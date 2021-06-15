1200 abbonati!!! - pagina 38
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
E più ci si abbona a un segnale economico (per lo più 20-40 dollari), più si fanno domande stupide e idiote. Tutto questo vi farà perdere l'equilibrio, specialmente se siete un programmatore che lavora.
Petros, sei molto irrequieto. Se 100 abbonati a 20 dollari per segnale e 1.600 dollari al mese - ti fanno perdere l'equilibrio, allora forse come disse il poeta:
Se sei fragile, dritto alla bara.
Rispondere alle domande non è come scrivere un programma. La gente mi scrive e mi fa domande e so quanto tempo ci vuole.
Non è la prima volta che hai fatto il punto sul fatto cheio sarei messo fuori equilibrio dalle domande degli abbonati e quindi, per favore, non preoccuparti di nuovo.
Petros, sei molto irrequieto. Se 100 abbonati a 20 dollari per segnale e 1.600 dollari al mese - ti fanno perdere l'equilibrio, allora forse come disse il poeta:
Se sei fragile, dritto alla bara.
Rispondere alle domande non è come scrivere un programma. La gente mi scrive e mi fa domande e so quanto tempo ci vuole.
Non è la prima volta che dici che i miei abbonatimi sbilanciano con le loro domande - per favore, non preoccuparti più.
A cosa siano interessati gli abbonati, non lo sappiamo.
Inoltre - come ha dimostrato questo segnale - sono interessati solo al "numero di abbonati" - o a niente - sono stati appena avvisati di questo segnale, quindi si sono iscritti.
non strapparti il cuore.
ti sei registrato sul forum solo per scrivere qualcosa in questo thread https://www.mql5.com/ru/users/spaider85/publications/all-- 7 post e tutti qui -- il tuo primo post in questo thread è stato pochi minuti dopo la tua registrazione.
la mia opinione -- Taras Gonchar e tu -- o uno e lo stesso -- o un solo ritrovo.
p.s. Te l'ho detto prima e lo ripeto di nuovo -- nessuno è interessato al segnale di Taras -- nessuno è interessato a una domanda: "come posizionare il tuo segnale in alto" -- a nessuno interessa altro - se qualcuno dà un esempio del segnale, è solo per fare scena.
non strapparti il cuore.
ti sei registrato sul forum solo per scrivere qualcosa in questo thread https://www.mql5.com/ru/users/spaider85/publications/all-- 7 post e tutti qui -- il tuo primo post in questo thread è stato pochi minuti dopo la tua registrazione.
la mia opinione -- Taras Gonchar e tu -- o uno e lo stesso -- o un solo ritrovo.
p.s. Te l'ho detto prima e lo ripeto di nuovo -- nessuno è interessato al segnale di Taras -- nessuno è interessato a una domanda: "come posizionare il tuo segnale in alto" -- a nessuno interessa altro - se qualcuno dà un esempio del segnale, è solo per fare scena.
Mi lusinghi chiamandomi Taras.
Ti svelo un piccolo segreto: non mi importa di te, e nemmeno di Taras, né del suo segnale
continui a dire qualcosa in risposta ai miei post - ricevo una spinta dal tuo post, mi distraggo
Non leggo i tuoi post completamente o addirittura per niente - perché portano (per il momento) zero contenuti costruttivi sull'argomento
così ho deciso di risponderti perché ho una flebile speranza che tu smetta di comunicare con me e di reagire ai miei post
Ti svelo un piccolo segreto: non mi importa di te, e nemmeno di Taras, né del suo segnale
continui a dire qualcosa in risposta ai miei post - ricevo una spinta dal tuo post, mi distraggo
Non leggo i tuoi post completamente o addirittura per niente - perché portano (per il momento) zero contenuti costruttivi sull'argomento
così ho deciso di risponderti, perché ho una flebile speranza che tu smetta di comunicare con me e di reagire ai miei post
qualcuno manderebbe in frantumi la sua immagine del mondo pensando a noi )
Zitto!
Oppure, cosa c'è di nuovo nel bagno di Izhevsk? :-)
Ciao. Io non ho detto una parola. Dal cuore. Romano. Salute a tua moglie e a tuo figlio.
qualcuno manderebbe in frantumi la sua immagine del mondo pensando a noi )
stare zitto