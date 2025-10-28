CodeBaseSezioni
Guarda come scaricare robot di trading gratuitamente
Ci trovi su Telegram!
Unisciti alla nostra fan page
Script interessante?
Pubblica il link!
lasciare che altri lo valutino
Ti è piaciuto lo script? Provalo nel Terminale MetaTrader 5
Al pocket
Indicatori

Root Mean Square - indicatore per MetaTrader 5

Mladen Rakic | Italian English Русский 中文 Español Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Türkçe
Visualizzazioni:
7
Valutazioni:
(8)
Pubblicato:
Scarica come ZIP, Come scaricare il codice da MetaEditor
Freelance MQL5 Hai bisogno di un robot o indicatore basato su questo codice? Ordinalo su Freelance Vai a Freelance

Stavo controllando se questa esiste come funzione/indicatore indipendente e, poiché non l'ho trovata, eccola qui

The RMS (Root Mean Square) value is calculated by squaring the values, taking the average of the squared values, and then taking the square root of the average. This calculation is applicable to a set of values, especially in the context of waveforms in electrical engineering.

L'RMS è noto anche comemedia quadratica ( indicata con 𝑀 2 ).

Cosa dovete sapere se volete usarla:

Ho visto implementazioni della media quadratica come media mobile, ma sembra che si sia dimenticato di confrontarla con altre medie.

L'RMS o la media quadratica è uguale alla SMA (Simple Moving Average) quando viene applicata a un insieme di valori che è sempre uguale o superiore a 0.

Non appena c'è anche un solo valore negativo, il risultato sarà sbagliato (questa è semplicemente una conseguenza della formula utilizzata per il calcolo), quindi non può essere utilizzata come le normali medie mobili che non hanno la restrizione descritta.




Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50398

MovingAverages.mqh Part II MovingAverages.mqh Part II

MovingAverages.mqh Parte II È disponibile una versione multi timeframe con colori per l'orientamento, per gli sviluppatori o per i trader profittevoli, gratuitamente. Sono disponibili anche altri indicatori multi timeframe.

IncTemaOnArray IncTemaOnArray

La classe CTemaOnArray è progettata per calcolare i valori dell'indicatore Triple Exponential Moving Average (TEMA) utilizzando il buffer dell'indicatore.

EQUILIBRIUM-2011 EQUILIBRIUM-2011

Multicurrency "grider" with risk control (version for Automated Trading Championship 2011 and updated version).

XML parser XML parser

A library for parsing of XML documents. Pure MQL5, it doesn't uses any external libraries.