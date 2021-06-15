1200 abbonati!!! - pagina 55
Sai come la gente si iscrive... quando lo fanno, lo fanno bene ed è un vicolo cieco.
non solo ci saranno questi problemi di copiatura - l'abbonato potrebbe non saperlo - ma il servizio non può essere all'oscuro ed è obbligato a prendere provvedimenti perché questo è il suo campo di responsabilità.
profitto medio 20 pips su 4 mark (506 trade), non è così forte pips
ZS: ma il carico di depo è scoraggiante )
controllare la linguetta di slittamento.
Il problema potrebbe essere dalla parte dell'abbonato, cattiva connessione, ping elevato al server, ci potrebbero essere molti problemi dalla parte dell'abbonato.
se si tratta di casi singoli, è una cosa - se i casi sono massicci (come in questo segnale), è già un problema di servizio
Ciao a tutti!
La media di Pipsaver ha più di mille abbonati, ecco))
Se puoi, puoi dirmi dove scavare per ridurre lo slippage, realisticamente un sacco di gente ha perso soldi su pipsqueak oggi...
Grazie!
dannazione ha guardato gli accordi )
pipser sta facendo una media)
In alternativa, tale soluzione può essere fatta nel servizio:
1) compravendite con risultato inferiore a 2-3 pip - non contano nelle statistiche del segnale (come il calcolo dell'aumento e ecc.) - potete scrivere in una linea separata, come offerte di pip, numero di
Per quanto riguarda la funzione di sconto in alcune società di brokeraggio - se il profitto è inferiore a 3 punti, allora lo sconto non viene addebitato.
Allo stesso modo in questo caso, nelle statistiche non c'è scalping per niente, o non più di una certa percentuale di tutte le operazioni.
2) Se il provider sta facendo pipsing e il pipsing raggiunge una certa percentuale per un certo periodo di tempo, per esempio un giorno - allora scrivi un avvertimento alla maniera di cent account, come "Provider is pipsing, subscribers' results may be different".
Top - quanto è investito in questa parola. No, non è solo una parola. È uno status. È il livello più alto della classifica! Il top è quando sei il migliore di tutti D))))
Andiamo, il drawdown sta per essere ripagato con un grosso lotto. Già fuori di -150 sterline, 84 guadagnate. Sono già in attivo a marzo.
Potrei essere contento di essere stato il primo a provare troppo e di aver usato la mia mano per guadagnare un po' di profitto alla fine del mese.
Con questo rischio il fornitore di segnale dovrebbe almeno darmi un guadagno del cento per cento al mese.
Come ha detto una recensione: "Si preoccupa delle sue statistiche e non si preoccupa dei nostri conti".
Il fatto che un tale segnale sia "uscito" nel TOP - sminuisce un po' le parole/assicurazioni dell'amministrazione del Servizio che la classifica tiene conto di una serie di indicatori, tra cui "stabilità", "affidabilità" e altri.
La formula del rating ha bisogno di un lavoro serio - gli eventi degli ultimi giorni e il comportamento dei segnali di punta hanno dimostrato che il rating è andato in discesa.