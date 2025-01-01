- Reserve
- Resize
- Shutdown
- Add
- AddArray
- AddArray
- Insert
- InsertArray
- InsertArray
- AssignArray
- AssignArray
- Update
- Shift
- Delete
- DeleteRange
- At
- CompareArray
- CompareArray
- InsertSort
- Search
- SearchGreat
- SearchLess
- SearchGreatOrEqual
- SearchLessOrEqual
- SearchFirst
- SearchLast
- SearchLinear
- Save
- Load
- Type
AssignArray
Copia gli elementi di un array in un altro.
|
bool AssignArray(
Parametri
src[]
[in] Riferimento ad unarray usato come sorgente di elementi da copiare.
Valore di ritorno
true - successo, false - non posso copiare gli elementi.
Esempio:
|
//--- esempio per CArrayString::AssignArray(const string &[])