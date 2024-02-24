L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2690
Ti stai perdendo delle opportunità di trading:
- App di trading gratuite
- Oltre 8.000 segnali per il copy trading
- Notizie economiche per esplorare i mercati finanziari
Registrazione Accedi
Accetti la politica del sito e le condizioni d’uso
Se non hai un account, registrati
Cosa intendi per "non serio"? Le reti neurali a 3 piani ovviamente, ma non è serio nemmeno usarle per le serie temporali. I modelli semplici addestrati sono facilmente trasferibili
Ovviamente bisogna essere più specifici. Per modelli semplici come la regressione logistica, i modelli a legno, ecc. è probabilmente possibile. Ma sto parlando di modelli seri per dati TC e tabellari. Queste due aree sono diventate molto divise e specializzate. Per i dati tabellari, utilizzati principalmente nell'apprendimento automatico, TabNet(paper, implementazioni (py) 1, 2, 3) è molto promettente. E molti altri pacchetti che danno ottimi risultati. Ecco un elenco di quelli che ho ricercato e che uso parzialmente.
Non tutti sono utilizzati, principalmente a causa dei limiti di potenza della macchina e delle preferenze personali. Per me allenarmi e ottimizzare per più di un'ora non è interessante.
Non credo sia possibile trasferire questi modelli in MCL. E qui non si può fare a meno di creare un'infrastruttura per collegare MKL<->Python.
Questa è un po' una digressione, ma l'argomento è importante per me.
L'idea principale, ripeto: ogni sviluppatore, che sia un freelance, un marketer o un trader di forex/criptovalute, ha il suo linguaggio "preferito" e le sue biciclette "preferite" con le stampelle. Dobbiamo condividere l'esperienza d'uso, non discutere su cosa sia meglio. E soprattutto non discutere sul futuro della JA.
E non prendere un'osservazione come un'offesa personale. Non siamo all'asilo.
Buona fortuna a tutti.
Naturalmente è necessario chiarirlo. Per modelli semplici come la regressione logistica, i modelli ad albero, ecc. è probabilmente possibile. Ma sto parlando di modelli seri per dati TC e tabellari. Queste due aree sono diventate molto divise e specializzate. Per i dati tabellari, utilizzati principalmente nell'apprendimento automatico, TabNet(paper, implementazioni (py) 1, 2, 3) è molto promettente. E molti altri pacchetti che danno ottimi risultati. Ecco un elenco di ciò che ho ricercato e parzialmente utilizzato.
Non tutti sono utilizzati, principalmente a causa dei limiti di potenza della macchina e delle preferenze personali. Per me allenarmi e ottimizzare per più di un'ora non è interessante.
Non credo sia possibile trasferire questi modelli in MCL. E qui non possiamo fare a meno di creare un'infrastruttura per collegare MKL<->Python.
Questa è un po' una digressione, ma l'argomento è importante per me.
L'idea principale, ripeto: ogni sviluppatore, che sia un freelance, un marketer o un trader di forex/criptovalute, ha il suo linguaggio "preferito" e le sue biciclette "preferite" con le stampelle. Dobbiamo condividere l'esperienza d'uso, non discutere su cosa sia meglio. E ancora di più non discutere sul futuro delle API.
Buona fortuna a tutti.
Dati tabellari != serie temporali come tabelle, sono cose diverse dopo tutto
Naturalmente, i dati tabellari e le serie temporali sono cose diverse.
E non si può discutere.
Particolarmente divertenti sono le serie di articoli come La rete neurale è semplice. Come esempio di programmazione su MKL - buono, ma per la pratica - zero. Beh, questo è già un brontolio.
Buona fortuna a tutti
Ovviamente i dati tabellari e le serie temporali sono cose diverse.
Non si può discutere su questo.
Particolarmente esilarante è la serie di articoli come La rete neurale è semplice. Come esempio di programmazione su MKL - buono, ma per la pratica - zero. Beh, questo è già un brontolio.
Buona fortuna a tutti
Leggete se non l'avete ancora visto.
c'è una classifica dei classificatori
https://www.timeseriesclassification.comPer quanto ricordo, le reti neurali non erano in cima alla lista.
TabNet dipende fortemente dal set di dati e dalle caratteristiche selezionate.
A volte non c'è quasi nessuna differenza con altri classificatori
Vorrei quindi una maggiore specificità quando mi spinge ad applicare qualcosa. Questo classificatore è così superiore?
https://arxiv.org/pdf/1908.07442.pdf
Ho provato architetture simili per sintetizzare nuovi dati. Tutte le reti neurali hanno funzionato peggio della GMM sulle serie temporali del forex (meno plausibili). Mentre su semplici dati tabellari hanno funzionato bene. Non ricordo se c'era Tabnet.Per questo ho scritto una precisazione: se i dati tabellari sono sotto forma di tabelle, i risultati saranno peggiori.
Di cosa si sta parlando. Gli scambi di criptovalute (in particolare Binance) forniscono...
Ho pensato anch'io di ficcare il naso nelle Bibbie, ma ci ho pensato e mi dispiace per il tempo...
Quando ironizzate, guardate prima cosa avete fatto voi stessi... e in effetti niente, avete trasformato i pacchetti in R.
Potete lanciarvi pacchetti l'un l'altro su un altro forum, credo che non cambierà nulla in termini di sviluppo del MO nel trading.
Quando si utilizza R, il prodotto è così bello che è un peccato venderlo 😁
Sono assolutamente d'accordo sul fatto che il prodotto finale (per mt5) dovrebbe consistere in un file ex5 senza alcuna integrazione e (preferibilmente) senza file aggiuntivi. La storia dell'ottenimento non è così importante - la cosa principale è che deve funzionare (o essere venduto).
L'utilizzo di R rende un prodotto così bello che è un peccato venderlo 😁
Sono assolutamente d'accordo sul fatto che il prodotto finale (per mt5) dovrebbe consistere in un file ex5 senza alcuna integrazione e (preferibilmente) senza file aggiuntivi. La storia dell'ottenimento non è così importante - la cosa principale è che deve funzionare (o essere venduto).
Sono d'accordo e penso che questo sia il modo giusto. Tutto dovrebbe essere contenuto nell'exe, non dovrebbe essere necessario tirare fuori nulla. Altrimenti non è un prodotto da vendere.
Sono d'accordo e penso che questo sia il modo giusto. Tutto dovrebbe essere nell'exe, non dovrebbe essere tirato fuori nulla. Altrimenti non è un prodotto di vendita.
Dillo ad Amazon e Google. Che non costruiscono il loro business correttamente e la loro infrastruttura è sbagliata :-)