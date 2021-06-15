1200 abbonati!!! - pagina 123
Tu vuoi... Voglio dire, vuoi...
Assolutamente no - non voglio assolutamente nulla - sto solo facendo i miei punti, che se a qualcuno non piacciono o pensano che siano assurdi - possono ignorarli del tutto.
"Volere" e "suggerire": c'è una differenza in questi termini.
La responsabilità del fornitore del segnale non è quella di ottenere abbonamenti futuri.
Questa non è responsabilità, ma irresponsabilità come modo per fare soldi. E ci sono diversi esempi di questo tipo di guadagno - il segnale di Gonchar, questo segnale - sono tutti segnali per un singolo afflusso di abbonati - e non c'è scopo in questi segnali di "vivere" per mesi.
Entrare "a tutti" con uno stop loss pari a uno stop out di 60 punti - tali strategie "vivono" solo per caso. Parsing e analisi di tali segnali non è altro che uno studio di "errore sistematico di sopravvivenza".
E dirvi, come fa il fornitore - che potete vivere con tali rischi per anni e guadagnare centinaia di per cento all'anno, finché seguite il suo unico " sistema di gestione del denaro" - è sembrare "comico" ad ogni legittimo stop-out, che, naturalmente, è causato da un mercato che cambia improvvisamente.
La responsabilità del fornitore del segnale è quella di non ottenere un futuro abbonamento.
Il fornitore del segnale è fuorviante nella sua descrizione del segnale. Fa trading con un lotto costante per sei mesi, per esempio, uno stoploss costante. Ma nella descrizione scrive "solo con lotti costanti e non di più". Poi si verifica una serie di stoploss e lui prende una posizione con un lotto uguale e usa una martingala, non ha successo e perde un'altra volta.
Gli abbonati si fidavano di lui, ma lui li imbrogliava. Pensi che questo sia normale?
L'abbonato ha perso molti soldi, si è messo nei guai, è normale?
La ragione è che la scheda "descrizione" è stata implementata dal servizio MQL5 e, di conseguenza, è progettata per qualcosa. Per cosa? Per lo spam? Per le inondazioni? Per aver imbrogliato? Per l'hype?
Quindi MQL5 è responsabile di fornire una "piattaforma per ingannare".
L'ho già detto più di una volta, e ho anche creato un thread su questo. https://www.mql5.com/ru/forum/232889
Ripeto: per risolvere una volta per tutte la questione dell'area di responsabilità, è necessaria una delle due cose:
1. Regola la scheda "descrizione
o
2. Rimuovere questa scheda.
Regolamentare significa introdurre un'offerta di ciò che il segnalatore sarà obbligato a rispettare e specificarlo nella scheda:
a) Volume della posizione, quanto sarà il rischio massimo per scambio: numero fisso, numero non fisso. Se quest'ultimo, allora qual è il rischio massimo che sarà accettato in relazione al vostro deposito.
b) Divieto di deposito durante gli scambi aperti.
c) Numero di operazioni aperte allo stesso tempo, lo stop loss massimo complessivo.
d) Leva.
ALTRO - aprire un nuovo segnale! Questo non può essere cambiato. Il segnalatore ci penserà due volte e si preparerà bene prima di aprirlo.
Togliere la scheda significa lasciare la responsabilità agli abbonati. Questo è il modo più semplice e sarà seguito dalla pigra politica aziendale. Lo sviluppo del servizio in termini di protezione degli abbonati e di politica di sicurezza, d'altra parte, è la regolamentazione della scheda "descrizione".
Questo aumenterà la fiducia degli abbonati nel servizio e aumenterà la sua attrattiva.
Dato che tecnicamente, a quanto ho capito, il trading non può essere limitato, perché il servizio non ha accordi con i broker a questo proposito, allora il non rispetto di ciò che il segnalatore ha scritto e promesso nella scheda "descrizione", un rigoroso money management, comporterà delle sanzioni, che dovrebbero incidere negativamente sugli interessi del segnalatore, qui già alla scelta del servizio (richiede analisi):
1. Divieto di vendita del segnale.
2. Divieto temporaneo di vendere il segnale.
3. Negazione dei diritti del venditore.
4. Privazione temporanea dei diritti del venditore.
Il segnalatore ci penserà due volte prima di aprire il segnale.
