Taras è davvero bravo, ma questa è una discussione sulla situazione, non sul segnale di Taras.
Per esempio, non ha senso fare tali scambi nello stesso momento in cui il fornitore di segnali apre un mucchio di scambi peggiorando la gestione. I commercianti normali non entrano nelle classifiche.
Sembra essere un robot dolorosamente familiare)
Per favore, mandami il link nella tua casella di posta elettronica.
Penso di sì, se il segnale è in cima, significa che è degno di questo per le caratteristiche che vengono utilizzate per analizzare il segnale stesso.
Per quanto riguarda il miglioramento del servizio in termini di valutazione adeguata dei segnali da parte degli abbonati, si può fare una linea per il numero di abbonati, per esempio 100+.
Probabilmente i conti demo hanno firmato per un segnale a pagamento (è possibile farlo).
Un conto demo può essere di 6M o 10M per esempio.
Il mio punto è che secondo me questo non è giusto... avete bisogno di un vero aumento...
Dovete solo prendere confidenza con la terminologia.
Il problema è che la stragrande maggioranza delle persone che leggono la parola "crescita" capiscono "ritorno" [per esempio, quihttp://fb.ru/article/226179/dohodnost---eto-chto]-- ed è così che interpretano l'indicatore che è evidenziato nella vetrina e chiamato "crescita" -- ed è l'interpretazione sbagliata dell'indicatore che crea la confusione di comprensione.
Cosa si intende per "incremento" è descritto nella "Guida al servizio Segnali" ufficiale nella prima pagina e chiarito esattamente da me quihttps://www.mql5.com/ru/forum/10603/page227#comment_2841979.
A proposito, su una risorsa ben nota - entrambe le cifre sono date - e non c'è confusione qui:
Assolutamente d'accordo con tehttps://www.mql5.com/ru/forum/96178/page3#comment_2841593 Vale a dire:"spiccare" nelle statistiche dei segnali a) inganna gli abbonati o b) li spinge a prendere rischi ingiustificati in "attesa di un miracolo".
Anche la crescita assoluta dovrebbe essere presente, per chiarezza!
Una cosa che non capisco! Guardando questo segnale dall'inizio di gennaio 2017 la crescita era del 2501%, e ora è del 2756%. Da dove viene la crescita del 255%, se il profitto del mese corrente è solo del 10,02%?
2501*1,1002=2751
quasi corrisponde