1200 abbonati!!!

Che pasticcio sta facendo Sugar! Gli abbonati stanno crescendo a passi da gigante. Volano come mosche sul miele!

Beh, buon per te :)
 
Strani segnali...

Vai su Signals -> mt4 -> sotto "Search by name, author, broker" inserisci "IceF" (nome incompleto, ma è sufficiente) -> clicca su search.

Vi darà un certo gruppo di segnali. Cerca segnali con guadagni solidi (approssimativamente sopra il 100%).
 
A MT5, un singaporiano fa la migliore pubblicità per la piattaforma
 
Ivan Butko:
In MT5, il singaporiano fa la migliore pubblicità per la piattaforma

Ho capito bene che il dollaro di Singapore è la valuta del conto - questo:


Singaporean?


e come faccio a trovare questo sahariano ?

 
Roman Shiredchenko:

Ho capito bene che il dollaro di Singapore è la valuta del conto - questo:



e come si trova questo sahara?

Semplice. Nel quinto segnala il primo posto in termini di abbonati.

 
Roman Shiredchenko:

Ho capito bene che il dollaro di Singapore è la valuta del conto - questo:

Sì!

Roman Shiredchenko:

come trovate questo "Sahar" ?

Sahar è uno dei migliori abbonati nei segnali mt4. "Sahar" è un pezzo di nome mediorientale... o è un nome... Non ne so molto...

Ogni tanto si fa strada verso la cima.

 
A proposito, un broker da un centesimo è arrivato al top per i segnali mt4 da parte degli abbonati. Il broker è FXO. Real2. C'è un punto nei nomi degli strumenti. In uno dei commenti è stato notato che il fornitore di segnale sta sparando sui suoi 100 dollari, quando gli abbonati stanno rischiando migliaia.
Ivan Butko:

Perché Yakovlev è stato scaricato?
Vladimir Tkach:
A proposito, un centvik si è fatto strada fino alla cima dei segnali mt4 da parte degli abbonati. Il broker è FXO... Real2. C'è un punto nei nomi degli strumenti. In uno dei commenti è stato notato che il fornitore di segnale sta sparando sui suoi 100 dollari, quando gli abbonati stanno rischiando migliaia.

E' come se qualcuno li costringesse con percosse regolari a correre dei rischi... gli ipocriti sono strani.

 
Ohhhh, bulschit si è fatto prendere dagli europanici. Le recensioni sono un miracolo
