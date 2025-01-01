- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
CompareArray
Confronta l'array con un altro.
|
bool CompareArray(
Parametri
src[]
[in] Riferimento ad unarray usato come sorgente di elementi per il confronto.
Valore di ritorno
true - gli array sono uguali, false - gli array sono diversi.
Esempio:
|
//--- esempio per CArrayString::CompareArray(const string &[])