//--- esempio per CArrayString::CompareArray(const string &[])

#include <Arrays\ArrayString.mqh>

//---

string src[];

//---

void OnStart()

{

CArrayString *array=new CArrayString;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Errore creazione oggetto");

return;

}

//--- confronta con un altro array

int result=array.CompareArray(src);

//--- elimina array

delete array;

}