- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
Insert
Inserisce un elemento nella posizione specificata dell'array.
|
bool Insert(
Parametri
element
[in] Valore dell'elemento da inserire in un array
pos
[in] Posizione nell' array in cui inserire
Valore di ritorno
true - successo, false - non posso inserire l'elemento.
Esempio:
|
//--- esempio per CArrayString::Insert(string,int)