E tutto perché la scheda "descrizione" è stata introdotta dal servizio MQL5, e quindi serve a qualcosa. Per cosa? Per lo spam? Per le inondazioni? Per aver imbrogliato? È usato per l'hype?
Oltre alla scheda Descrizione - c'è anche la scheda Notizie - comunque, non si può proibire a un ISP di parlare ufficialmente sotto Signal.
Ciò che si può attuare è proibire al fornitore di garantire i profitti in qualsiasi modo - c'è un tale divieto nel mercato:
IV.3. Vietato nel prodotto:
Il numero di abbonati agisce magneticamente su molti.
Ho avuto un thread anche su questo, come in questo - c'erano anche suggerimenti specifici.
Lascia che ti citi su questo (nota le immagini, in particolare la colonna degli abbonati)
https://www.mql5.com/ru/forum/167677/page4
È molto semplice. Ci sono regole di trading canoniche che sono state scritte da trader esperti e di successo molto tempo fa, e oggi solo i pigri di quelli moderni e di successo non le scrivono in un libro o in un blog. Sulla base di essi, possiamo dare peso a quei criteri nella formula che tirerà il segnale verso l'alto. Vale a dire:
1. Più alto è il fattore di profitto, più punti ottiene questo segnale rispetto agli altri.
2. Più alta è la % di operazioni redditizie, più punti riceve questo segnale rispetto agli altri.
3. Più basso è il drawdown azionario, più punti riceve questo segnale rispetto agli altri.
4. Più basso è il drawdown azionario, più punti riceve questo segnale rispetto agli altri.
5. Più alta è la percentuale di profitto, più punti riceve questo segnale rispetto agli altri.
6. Più lunghi sono gli scambi, più punti riceve questo segnale rispetto agli altri.
7. Più alta è la dimensione media del TP rispetto allo SL (proporzione a favore del TP), più punti riceve questo segnale rispetto agli altri.
8. Rimuovere o modificare le informazioni sul numero di abbonati.
Come contare?
Quindi, prendiamo TUTTI i venditori di segnali e contiamo ogni criterio. La cosa importante è che ogni criterio successivo spinge un segnale di qualità inferiore ai posti più bassi della tabella di qualità. Sommando tutti i criteri, avremo i segnali più sicuri e più stabili ai primi posti. Se l'abbonato non vuole la stabilità, ma ha bisogno di percentuali selvagge, per esempio, ecco un filtro che permette di ordinare per percentuale.
Ordiniamo i venditori in base a tutti gli indicatori e li confrontiamo tra loro:
Al primo posto ci sarebbe il venditore che ha tutti gli indicatori chiave combinati meglio degli altri. Al secondo posto ci sarebbe un venditore che ha tutti e 6 gli indicatori combinati meglio degli altri tranne il primo. Al terzo posto ci sarà un venditore che ha tutti i 6 indicatori combinati meglio di tutti gli altri tranne il primo e il secondo. E così via.
Spiegazione per esempio:
Abbiamo due segnali. Uno è un semplice indicatore di tendenza, l'altro è una martingala pura (che ha una linea di equilibrio con onde, non trogoli, cioè prima si chiudono i più, poi i meno).
1. Ilsegnale A ha un fattore di profittodi 10, il segnale B ha un fattore di profitto di2. Il segnale A sale sopra il segnale B nella tabella di valutazione.
2. Ilsegnale "A" ha il10% di operazioni redditizie, mentre il segnale "B" ha il90%. Il segnale A è peggiore del segnale B secondo questo indicatore, entrambi i segnali sono uguali. Ma non possiamo avere segnali uguali, quindi consideriamo il seguente criterio
3. Ilsegnale A ha un drawdown massimo del10%, mentre il segnale B ha un drawdown massimo del90%. Il segnale A è migliore, quindi sale sopra il segnale B nella tabella della classifica.
4. Ilsegnale A ha un drawdown massimo del30%, mentre il segnale B ha un drawdown massimo del10%. Il segnale B è migliore, quindi i segnali sono uguali in punti. Non ci può essere uguale, prendere il seguente parametro.
