Per esempio, il mio broker statisticamente dà uno slippage abissale su un buon segnale. Quindi aprirò un conto con meno slippage secondo le statistiche.
Cioè prima viene la selezione del segnale e poi il broker. Non il contrario.
È come con la storia personalizzata. Lo useremo per capire quali condizioni commerciali sono necessarie per il TS. E solo allora la ricerca di un broker è fatta per il TS. E non il contrario, quando c'è un broker tutt'altro che ottimale per il TS e si cerca invano di spremere qualcosa dal TS rifiutandolo.