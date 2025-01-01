MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCSortedMap<TKey, TValue>ContainsKey AddCountComparerContainsContainsKeyContainsValueCopyToClearRemoveTryGetValueTrySetValue ContainsKey Determina la tabella hash ordinata contiene la tabella chiave/valore con la chiave specificata. bool ContainsKey( TKey key // chiave ); Parametri key [in] Chiave. Valore di ritorno Restituisce true, se la tabella hash ordinata contiene la coppia di chiave/valore con la chiave specificata, altrimenti false. Contains ContainsValue