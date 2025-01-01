DocumentazioneSezioni
MQL5 RiferimentoLibreria StandardCollezioni Dati GeneraliCSortedMap<TKey, TValue>ContainsKey 

ContainsKey

Determina la tabella hash ordinata contiene la tabella chiave/valore con la chiave specificata.

bool ContainsKey(
   TKey  key     // chiave
   );

Parametri

key

[in]  Chiave.

Valore di ritorno

Restituisce true, se la tabella hash ordinata contiene la coppia di chiave/valore con la chiave specificata, altrimenti false.