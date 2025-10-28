Unisciti alla nostra fan page
Root Mean Square - indicatore per MetaTrader 5
Stavo controllando se questa esiste come funzione/indicatore indipendente e, poiché non l'ho trovata, eccola qui
The RMS (Root Mean Square) value is calculated by squaring the values, taking the average of the squared values, and then taking the square root of the average. This calculation is applicable to a set of values, especially in the context of waveforms in electrical engineering.
L'RMS è noto anche comemedia quadratica ( indicata con 𝑀 2 ).
Cosa dovete sapere se volete usarla:
Ho visto implementazioni della media quadratica come media mobile, ma sembra che si sia dimenticato di confrontarla con altre medie.
L'RMS o la media quadratica è uguale alla SMA (Simple Moving Average) quando viene applicata a un insieme di valori che è sempre uguale o superiore a 0.
Non appena c'è anche un solo valore negativo, il risultato sarà sbagliato (questa è semplicemente una conseguenza della formula utilizzata per il calcolo), quindi non può essere utilizzata come le normali medie mobili che non hanno la restrizione descritta.
Tradotto dall’inglese da MetaQuotes Ltd.
Codice originale https://www.mql5.com/en/code/50398
