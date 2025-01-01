Contains
Determina se la tabella hashordinata contiene la tabella chiave/valore specificata.
La versione per lavorare con una coppia chiave/valore generata.
|
bool Contains(
La versione per lavorare con una coppia chiave/valore sotto forma di chiave e valore impostati separatamente.
|
bool Contains(
Parametri
*item
[in] La coppia chiave/valore.
key
[in] Chiave.
value
[in] Valore.
Valore di ritorno
Restituisce true, se la tabella hash ordinata (hash table) contiene la coppia di chiave/valore con la chiave e il valore specificati, altrimenti false.