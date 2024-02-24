L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2685
Hai ragione, ovviamente. Perché preoccuparsi di approfondire? Se non c'è nemmeno un accenno di lavorabilità. Ho provato, non va bene.
e in modi così antichi.
Con quali mezzi?
Sui vecchi libri, ad esempio, sull'analisi tecnica, sulle martingale di ogni tipo, sugli indicatori.
Pubblicata la documentazione sulle nuove caratteristiche delle matrici e dei vettori incorporati:
Si prega di leggere le descrizioni delle funzionalità.
Se potete darci i vostri commenti e le vostre idee, sarete molto apprezzati.
Renat, potresti dirmi se le matrici multidimensionali non sono disponibili?
Dove la matrice rappresenta uno spazio n-dimensionale.
Una rappresentazione multidimensionale sarebbe gradita.
matrix matrix_a(4, 8, 3);
Si possono usare i soliti array standard fino alla quarta dimensione o le proprie classi. Ma i calcoli dovrebbero essere fatti da soli.
Abbiamo fatto un buon lavoro con la matematica di base dei vettori e delle matrici. Se gli sviluppatori li utilizzano, copriranno il 99% delle esigenze.
Naturalmente, amplieremo ulteriormente l'insieme delle matematiche.
I nuovi non sono migliori.
Come faccio a sapere se questo segnale è alfa
Non ho trovato l'inizializzazione per valori di array, sarebbe comodo liberarsi dei loop.
Ad esempio, è necessario trasferire i valori dal buffer dell'indicatore a un vettore o a una matrice.
Per ora non mi sembra di avere altre domande, tutto è ben descritto.
La prossima serie di funzioni è costituita da vari scambi tra MqlRates, MqlTick e così via, compresa la ricezione diretta dei dati di prezzo in vettori e matrici.
L'articolo con esempi dettagliati è quasi pronto.