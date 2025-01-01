MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheLogica fuzzyMembership functionsCS_ShapedMembershipFunctionA ABGetValue A (metodo Get) Ottiene il parametro dell'inizio dell'intervallo crescente double A() Valore di ritorno Il parametro dell'inizio dell'intervallo crescente A (metodo Set) Imposta il parametro dell'inizio dell'intervallo crescente. void A( const double a // parametro di inizio dell'intervallo crescente ) Parametri a [in] Parametro dell'inizio dell'intervallo crescente. CS_ShapedMembershipFunction B