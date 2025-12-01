Come ho guadagnato $ 127,38 oggi con uno scalper senza intelligenza artificiale

Profitto di oggi: $127,38 — Tutto grazie a un unico indicatore semplice e privo di intelligenza artificiale: Advanced Stochastic Scalper





Niente magia. Niente IA “black-box”. Solo puro trading trasparente e basato su regole, utilizzando l’Advanced Stochastic Scalper su CHF/JPY M5.

Oggi ho operato esclusivamente in base ai suoi segnali — e i risultati parlano da soli. Non si tratta di algoritmi complessi o di machine learning che tenta di indovinare il mercato. Si tratta di eseguire con disciplina una logica stocastica chiara e collaudata nel tempo.

✅ Segnale di acquisto: Quando la linea verde attraversa verso l’alto il livello di ipervenduto (linea inferiore tratteggiata rossa). Chiudi immediatamente qualsiasi posizione short aperta.

✅ Segnale di vendita: Quando la linea verde attraversa verso il basso il livello di ipercomprato (linea superiore tratteggiata rossa). Chiudi immediatamente qualsiasi posizione long aperta.

✅ Segnali multipli? Se ottieni 2-3 segnali consecutivi nella stessa direzione — accumula le tue operazioni! Apri una nuova posizione senza chiudere quella precedente. È qui che entra in gioco il vero potere dello scalping.

Oggi ho seguito alla lettera queste regole:

Entrato long dopo la prima freccia verde (rimbalzo dall’ipervenduto).

Uscito dallo short, poi rientrato long dopo la seconda freccia verde.

Ho catturato il brusco calo con due frecce rosse consecutive — uscito dal long, aperto short.

L’ultima freccia verde mi ha dato il mio ultimo long profittevole prima della chiusura.

Totale: $127,38 di profitto con soli 4-5 setup ad alta probabilità. Niente supposizioni. Niente ritardi. Solo segnali meccanici e puliti.

📥 Scarica l’indicatore:

