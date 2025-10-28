Stavo controllando se questa esiste come funzione/indicatore indipendente e, poiché non l'ho trovata, eccola qui

L'RMS è noto anche come media quadratica ( indicata con 𝑀 2 ).

Cosa dovete sapere se volete usarla:

Ho visto implementazioni della media quadratica come media mobile, ma sembra che si sia dimenticato di confrontarla con altre medie.

L'RMS o la media quadratica è uguale alla SMA (Simple Moving Average) quando viene applicata a un insieme di valori che è sempre uguale o superiore a 0.

Non appena c'è anche un solo valore negativo, il risultato sarà sbagliato (questa è semplicemente una conseguenza della formula utilizzata per il calcolo), quindi non può essere utilizzata come le normali medie mobili che non hanno la restrizione descritta.



