SignauxSections
Signaux / MetaTrader 4 / DM
Boyu Ding

DM

Boyu Ding
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
Copie pour 999 USD par mois
croissance depuis 2025 484%
GrandMarkets-Live1
1:500
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
9 043
Bénéfice trades:
6 162 (68.14%)
Perte trades:
2 881 (31.86%)
Meilleure transaction:
1 093.26 USD
Pire transaction:
-571.25 USD
Bénéfice brut:
54 828.44 USD (632 162 pips)
Perte brute:
-30 604.55 USD (649 470 pips)
Gains consécutifs maximales:
30 (75.45 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
1 652.31 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.06
Activité de trading:
94.57%
Charge de dépôt maximale:
78.09%
Dernier trade:
23 il y a des minutes
Trades par semaine:
384
Temps de détention moyen:
15 heures
Facteur de récupération:
8.66
Longs trades:
4 697 (51.94%)
Courts trades:
4 346 (48.06%)
Facteur de profit:
1.79
Rendement attendu:
2.68 USD
Bénéfice moyen:
8.90 USD
Perte moyenne:
-10.62 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-1 385.18 USD)
Perte consécutive maximale:
-2 657.82 USD (5)
Croissance mensuelle:
20.75%
Prévision annuelle:
251.82%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
493.67 USD
Maximal:
2 798.80 USD (38.31%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
38.31% (2 798.80 USD)
Par fonds propres:
82.58% (11 236.68 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
GBPJPY 2697
EURAUD 2309
EURUSD 1653
AUDCAD 1108
NZDUSD 998
EURNZD 171
EURCHF 84
EURGBP 23
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
250 500 750 1K 1.3K 1.5K 1.8K 2K 2.3K 2.5K 2.8K 3K
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
GBPJPY 4.4K
EURAUD 6.2K
EURUSD 6K
AUDCAD 3K
NZDUSD 3.8K
EURNZD 347
EURCHF 337
EURGBP 102
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
2.5K 5K 7.5K 10K 13K 15K 18K 20K 23K 25K 28K 30K
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
GBPJPY -6.4K
EURAUD -26K
EURUSD -2.3K
AUDCAD 12K
NZDUSD 3.3K
EURNZD 547
EURCHF 2K
EURGBP 526
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
50K 100K 150K 200K 250K 300K 350K 400K
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Meilleure transaction: +1 093.26 USD
Pire transaction: -571 USD
Gains consécutifs maximales: 3
Pertes consécutives maximales: 5
Bénéfice consécutif maximal: +75.45 USD
Perte consécutive maximale: -1 385.18 USD

Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GrandMarkets-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.15 × 212
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
神圣丰收1
Aucun avis
2025.09.10 07:40
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.10 03:11
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.09 15:33
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.03 06:23
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 18:51
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.02 17:51
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.09.01 14:50
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.29 07:54
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 15:17
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 14:17
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.28 00:49
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 22:49
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.27 15:27
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 14:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 13:16
Removed warning: Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.26 12:16
Too frequent deals may negatively impact copying results
2025.08.18 14:58
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.18 13:58
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 22:48
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.08.13 21:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
Pour voir les trades en temps réel, veuillez s'identifier ou S'inscrire
Signal
Prix
Croissance
Les abonnés
Fonds
Solde
Semaines
Conseillers experts
Trades
Gagner %
Activité
PF
Rendement attendu
Prélèvement
Effet de levier
DM
999 USD par mois
484%
0
0
USD
29K
USD
21
100%
9 043
68%
95%
1.79
2.68
USD
83%
1:500
Copier

Comment la copie des trades est-elle effectuée dans MetaTrader ? Regardez la vidéo tutoriel

L'abonnement à un signal vous permet de copier les trades du fournisseur dans un délai de 1 mois. Pour que l'abonnement fonctionne, vous devez utiliser le terminal de trading 4 MetaTrader.

Si vous n'avez pas encore installé la plateforme, vous pouvez la télécharger ici.