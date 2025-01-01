#include <Graphics\Graphic.mqh>

#include <Math\Stat\Lognormal.mqh>

#include <Math\Stat\Math.mqh>

#property script_show_inputs

//--- parametri di input

input double mean_value=1.0; // logaritmo di un valore atteso (log mean)

input double std_dev=0.25; // logaritmo della deviazione della radice-quadatica-media (log standard deviation)

//+------------------------------------------------------------------+

//| Funzione start del programma Script |

//+------------------------------------------------------------------+

void OnStart()

{

//--- nascondere il grafico(chart) dei prezzi

ChartSetInteger(0,CHART_SHOW,false);

//--- inizializza il generatore di numeri casuali

MathSrand(GetTickCount());

//--- genera un esempio della variabile casuale

long chart=0;

string name="GraphicNormal";

int n=1000000; // il numero di valori nell'esempio

int ncells=51; // il numero di intervalli nell'istogramma

double x[]; // centro degli intervalli dell'istogramma

double y[]; // il numero di valori dall'esempio che cade all'interno dell'intervallo

double data[]; // esempio di valori casuali

double max,min; // i valori massimo e minimo nell'esempio

//--- ottiene un campione dalla distribuzione log-normale

MathRandomLognormal(mean_value,std_dev,n,data);

//--- calcolare i dati per tracciare l'istogramma

CalculateHistogramArray(data,x,y,max,min,ncells);

// --- ottenere i confini sequenza e la fase di determinazione del disegnamento della curva teorica

double step;

GetMaxMinStepValues(max,min,step);

step=MathMin(step,(max-min)/ncells);

/ --- ottiene i dati teoricamente calcolati in base all'intervallo di [min, max]

double x2[];

double y2[];

MathSequence(min,max,step,x2);

MathProbabilityDensityLognormal(x2,mean_value,std_dev,false,y2);

//--- imposta la scala

double theor_max=y2[ArrayMaximum(y2)];

double sample_max=y[ArrayMaximum(y)];

double k=sample_max/theor_max;

for(int i=0; i<ncells; i++)

y[i]/=k;

//--- output charts

CGraphic graphic;

if(ObjectFind(chart,name)<0)

graphic.Create(chart,name,0,0,0,780,380);

else

graphic.Attach(chart,name);

graphic.BackgroundMain(StringFormat("Lognormal distribution mu=%G sigma=%G",mean_value,std_dev));

graphic.BackgroundMainSize(16);

//--- disabilita la scalatura automatica dell'asse Y

graphic.YAxis().AutoScale(false);

graphic.YAxis().Max(theor_max);

graphic.YAxis().Min(0);

//--- disegna tutte le curve

graphic.CurveAdd(x,y,CURVE_HISTOGRAM,"Sample").HistogramWidth(6);

//--- e ora tracciare la curva teorica della densità di distribuzione

graphic.CurveAdd(x2,y2,CURVE_LINES,"Theory");

graphic.CurvePlotAll();

//--- disegna tutte le curve

graphic.Update();

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calcolare le frequenze per set di dati |

//+------------------------------------------------------------------+

bool CalculateHistogramArray(const double &data[],double &intervals[],double &frequency[],

double &maxv,double &minv,const int cells=10)

{

if(cells<=1) return (false);

int size=ArraySize(data);

if(size<cells*10) return (false);

minv=data[ArrayMinimum(data)];

maxv=data[ArrayMaximum(data)];

double range=maxv-minv;

double width=range/cells;

if(width==0) return false;

ArrayResize(intervals,cells);

ArrayResize(frequency,cells);

//--- definire il centro dell'intervallo

for(int i=0; i<cells; i++)

{

intervals[i]=minv+(i+0.5)*width;

frequency[i]=0;

}

//--- riempie le frequenze di caduta all'interno dell'intervallo

for(int i=0; i<size; i++)

{

int ind=int((data[i]-minv)/width);

if(ind>=cells) ind=cells-1;

frequency[ind]++;

}

return (true);

}

//+------------------------------------------------------------------+

//| Calcola i valori per la generazione di sequenze |

//+------------------------------------------------------------------+

void GetMaxMinStepValues(double &maxv,double &minv,double &stepv)

{

//--- calcola il range assoluto della sequenza per ottenere la precisione di normalizzazione

double range=MathAbs(maxv-minv);

int degree=(int)MathRound(MathLog10(range));

//--- normalizza i valori massimi e minimi alla precisione specificata

maxv=NormalizeDouble(maxv,degree);

minv=NormalizeDouble(minv,degree);

//--- la fase di generazione di sequenza viene inoltre impostata in base alla precisione specificata

stepv=NormalizeDouble(MathPow(10,-degree),degree);

if((maxv-minv)/stepv<10)

stepv/=10.;

}