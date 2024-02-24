L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2685

mytarmailS #:
Hai ragione, ovviamente. Perché preoccuparsi di approfondire? Se non c'è nemmeno un accenno di lavorabilità. Ho provato, non va bene.
È normale nel forex. La gente armeggia sempre con gli algoritmi e a volte è fortunata.
 
Maxim Dmitrievsky #:
e in modi così antichi.
In che modo?
mytarmailS #:
Con quali mezzi?
Con vecchi libri come l'analisi tecnica, le martingale di ogni tipo, gli indicatori.
Se si centra un trend, si guadagna, o viceversa.
 
Maxim Dmitrievsky #:
I nuovi non sono migliori.
 
Renat Fatkhullin #:

Pubblicata la documentazione sulle nuove caratteristiche delle matrici e dei vettori incorporati:

Si prega di leggere le descrizioni delle funzionalità.

Se potete darci i vostri commenti e le vostre idee, sarete molto apprezzati.

Renat, potresti dirmi se le matrici multidimensionali non sono disponibili?
Dove la matrice rappresenta uno spazio n-dimensionale.

Una rappresentazione multidimensionale sarebbe gradita. 

matrix   matrix_a(4, 8, 3);

nm

 
Roman #:

Si possono usare i soliti array standard fino alla quarta dimensione o le proprie classi. Ma i calcoli dovrebbero essere fatti da soli.

Abbiamo fatto un buon lavoro con la matematica di base dei vettori e delle matrici. Se gli sviluppatori li utilizzano, copriranno il 99% delle esigenze.

Naturalmente, amplieremo ulteriormente l'insieme delle matematiche.

mytarmailS #:
I nuovi non sono migliori.
leggere quale programma è necessario per passare per quantum, trovarlo. Scrivete il vostro tester, naturalmente 😁, analisi di regressione e correlazione, valutazione del rischio, bonus di apprendimento automatico.
Non una parola sul DSP. Meglio o non meglio... questa è la base di fatto ora, per avere almeno una prospettiva, poi il giovane può essere assunto, per riempire i rapporti.
 

Come faccio a sapere se questo segnale è alfa


Renat Fatkhullin #:

Non ho trovato l'inizializzazione per valori di array, sarebbe comodo liberarsi dei loop.

Ad esempio, è necessario trasferire i valori dal buffer dell'indicatore a un vettore o a una matrice.

Per ora non mi sembra di avere altre domande, tutto è ben descritto.

 
Maxim Dmitrievsky #:

La prossima serie di funzioni è costituita da vari scambi tra MqlRates, MqlTick e così via, compresa la ricezione diretta dei dati di prezzo in vettori e matrici.

L'articolo con esempi dettagliati è quasi pronto.

