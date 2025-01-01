CopyTo
Copia tutte le coppie chiave/valore dalla tabella hash ordinata in array specificati, a partire dall'indice specificato.
La versione che copia una tabella hash alla matrice di coppie chiave/valore.
|
int CopyTo(
La versione che copia una tabella hash per separare gli array per chiavi e valori.
|
int CopyTo(
Parametri
*&dst_array[]
[out] Un array nel quale verranno scritte tutte le coppie della tabella hash.
&dst_keys[]
[out] Un array nel quale verranno scritte tutte le chiavi della tabella hash.
&dst_values[]
[out] Un array nel quale verranno scritti tutti i valori della tabella hash.
dst_start=0
[in] Un indice nell'array da cui inizia la copia.
Valore di ritorno
Restituisce il numero di coppie di chiave/valore copiate.