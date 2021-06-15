1200 abbonati!!! - pagina 205
Beh, buon per te :)
Vai su Signals -> mt4 -> sotto "Search by name, author, broker" inserisci "IceF" (nome incompleto, ma è sufficiente) -> clicca su search.
Vi darà un certo gruppo di segnali. Cerca segnali con guadagni solidi (approssimativamente sopra il 100%).
In MT5, il singaporiano fa la migliore pubblicità per la piattaforma
Ho capito bene che il dollaro di Singapore è la valuta del conto - questo:
e come faccio a trovare questo sahariano ?
e come si trova questo sahara?
Semplice. Nel quinto segnala il primo posto in termini di abbonati.
Sì!
Sahar è uno dei migliori abbonati nei segnali mt4. "Sahar" è un pezzo di nome mediorientale... o è un nome... Non ne so molto...
Ogni tanto si fa strada verso la cima.
A proposito, un centvik si è fatto strada fino alla cima dei segnali mt4 da parte degli abbonati. Il broker è FXO... Real2. C'è un punto nei nomi degli strumenti. In uno dei commenti è stato notato che il fornitore di segnale sta sparando sui suoi 100 dollari, quando gli abbonati stanno rischiando migliaia.
E' come se qualcuno li costringesse con percosse regolari a correre dei rischi... gli ipocriti sono strani.