DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardMatematicheLogica fuzzyMembership functionsCS_ShapedMembershipFunctionA 

A (metodo Get)

Ottiene il parametro dell'inizio dell'intervallo crescente

double  A()

Valore di ritorno

Il parametro dell'inizio dell'intervallo crescente

A (metodo Set)

Imposta il parametro dell'inizio dell'intervallo crescente.

void  A(
   const double  a      // parametro di inizio dell'intervallo crescente
   )

Parametri

a

[in] Parametro dell'inizio dell'intervallo crescente.

B