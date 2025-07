Trade copier – Impostazioni

Dati in Ingresso

Modalità : Modalità Master – provider. Questa modalità trasmette i dati ai terminali destinatari. Questa modalità viene utilizzata nel terminale da cui devono essere copiati gli ordini (posizioni).

Modalità Slave – ricevitore. Questa modalità riceve i dati dai terminali del fornitore. Questa modalità viene utilizzata nel terminale su cui devono essere aperti gli ordini (posizioni) . Mercato * – Modalità di esecuzione a mercato. Questa modalità viene utilizzata su un conto di trading in cui è vietato aprire posizioni con stop loss e take profit preimpostati. In questa modalità, Trade Copier aprirà le posizioni in due fasi: Il Trade Copyr aprirà una posizione senza stop loss e prenderà profitto. Dopo aver aperto una posizione, Trade Copier imposterà uno stop loss e prenderà profitto (se stop loss e take profit erano presenti nella posizione iniziale). Numero magico (identificativo per Slave) * – identificativo degli ordini e delle posizioni aperti da Trade Copir in modalità Slave. TradeCopier Slave firma i suoi ordini e le sue posizioni con questo numero per poterli poi distinguere da quelli degli altri. Combinazione di colori : combinazione di colori del pannello. Dimensioni del pannello – dimensioni del pannello. Lingua – lingua del pannello.

* I parametri di input Market e Magic number (identifier for Slave) sono destinati alla modalità Slave, pertanto non è necessario configurarli per la modalità Master.

Modalità master

Questa modalità raccoglie informazioni su ordini e posizioni e le invia ai terminali destinatari. Trade Copier con questa modalità è installato sul terminale di cui si desidera copiare gli ordini e le posizioni.

Scheda Accounts Slave

Pulsante per abilitare/disabilitare la trasmissione dei dati ai terminali riceventi. Scheda con l'elenco dei conti di trading dei destinatari collegati. Numero di conti di trading dei destinatari collegati. Indicatore di funzionamento della TradeCopier. Quando vengono elaborati grandi volumi di dati, la TradeCopier interrompe l'elaborazione di questo indicatore e questo potrebbe non lampeggiare per un breve periodo; ciò non indica un errore o un problema. Campo per l'inserimento della frequenza di trasmissione dei dati ai terminali destinatari. Una scheda progettata per configurare l'elenco dei caratteri da copiare.

Scheda Simboli copiabili

Abilita/disabilita il simbolo per la copia. Mostra tutti i simboli disponibili per questo terminale. Mostra i simboli selezionati nella finestra Market Watch del terminale.

Il Master invierà i dati allo Slave solo per quei simboli che sono presenti in questo elenco e che sono inclusi per la copia ( 1 ).

Modalità slave

Questa modalità riceve i dati dal terminale del fornitore e, sulla base di questi, copia le transazioni (apertura, chiusura e modifica di ordini e posizioni). Trade Copier con questa modalità è installato sul terminale in cui devono essere aperti ordini e posizioni.

Scheda commerciale

Pulsante per abilitare/disabilitare la copia delle transazioni. Indicatore di funzionamento della copiatrice. Durante l'esecuzione di operazioni di trading, la copiatrice interrompe l'elaborazione di questo indicatore e potrebbe non lampeggiare per un breve periodo. Questo non è un errore o un problema. Il conto di trading da cui vengono copiate le negoziazioni. Scheda Commercio (mostra lo stato attuale della copia). Scheda con l'elenco deisimboli da copiare. Scheda per l'impostazione dei filtri. Scheda per impostare la funzionalità di arresto della copia e chiusura degli ordini (posizioni) . Scheda per la configurazione del processo di copia. Scheda per l'impostazione delle notifiche. Elenco degli ordini (posizioni) del conto Master. Elenco degli ordini (posizioni) del conto Slave. Se l'ordine (posizione) non viene copiato, la riga mostrerà il motivo per cui l'ordine (posizione) non può essere copiato al momento . *

* Ad esempio, sono stati installati filtri: Max. spread: 20pp. Repeated copy attempts: 30 sec. Se sullo Slave entro 30 secondi dall'apertura di una posizione sul Master, lo spread era superiore a 20 pp, nella riga appariranno le seguenti voci: Durante i primi 30 secondi la TradeCopier tenterà di copiare la posizione. Poiché lo spread sul simbolo è sempre superiore a 20pp, al simbolo verrà applicato il filtro Max. spread: 20 pp e la posizione non verrà copiata. Per tutto questo tempo sulla linea verrà visualizzato il messaggio Stopped: Max spread. Dopo 30 secondi la TradeCopier interromperà tutti i tentativi di copiare la posizione, poiché verrà attivato il parametro Repeated attempts to copy: 30 sec. Di conseguenza, dopo 30 secondi, la scritta Stopped: Max spread cambierà nella scritta Stopped: Repeated attempts to copy. Come si può vedere dall'esempio, il motivo descritto nella riga non è necessariamente la causa principale per cui la posizione non è stata copiata. La TradeCopier registra tutti gli eventi nella scheda Expert del terminale, compresi tutti i filtri attivati, le restrizioni e gli errori di trading. Quindi, se un ordine (posizione) non è stato copiato e si desidera determinare il motivo, aprire la scheda Expert e trovare i record generati nel momento in cui l'ordine (posizione) avrebbe dovuto essere copiato. Maggiori dettagli qui.

Scheda Simboli

Simbolo del conto master. Simbolo del conto slave (questo campo è modificabile). Abilita/disabilita la copia dei simboli. Aggiorna gli elenchi dei simboli.

Trade Copier copierà solo i simboli presenti in questo elenco e di cui è consentita la copia ( 3 ). Questo elenco di simboli viene creato in base all'elenco inviato dal Master e, di conseguenza, l'elenco in questa scheda verrà visualizzato solo dopo aver selezionato l'account Master.

L'elenco dei simboli viene generato una sola volta, subito dopo aver selezionato l'account Master. Se l'elenco dei simboli sul Master è stato modificato o non viene visualizzato, per aggiornare l'elenco sullo Slave , fare clic sul pulsante Reimposta/Aggiorna simboli Master ( 4 ).

Trade Copier seleziona automaticamente un simbolo del conto Slave corrispondente per ogni simbolo del conto Master. Tuttavia, se necessario, è possibile modificare il nome del simbolo Slave. Questo potrebbe essere necessario se Trade Copier non è riuscito a selezionare automaticamente un simbolo o se è necessario copiare un altro simbolo, ad esempio EURUSD > USDJPY.

Campo per immettere il nome del simbolo.

Per modificare, fare clic sul simbolo che si desidera cambiare ( 1 ) e immettere il nome del simbolo desiderato nel campo.

Scheda Filtri

Data e ora di inizio della copia. Ad esempio, se impostato su 2025.03.14 20:00, verranno copiati gli ordini (posizioni) che verranno aperti dopo il 2025.03.14 20:00. Utilizzato al primo avvio della copia per impedire la copia di vecchi ordini. Spread massimo consentito. Non copiare la posizione Master se lo spread sul simbolo supera il valore specificato. Deviazione massima (differenza) tra il prezzo del destinatario e il prezzo del fornitore, in direzione del profitto (in punti).

Per esempio:

Deviazione verso il profitto = 50 ed è stato aperto un acquisto sul conto del fornitore, con un prezzo di apertura di 1,00000.

Questa posizione verrà copiata solo se il prezzo corrente del destinatario al momento della copia è minore o uguale a 1,00050 (1,00000+0,00050=1,00050).

Impostando Deviazione nella zona di profitto = 0, le posizioni verranno copiate solo se il prezzo corrente del destinatario è uguale o migliore di quello del fornitore. I prezzi del fornitore e del destinatario possono differire per i seguenti motivi: broker diversi del fornitore e del destinatario, che hanno prezzi correnti diversi, dal momento in cui la posizione è stata aperta sul fornitore fino al momento in cui la posizione è stata copiata sul destinatario, il prezzo sul destinatario è cambiato. Questo filtro funziona solo per le posizioni. Deviazione massima (differenza) tra il prezzo del destinatario e il prezzo del fornitore, in direzione della perdita (in punti).

Per esempio:

Deviazione verso la perdita = 50 ed è stato aperto un acquisto sul conto del fornitore, con un prezzo di apertura di 1,00000.

Questa posizione verrà copiata solo se il prezzo attuale del destinatario è maggiore o uguale a 0,99950 (1,00000-0,00050=0,99950).

Questo filtro limita l'apertura di posizioni al miglior prezzo. Pertanto, non abilitare questo filtro se non necessario. I prezzi del fornitore e del destinatario possono differire per i seguenti motivi: broker diversi del fornitore e del destinatario, che hanno prezzi correnti diversi, dal momento dell'apertura della posizione sul fornitore fino al momento della copia della posizione sul destinatario, il prezzo sul destinatario è cambiato. Questo filtro funziona solo per le posizioni. Il tempo massimo durante il quale Trade Copier tenterà di aprire una posizione di copia (in secondi). Il tempo viene conteggiato dal momento in cui la posizione viene aperta sul conto Master.

Per esempio:

Se è impostato " Repeated attempts to copy = 90 sec" e la posizione del fornitore è stata aperta alle 1:00:00, il copiatore tenterà di aprire una posizione di copia fino alle 1:01:30. Dopo le 1:01:30, Trade Copier interromperà tutti i tentativi di copia di questa posizione. La posizione potrebbe non essere copiata in tempo per i seguenti motivi: perdita di connessione con il server di trading, attivazione di un filtro, errore di trading, ecc. Questo filtro funziona solo per le posizioni. Ritarda la copia di un ordine o di una posizione per un numero specificato di secondi.

Per esempio:

Se si impostano 25 secondi e la posizione del fornitore è stata aperta alle 1:00:00, la TradeCopier copierà questa posizione alle 1:00:25. La posizione o l'ordine verranno copiati solo per un certo numero di caratteri. * Lotto minimo per la copia. Non copiare l'ordine principale o la posizione se il suo lotto è inferiore a questo valore. Lotto massimo per la copia. Non copiare l'ordine principale o la posizione se il suo lotto è superiore a questo valore. Copia gli ordini (posizioni) dall'orario specificato. ** Copia gli ordini (posizioni) fino all'orario specificato. ** Copia gli ordini (posizioni) solo nei giorni specificati della settimana. ** Copiare gli ordini (posizioni) solo con il commento specificato. *** Copia gli ordini (posizioni) solo con il numero magico specificato. *** Non copiare gli ordini (posizioni) che contengono il commento specificato. *** Non copiare gli ordini (posizioni) che hanno il numero magico specificato. ***

* Un ordine o una posizione verranno copiati solo se: è già presente un ordine o una posizione aperta sul simbolo Slave, oppure il numero di simboli per i quali sono presenti ordini o posizioni aperti non supera il valore impostato.

** Questi filtri non limitano la gestione degli ordini e delle posizioni già copiati; la chiusura e la modifica degli ordini e delle posizioni verranno eseguite indipendentemente da questi filtri. Questi filtri funzionano in base all'orario del tuo terminale.

*** Per commenti: Per inserire più commenti, utilizzare il separatore " , ". Ad esempio, per immettere i commenti: Exp1, Exp2 ed Exp3, immettere Exp1,Exp2,Exp3 nel campo.

". Ad esempio, per immettere i commenti: Exp1, Exp2 ed Exp3, immettere nel campo. Se i commenti contengono la stessa parte, puoi usare il segno " * ". Ad esempio, Exp1453, Exp7565, Exp1453 hanno la stessa parte Exp, quindi puoi inserire Exp* nel campo.

". Ad esempio, Exp1453, Exp7565, Exp1453 hanno la stessa parte Exp, quindi puoi inserire nel campo. È possibile combinare queste opzioni, ad esempio, se si immette Ord*,Master23,Exp* , il parametro utilizzerà i commenti Master23 e i commenti che contengono nel corpo la combinazione di caratteri Ord o Exp.

, il parametro utilizzerà i commenti Master23 e i commenti che contengono nel corpo la combinazione di caratteri Ord o Exp. Il testo del commento non deve contenere i caratteri "," e ";", poiché questi caratteri vengono utilizzati come separatori. Per i numeri magici: Per immettere più numeri magici, utilizzare il separatore " , ". Ad esempio, per inserire i numeri magici 1, 25 e 148, inserisci 1,25,148 nel campo.

". Ad esempio, per inserire i numeri magici 1, 25 e 148, inserisci nel campo. Se i numeri magici hanno la stessa parte, allora puoi usare il segno " * ". Ad esempio, 431, 432, 433 hanno la stessa parte 43, quindi puoi inserire 43* nel campo.

". Ad esempio, 431, 432, 433 hanno la stessa parte 43, quindi puoi inserire nel campo. Se i numeri magici rientrano in un certo intervallo, è possibile utilizzare il formato "inizio-fine". Ad esempio, se devi immettere un intervallo di numeri da 23 a 34, nel campo puoi immettere 23-34 .

. È possibile combinare queste opzioni, ad esempio se si immette 3,10-21,55, il parametro utilizzerà i numeri magici 3, 55 e l'intervallo di numeri da 10 a 21.

Scheda "Interrompi copia/Chiudi ordini"

Ora di chiusura di ordini e posizioni. Al raggiungimento dell'ora specificata, la TradeCopier chiuderà tutti gli ordini e le posizioni. * Giorno della settimana in cui si applica la chiusura degli ordini e delle posizioni specificata nel paragrafo 1. * Interrompere la copia se la dimensione del "Equità" raggiunge il valore specificato. Interrompere la copia se il "drawdown" del conto raggiunge un valore specificato (il "drawdown" è espresso come percentuale del Bilancia). Interrompere la copia se il numero di posizioni aperte (posizioni sul mercato) raggiunge il valore specificato. ** Interrompere la copia se il numero di posizioni aperte al giorno raggiunge il valore specificato. ** Interrompere la copia se il numero di posizioni non redditizie chiuse durante il giorno raggiunge il valore specificato. ** Interrompere la copia se il numero di posizioni redditizie chiuse al giorno raggiunge il valore specificato. ** Interrompere la copia se la perdita di posizioni chiuse per il giorno raggiunge il valore specificato. ** Interrompere la copia se il profitto delle posizioni chiuse per il giorno raggiunge il valore specificato. ** La dimensione del " Equità " raggiunto il quale la copia verrà interrotta. Quando si interrompe la copia, continuare a copiare il processo di apertura degli ordini e delle posizioni (l'interruzione della copia influirà solo sul processo di chiusura degli ordini e delle posizioni). *** Quando si interrompe la copia, continuare a copiare il processo di chiusura degli ordini e delle posizioni (l'interruzione della copia influirà solo sul processo di apertura degli ordini e delle posizioni). *** Chiudere tutti gli ordini e le posizioni se la funzione di interruzione della copia viene attivata al raggiungimento del " Equità " specificato. Chiudere solo gli ordini e le posizioni aperti dal copiatore (verranno chiusi solo gli ordini e le posizioni che hanno il numero magico del copiatore). Una volta raggiunta questa dimensione di Equità , il processo di copia interrotto verrà ripreso (annullamento dell'attivazione della funzione di interruzione della copia tramite Equità ). L'entità del Drawdown, una volta raggiunta la quale la copia verrà interrotta. Numero di posizioni aperte (posizioni sul mercato) raggiunto il quale la copia verrà interrotta. Numero di posizioni aperte al giorno, raggiunto il quale la copia verrà interrotta. ** Riprendere il processo di copia il giorno successivo. **** Numero di posizioni non redditizie chiuse al giorno, raggiunto il quale la copia si interrompe. Numero di posizioni redditizie chiuse al giorno, raggiunto il quale la copia si interrompe. Importo della perdita derivante da posizioni chiuse durante la giornata, raggiunto il quale la copia verrà interrotta. Importo del profitto derivante dalle posizioni chiuse durante la giornata, raggiunto il quale la copia verrà interrotta.

* Gli ordini e le posizioni vengono chiusi in base all'orario del terminale.

** Nel calcolo vengono prese in considerazione solo le posizioni aperte da TradeCopier (che hanno un numero magico TradeCopier). "Giornaliero" significa dalle 00:00 alle 23:59.

*** Ad esempio, secondo le condizioni specificate, la copia è stata interrotta alle 11:00. Opzione "Copy Opening": se disabilitato: dopo le 11:00 il copiatore smetterà di copiare gli ordini e le posizioni che saranno aperti sul conto Master dopo le 11:00.

se abilitato: dopo le 11:00 il copiatore continuerà a copiare nuovi ordini e posizioni, indipendentemente dal fatto che la copia sia stata interrotta. Opzione "Copy Closing": se disabilitato: dopo le 11:00 il copiatore smetterà di copiare la chiusura degli ordini e delle posizioni che verranno chiuse sul conto Master dopo le 11:00.

se abilitato: dopo le 11:00 il copiatore continuerà a copiare la chiusura degli ordini e delle posizioni, indipendentemente dal fatto che la copia sia stata interrotta. Consigliamo di installare:

Copy Opening = off,

Copy Closing = abilitata. In questo caso, quando la copia viene interrotta, TradeCopier smetterà di aprire (copiare) nuovi ordini e posizioni, mentre il copiatore chiuderà gli ordini e le posizioni esistenti se sono chiusi sul conto Master. Imposta altre varianti solo se la tua strategia per copiare ordini e posizioni lo richiede e se capisci perché lo stai facendo.

**** Ad esempio, durante il giorno è stato aperto un numero specificato di posizioni e il processo di copia è stato interrotto alle 18:59 del 14/03/2025. Se questo parametro è abilitato, alle 00:00 del 15/03/2025 (il giorno successivo) il processo di copia verrà ripristinato. Se il giorno successivo il numero di posizioni aperte raggiunge il valore specificato, la copia verrà nuovamente interrotta.

Scheda Impostazioni

Scrivi il numero magico dell'ordine Master nel commento dell'ordine Slave. Scrivi il biglietto dell'ordine Master nel commento dell'ordine Slave. Scrivi il commento dell'ordine Master nel commento dell'ordine Slave. Scrivi il tuo testo nel commento. La lunghezza massima di un commento all'ordine è di 31 caratteri. Campo per l'inserimento della frequenza di ricezione dei dati dal terminale del fornitore. Copia le posizioni "Acquista". Copia le posizioni "Vendi". Copia gli ordini in sospeso. Copia il processo di chiusura degli ordini e delle posizioni. Ordini aperti e posizioni nella direzione opposta. Copia ripetuta di un ordine o di una posizione se l'ordine Slave (posizione) è stato chiuso manualmente o da un altro esperto. Non spuntare questa casella se non capisci a cosa serve! Metodo di calcolo del lotto dell'ordine (posizione) . * Il coefficiente applicato o la dimensione del lotto (a seconda del metodo di calcolo del lotto). Visualizzazione del metodo di calcolo del lotto. Lotto minimo: se il lotto calcolato è minore o uguale a questo valore, Trade Copier non copierà questo ordine (posizione) . Lotto massimo: se il lotto calcolato è maggiore o uguale a questo valore, Trade Copier non copierà questo ordine (posizione). Lotto minimo: se il lotto calcolato è inferiore a questo valore, Trade Copier applicherà questo valore. Lotto massimo: se il lotto calcolato è maggiore di questo valore, Trade Copier applicherà questo valore. Metodo di copia dello Stop Loss. ** Campo per l'inserimento della distanza dello Stop Loss per il metodo "Imposta Stop Loss in punti" oppure del coefficiente per il metodo "Copia punti Stop Loss". Metodo di copia del Take Profit. ** Campo per l'inserimento della distanza Take Profit per il metodo "Imposta Take Profit in punti" oppure del coefficiente per il metodo "Copia punti Take Profit".

* Metodi di calcolo del lotto: Il lotto dell'ordine viene calcolato in uno dei seguenti modi: Proporzionale al Bilancia - il lotto dell'ordine sarà proporzionale al Bilancia del conto del destinatario rispetto al Bilancia del conto del fornitore,

Lot = MasterLot * (BalanceSlave/BalanceMaster).

Lot = MasterLot * (BalanceSlave/BalanceMaster). Moltiplica per coefficiente: il lotto dell'ordine sarà uguale al lotto del fornitore moltiplicato per il coefficiente specificato,

Lot = MasterLot * Coefficient.

Lot = MasterLot * Coefficient. Lotto fisso: il lotto dell'ordine sarà uguale al lotto fisso specificato.

Proporzionale + Coefficiente: il lotto dell'ordine sarà proporzionale al saldo del conto del destinatario rispetto al saldo del conto del fornitore, moltiplicato per il coefficiente specificato. Cioè, il lotto verrà calcolato utilizzando contemporaneamente i metodi del saldo proporzionale e del coefficiente moltiplicativo,

Lot = MasterLot * (BalanceSlave/BalanceMaster) * Coefficient.

Lot = MasterLot * (BalanceSlave/BalanceMaster) * Coefficient. + Volume - il lotto dell'ordine sarà uguale al lotto del fornitore più il volume specificato,

Lot = MasterLot + Volume. Si consiglia di utilizzare il metodo "Moltiplica per il coefficiente". È questo metodo che consentirà un calcolo accurato del lotto rispetto al master, poiché questo metodo non dipende da variabili secondarie, come l'entità della bilancia.

** Calcolo del take profit e dello stop loss: Il take profit e lo stop loss di un ordine (posizione) vengono calcolati in uno dei seguenti modi: Non copiare lo stop loss / take profit - non copiare lo stop loss / take profit del fornitore.

Copia il prezzo stop loss/take profit: copia il prezzo stop loss/take profit del fornitore. Con questa opzione, SL e TP verranno impostati rigorosamente sui prezzi SL e TP del fornitore, anche se si verificasse una variazione nel prezzo Slave rispetto al prezzo Master.

Copia i punti stop loss/take profit - copia i punti stop loss/take profit del fornitore. Con questa opzione, SL e TP verranno impostati in punti in base al prezzo di apertura dell'ordine (posizione) e quando il prezzo Slave si sposta rispetto al prezzo Master, cambieranno anche i livelli di SL e TP.

Imposta stop loss / take profit in punti: imposta i tuoi valori TP e SL senza copiare lo stop loss / take profit del provider. I valori di stop loss e take profit devono essere inseriti nei campi attivati quando si seleziona questo metodo.

Scheda di notifica

Invia messaggio al telefono (terminale mobile). * Messaggio all'apertura di un ordine o di una posizione. Messaggio quando il Equità del conto raggiunge il valore specificato. Il messaggio verrà inviato se il Equità del conto corrente scende al valore specificato nel campo 7. Il messaggio verrà ripetuto dopo il numero di minuti specificato nel campo 8 , a condizione che il Equità superi ancora il livello specificato. Messaggio con un report sullo stato di un conto di trading (bilancia, equità e fondi disponibili). Il messaggio viene inviato una volta al giorno in giorni selezionati della settimana. L'ora del report è specificata nel campo 9 , il giorno della settimana viene impostato tramite i pulsanti 10 . Invia messaggio a EMAIL. ** Messaggio quando un ordine o una posizione vengono chiusi. Importo di equity che, una volta raggiunto, attiverà l'invio di un messaggio. Numero di minuti tra i messaggi. Ora in cui viene inviato il report. Giorno della settimana in cui viene inviato il report. Invia un messaggio di prova. Fai clic su questo pulsante per assicurarti di aver configurato correttamente l'invio del messaggio.

* Per consentire a Trade Copier di inviare un messaggio a un terminale mobile, è necessario specificare l'indirizzo del destinatario nelle impostazioni del terminale: Per mt4 qui .

Per mt4 qui .