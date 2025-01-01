DocumentazioneSezioni
Determina se la tabella hashordinata contiene la tabella chiave/valore specificata.

La versione per lavorare con una coppia chiave/valore generata.

bool Contains(
   CKeyValuePair<TKeyTValue>*  item     // la coppia chiave/valore
   );

La versione per lavorare con una coppia chiave/valore sotto forma di chiave e valore impostati separatamente.

bool Contains(
   TKey    key,                         // chiave
   TValue  value                        // valore
   );

Parametri

*item

[in] La coppia chiave/valore.

key

[in]  Chiave.

value

[in]  Valore.

Valore di ritorno

Restituisce true, se la tabella hash ordinata (hash table) contiene la coppia di chiave/valore con la chiave e il valore specificati, altrimenti false.