MQL5 RiferimentoLibreria StandardPannelli e DialoghiCBmpButtonOnMouseDown CreateBorderBmpNamesBmpOffNameBmpOnNameBmpPassiveNameBmpActiveNamePressedLockingOnSetZOrderOnCreateOnShowOnHideOnMoveOnChangeOnActivateOnDeactivateOnMouseDownOnMouseUp OnMouseDown L'event handler del controllo "MouseDown" . virtual bool OnMouseDown() Valore di ritorno true se l'evento è stato elaborato, altrimenti false. Nota L'evento "MouseDown" si verifica quando si preme il pulsante sinistro del mouse sul controllo. OnDeactivate OnMouseUp