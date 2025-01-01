//--- esempio per CArrayString::AssignArray(const string &[])

#include <Arrays\ArrayString.mqh>

//---

string src[];

//---

void OnStart()

{

CArrayString *array=new CArrayString;

//---

if(array==NULL)

{

printf("Errore creazione oggetto");

return;

}

//--- assegna un altro array

if(!array.AssignArray(src))

{

printf("Errore assegnazione array");

delete array;

return;

}

//--- usa array

//--- . . .

//--- elimina array

delete array;

}