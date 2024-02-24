L'apprendimento automatico nel trading: teoria, modelli, pratica e algo-trading - pagina 2688
La logica dell'introduzione dell'integrazione con python era quella di soddisfare alcune richieste specifiche di una fondazione molto specifica. Un'integrazione più stretta non rientra chiaramente nel modello di business di metaquote e quindi non avverrà, e i tentativi di "insegnare loro il mestiere" saranno, come sempre, inutili e divertenti.
Seguire il mio consiglio vi farà risparmiare tempo e nervi.
La frase evidenziata suona buffa.
E non attribuitemi il desiderio di insegnare a qualcuno o di chiedere qualcosa. Sto solo riflettendo e dando la mia valutazione. Il fatto che il progetto abbia già superato l'apice del suo sviluppo è evidente. L'argomento crittografia è fallito, con l'argomento ML nel ruolo di recupero, non c'è una versione normale del browser e, a quanto pare, non ci sarà.
Webterminal moderno qui: https://www.mql5.com/ru/trading
Il tema delle cripto è intonacato e trascinato sul fondo legale dai giocatori in massa ogni settimana. Pertanto, non lo tocchiamo. Non discutiamo di questo argomento.
Con l'argomento ML non siamo in fase di recupero, ma tra la qualità di coloro che lavorano sull'argomento e offrono soluzioni integrate. Vediamo cosa riusciremo a costruire nei prossimi 6 mesi.
Pochi linguaggi hanno tipi nativi di vettori, matrici, complessi e operazioni su di essi. È difficile costruire l'apprendimento automatico senza questi tipi.
Offrire ai consumatori di utilizzare Python + Tensorflow (+CUDA per dessert) è un suicidio e l'incapacità di proteggere e vendere i frutti del proprio lavoro.
Ma stiamo cercando di ottenere un file *.ex5 all'interno di un terminale comune senza la necessità di inserire nulla di aggiuntivo. E il supporto di OpenCL copre la più ampia gamma di acceleratori, a differenza di CUDA.
In cosa differisce questo pacchetto dal nuovo pacchetto https://github.com/Kinzel/mt5R?
Il pacchetto non è affatto nuovo e apparentemente (come molti altri) è stato abbandonato dall'autore. L'ultima attività risale a 1,5 anni fa. R è così richiesto che è guidato solo dall'hype.
Ho dato una rapida occhiata - il pacchetto di Kinzel presuppone lo scambio di dati tramite file o (se *.mqh manca nel progetto) tramite socket; approccio originale - non pubblicare tutti i file sorgente :-)
La frase evidenziata sembra ridicola.
Sono d'accordo, ma la cosa divertente è che corrisponde alla storia reale.
... Il tema Crypto è fallito, con il tema ML nel ruolo di recupero, non c'è una versione normale del browser e, a quanto pare, non ci sarà più.
Ci sono anche problemi di lunga data con il trading di strumenti di scambio (con l'eterna fuga dalle metaquotazioni ai broker e viceversa). Ma tutto è abbastanza buono con il forex al dettaglio, il che fa capire il punto.
Tutto è pubblicato lì, non avete guardato con attenzione...
Oups... non dalla consegna del terminale, e non è nel pacchetto.
Beh, non importa. IMHO queste cose dovrebbero essere risolte attraverso il Middle-ware - almeno le basi intermedie. Il terminale fornisce lo storico e le quotazioni, prende decisioni/previsioni e fa trading su di esse. Strumenti debuggati e testati fanno i calcoli. La normale "divisione del lavoro" e la relativa infrastruttura sono già presenti. Non gratis, ma c'è :-) A parte il terminale, ovviamente. Per il resto, affittate tutti i gigabyte e i teraflop che vi servono e calcolate quello che volete, quello che sapete fare.
L'mt-R a un certo punto era solo una soluzione da terminale - avviava R e comunicava con esso via pipe. Probabilmente lo è ancora
In che modo questo bundle differisce dal nuovo pacchetto https://github.com/Kinzel/mt5R?
Sembrano avere aree diverse: nel tuo link il trading e l'ottenimento di quotazioni, mentre nel mio lo scambio di array e l'esecuzione di comandi in R.
Potrebbe anche essere importante che in C# si possa lavorare con R in stile mt-R (una certa portabilità).