5. Ilsegnale "A" ha un aumento del1000% dell'equilibrio, il segnale "B" ha il100%. Il segnale A è migliore, quindi sale sopra il segnale B nella tabella di valutazione.
6. Ilsegnale A ha100 giorni di trading, mentre il segnale B ne ha200. Il segnale B è migliore, quindi i segnali sono uguali in punti. Non ci può essere uguale, prendiamo il prossimo parametro.
7. Ilsegnale "A" ha TP=100 SL=10 (10:1), il segnale "B" ha TP=20 (o dinamico) enessun SL. Il segnale A è migliore, quindi sale sopra il segnale B nella tabella della classifica.
Abbiamo 2 segnali di tendenza.
1. Ilsegnale A ha un fattore di profittodi 10, il segnale B ha un fattore di profitto di10. Uguale a
2. Ilsegnale "A" ha il10% di operazioni redditizie, mentre il segnale "B" ha il10% di operazioni redditizie. Uguale .
3. Ilsegnale "A" ha un drawdown massimo del10%, mentre il segnale "B" ha un drawdown massimo del10%. Uguale .
4. Ilsegnale "A" ha un drawdown massimo di azioni del30% e il segnale "B" ha un drawdown massimo di azioni del30%. Uguale
5. Ilsegnale "A" ha un aumento del1000% dell'equilibrio, mentre il segnale "B" ha il1000%. Uguale
6. Ilsegnale "A" ha100 giorni di trading, il segnale "B" ne ha100. Uguale
7. Ilsegnale "A" ha TP=100 SL=10 (10:1), il segnale "B" ha TP=100 SL=10 (10:1). uguale
8.il tempo di creazione del segnale, per esempio. Non può essere allo stesso tempo. Bene, questo o è un caso ideale, che non può essere, o un venditore ha creato due segnali identici. Uno dei segnali creati in precedenza. Quello è più alto.
In pratica è molto più complicato, perché il venditore può cambiare le sue tattiche durante la sessione di trading, commerciare con martin per mezzo anno, commerciare con strategia di tendenza per mezzo anno, e commerciare con strategia conservativa a medio termine per un altro mezzo anno.
Oppure, per esempio, il primo giorno ha rischiato la metà del deposito e si è marchiato con un tasso di prelievo del 50%, e l'anno successivo il prelievo non ha raggiunto nemmeno il 10%.
E in questo caso si può trovare una soluzione:
1) Avvertire il venditore (aspetto informativo: un'offerta o solo un riferimento) che se cambia il suo stile di trading e si preoccupa del rating, deve creare un nuovo segnale e fare trading su di esso già secondo le nuove (sue) regole.
Motivazione: possibilità di ingannare l'abbonato con un trading a basse perdite per un lungo periodo, e poi, senza preavviso, aprire grandi lotti o semplicemente cambiare le regole di trading: aumentare lo SL e così via. E non importa se il venditore l'ha avvertito o ha lasciato il campo "notizie" vuoto. C'è una storia e funzionerà per il venditore, ma può anche funzionare negativamente per l'abbonato. Quindi, se il venditore ha 'pasticciato' prendendo un paio di rischi pericolosi e rischiosi, è meglio ricreare il Segnale e andare sul sicuro fino alla fine, nel caso in cui ci tenga al rating.
2) Aggiungere altre medie al calcolo. Mediano. Cioè quali numeri appaiono più frequentemente: così, se c'è stato un drawdown del 50% una volta all'anno, e un drawdown del 10% il resto del tempo, allora 50 viene semplicemente buttato via, e la mediana diventa 10. Poi abbiamo un'altra cifra aggiunta al calcolo.
Cioè, ci sarà un drawdown massimo e un drawdown mediano, per i quali verranno dati dei punti di valutazione.
Per quanto riguarda gli abbonati, possiamo vedere come funziona l'effetto folla, usando un esempio vivido. Quando un numero gioca su di te sempre di più con ogni nuovo abbonato, accelerando l'acquisizione di nuovi, credendo erroneamente che gli abbonati hanno guardato attraverso e confrontato tutti i risultati. ascoltato il loro io interiore indipendente e deciso cosa è importante per loro: conservatorismo, moderazione o aggressività.
