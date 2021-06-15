1200 abbonati!!! - pagina 38

Petros Shatakhtsyan:

E più ci si abbona a un segnale economico (per lo più 20-40 dollari), più si fanno domande stupide e idiote. Tutto questo vi farà perdere l'equilibrio, specialmente se siete un programmatore che lavora.

Petros, sei molto irrequieto. Se 100 abbonati a 20 dollari per segnale e 1.600 dollari al mese - ti fanno perdere l'equilibrio, allora forse come disse il poeta:

Se sei fragile, dritto alla bara.

Rispondere alle domande non è come scrivere un programma. La gente mi scrive e mi fa domande e so quanto tempo ci vuole.

Non è la prima volta che hai fatto il punto sul fatto cheio sarei messo fuori equilibrio dalle domande degli abbonati e quindi, per favore, non preoccuparti di nuovo.

 
Andrey F. Zelinsky:

Scusa, non pensavo che un programmatore con la tua esperienza si accontentasse di 1,6 mila al mese.
 
Andrey F. Zelinsky:

A cosa siano interessati gli abbonati, non lo sappiamo.

Inoltre - come ha dimostrato questo segnale - sono interessati solo al "numero di abbonati" - o a niente - sono stati appena avvisati di questo segnale, quindi si sono iscritti.


25 di nuovo... il fatto che il segnale porti profitto agli abbonati non conta... "oh grande" ha detto che sono interessati solo al numero di abbonati o alla pubblicità....ancora nessun esempio dall'uomo da seguire - ma un uomo "un esperto in tutto " specialmente nella psicologia umana"... ah sì... "presidente dei telepati" probabilmente è entrato nella testa di ognuno dei 1330 abbonati e ha visto un modello - quando si abbonano guardano solo la linea "numero di abbonati" - ora tutto è al suo posto.... eppure possono dire tutto e il contrario di tutto, e anche così valutare unilateralmente questo segnale - ma mostrare "il tuo modello di ruolo" - mentre i racconti "ma io ho un "sacro forex_grande" e funziona - ma non lo mostrerò, ma è 100 volte meglio del discusso" - già debole a crederci ... come disse Stanislavsky: "Io non ci credo! - ahimè ho una tale opinione ... puramente soggettiva naturalmente ... come te ...
 
Spaider85:

non strapparti il cuore.

ti sei registrato sul forum solo per scrivere qualcosa in questo thread https://www.mql5.com/ru/users/spaider85/publications/all-- 7 post e tutti qui -- il tuo primo post in questo thread è stato pochi minuti dopo la tua registrazione.

la mia opinione -- Taras Gonchar e tu -- o uno e lo stesso -- o un solo ritrovo.

p.s. Te l'ho detto prima e lo ripeto di nuovo -- nessuno è interessato al segnale di Taras -- nessuno è interessato a una domanda: "come posizionare il tuo segnale in alto" -- a nessuno interessa altro - se qualcuno dà un esempio del segnale, è solo per fare scena.

 
Andrey F. Zelinsky:

non strapparti il cuore.

ti sei registrato sul forum solo per scrivere qualcosa in questo thread https://www.mql5.com/ru/users/spaider85/publications/all-- 7 post e tutti qui -- il tuo primo post in questo thread è stato pochi minuti dopo la tua registrazione.

la mia opinione -- Taras Gonchar e tu -- o uno e lo stesso -- o un solo ritrovo.

p.s. Te l'ho detto prima e lo ripeto di nuovo -- nessuno è interessato al segnale di Taras -- nessuno è interessato a una domanda: "come posizionare il tuo segnale in alto" -- a nessuno interessa altro - se qualcuno dà un esempio del segnale, è solo per fare scena.

Mi lusinghi chiamandomi Taras, abbi cura del tuo cuore - non prendere tutto così da vicino... tu hai la tua opinione - io ho la mia, siamo persone diverse e stiamo solo avendo una conversazione, ora per esempio un dialogo - e come sai "in un dialogo nasce la verità"... niente di più e niente di meno... tutto è molto semplice - "ognuno ha un'opinione"...
 
Spaider85:
Mi lusinghi chiamandomi Taras.

Ti svelo un piccolo segreto: non mi importa di te, e nemmeno di Taras, né del suo segnale

continui a dire qualcosa in risposta ai miei post - ricevo una spinta dal tuo post, mi distraggo

Non leggo i tuoi post completamente o addirittura per niente - perché portano (per il momento) zero contenuti costruttivi sull'argomento

così ho deciso di risponderti perché ho una flebile speranza che tu smetta di comunicare con me e di reagire ai miei post

 
Andrey F. Zelinsky:

Ti svelo un piccolo segreto: non mi importa di te, e nemmeno di Taras, né del suo segnale

continui a dire qualcosa in risposta ai miei post - ricevo una spinta dal tuo post, mi distraggo

Non leggo i tuoi post completamente o addirittura per niente - perché portano (per il momento) zero contenuti costruttivi sull'argomento

così ho deciso di risponderti, perché ho una flebile speranza che tu smetta di comunicare con me e di reagire ai miei post

Forse ho solo perso la tua attenzione ... e ora ho tanta speranza dopo aver parlato con te) Comunque - buona fortuna!) Cercherò di non distrarti più)
 
Alexandr Bryzgalov:

qualcuno manderebbe in frantumi la sua immagine del mondo pensando a noi )

Zitto!

Oppure, cosa c'è di nuovo nel bagno di Izhevsk? :-)

Ciao. Io non ho detto una parola. Dal cuore. Romano. Salute a tua moglie e a tuo figlio.

 
Alexandr Bryzgalov:

qualcuno manderebbe in frantumi la sua immagine del mondo pensando a noi )

stare zitto

come va l'arbitraggio? come risultato di...
 
Fate un altro combattimento.
