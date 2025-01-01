- Create
- Border
- BmpNames
- BmpOffName
- BmpOnName
- BmpPassiveName
- BmpActiveName
- Pressed
- Locking
- OnSetZOrder
- OnCreate
- OnShow
- OnHide
- OnMove
- OnChange
- OnActivate
- OnDeactivate
- OnMouseDown
- OnMouseUp
Locking (Metodo Get)
Ottiene la proprietà "Blocco" del controllo
|
bool Locking() const
Valore di ritorno
Il valore della proprietà "Locking"(Blocco).
Locking (Metodo Set)
Imposta il valore della proprietà "Blocco" del controllo.
|
void Locking(
Parametri
locking
[in] Nuovo valore della proprietà "Locking".
Valore di ritorno
Nessuno.