Pertanto, propongo ancora di considerare le seguenti opzioni, ancora una volta, più o meno livellando il campo di gioco per i potenziali venditori. Non siamo seduti qui per le statistiche, ma per i soldi degli abbonati, altrimenti che senso hail monitoraggiopubblico a pagamento con la possibilità di connettersi? Qualsiasi venditore vuole un reddito passivo dai venditori, ecco perché creano un segnale, altrimenti - "FREE" - lo danno via gratis. Qui è tutto ragionevole, tutto logico.
Ecco un'alternativa, una approssimativa (vedi pic.// È photoshop, non ho hackerato il sito). Il primo è un riempitivo.
Uno smiley - fino a 100 abbonati.
Due sorrisi - da 100 a 1000.
Tre sorrisi - più di 1000.
Il secondo è numerico.
Così, quando un abbonato vede due segnali con due faccine o 100+, non saprà chi ne ha di più, e guarderà solo i numeri che gli interessano. Cioè, come mostra la pratica, tra due segnali, uno con 101 abbonati e l'altro con 999, l'abbonato sceglierà con 999. E così, il sito promuoverà e sosterrà il commercio di alta qualità. Cioè, nei vertici per mettere in primo luogo stabilità, sicurezza, redditività, efficienza. E tutti questi indicatori dovrebbero tendere a una proporzione uguale, senza cedimenti nel commercio, stagnazione, bruschi alti e bassi. Nessun gioco sleale.
E l'abbonato deciderà da solo di cosa ha bisogno: di un "parere editoriale" (rating) o di preferenze personali. Senza violare i diritti in termini di abbonati mancanti di altri segnali promettenti.
Quindi tutto è possibile se lo si vuole. Prendete i concorrenti per esempio - hanno rimosso del tutto quella colonna lì.
E' solo... Bisogna lavorarci sopra, e questo è un mal di testa.
Ho avuto un thread anche su questo, così come questo -- c'erano anche dei suggerimenti specifici.
Lo citerò (fate attenzione alle immagini, in particolare alla colonna degli abbonati)
Anche qui, si può prendere "come nel mercato" - nel mercato, non si vede il numero di vendite.
Se usi l'analogia del mercato, puoi rimuovere l'indicatore "numero di abbonati" dai segnali.
È ovvio che "la scelta degli abbonati" sono tutti i segnali con l'affidabilità più bassa e non il miglior rating - è chiaro che tali segnali sono scelti non a causa delle prestazioni del segnale, ma perché altri hanno scelto questo segnale.
In questo caso - il "numero di abbonati" diventa l'indicatore più facile e veloce da manipolare - è ancora più facile da manipolare del guadagno.
Ho notato che con l'avvento del rating "scelta degli abbonati" - hanno anche smesso di discutere di "incremento" sul forum.
Ho chiesto al capostipite di tutti i roditori cosa fare se scatta una chiamata di margine. Onestamente ha detto di segnalare il suo + 3 mesi per ripristinare il deposito. Ma la descrizione non dice una parola al riguardo.
Se ricordo bene, Market è stato annunciato nel 2012.
In 7 anni -- Mechanic ha rilasciato una dozzina dei suoi prodotti più popolari, per così dire -- dimostra regolarmente nei suoi segnali come i suoi consulenti "vivono" -- in 7 anni di esperienza di trading e di trading molto attivo -- nessuno dei suoi prodotti, nessuno dei suoi clienti dei prodotti -- ha dimostrato che i suoi prodotti sono capaci di un trading redditizio.
Quindi non dovete chiedergli "cosa fare" - lui non ha e non avrà mai la risposta.
I suoi prodotti sono una ricerca.
Il passo qualitativo è stato quello di creare un " sistema di gestione del denaro" nel segnale in discussione - ma in realtà si è rivelato un "wishful thinking".
Ha scritto subito agli abbonati che sta giocando in un casinò, quindi la prugna prima o poi accadrà. Ma gli abbonati non ci hanno creduto, hanno creduto nell'Eldorado dorato.