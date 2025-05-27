SignauxSections
Boyu Ding

DM4

Boyu Ding
0 avis
Fiabilité
21 semaines
0 / 0 USD
croissance depuis 2025 739%
GrandMarkets-Live1
1:500
  • Croissance
  • Solde
  • Fonds propres
  • Prélèvement
Trades:
14 844
Bénéfice trades:
10 136 (68.28%)
Perte trades:
4 708 (31.72%)
Meilleure transaction:
1 489.25 USD
Pire transaction:
-231.09 USD
Bénéfice brut:
92 855.65 USD (1 035 828 pips)
Perte brute:
-46 179.70 USD (1 005 838 pips)
Gains consécutifs maximales:
36 (81.17 USD)
Bénéfice consécutif maximal:
2 234.97 USD (3)
Ratio de Sharpe:
0.10
Activité de trading:
100.00%
Charge de dépôt maximale:
32.89%
Dernier trade:
2 il y a des minutes
Trades par semaine:
438
Temps de détention moyen:
18 heures
Facteur de récupération:
25.40
Longs trades:
7 775 (52.38%)
Courts trades:
7 069 (47.62%)
Facteur de profit:
2.01
Rendement attendu:
3.14 USD
Bénéfice moyen:
9.16 USD
Perte moyenne:
-9.81 USD
Pertes consécutives maximales:
13 (-1 837.52 USD)
Perte consécutive maximale:
-1 837.52 USD (13)
Croissance mensuelle:
15.87%
Prévision annuelle:
193.45%
Algo trading:
100%
Prélèvement par solde:
Absolu:
0.00 USD
Maximal:
1 837.52 USD (4.09%)
Prélèvement relatif:
Par solde:
6.30% (1 801.25 USD)
Par fonds propres:
57.24% (14 809.40 USD)

Distribution

Symbole Transactions Sell Buy
EURCAD 2111
GBPCAD 2068
CADJPY 1843
EURUSD 1781
GBPCHF 1103
EURNZD 1066
NZDCAD 964
AUDJPY 862
GBPAUD 839
AUDCHF 693
AUDNZD 692
NZDCHF 614
CHFJPY 107
EURGBP 99
EURAUD 2
Symbole Bénéfice brut, USD Perte, USD Profit, USD
EURCAD 5.8K
GBPCAD 5.5K
CADJPY 4.8K
EURUSD 7K
GBPCHF 5.7K
EURNZD 2.6K
NZDCAD 2.6K
AUDJPY 2.3K
GBPAUD 2.1K
AUDCHF 3.2K
AUDNZD 1.3K
NZDCHF 2.9K
CHFJPY 341
EURGBP 508
EURAUD 3
Symbole Bénéfice brut, pips Perte, pips Profit, pips
EURCAD 5K
GBPCAD -5.6K
CADJPY 4.1K
EURUSD -4K
GBPCHF -1.7K
EURNZD -21K
NZDCAD 15K
AUDJPY -1.4K
GBPAUD -2.3K
AUDCHF 11K
AUDNZD 26K
NZDCHF 8K
CHFJPY -5.1K
EURGBP 3.8K
EURAUD 138
  • Charge de dépôt
  • Prélèvement
Le dérapage moyen basé sur les statistiques d'exécution sur réel les comptes de divers courtiers est spécifié en pips. Elle dépend de la différence entre les cotations du fournisseur de "GrandMarkets-Live1" et les cotations de l'abonné, ainsi que des délais d'exécution des commandes. Des valeurs inférieures signifient une meilleure qualité de copie.

ICMarketsSC-Live06
0.10 × 334
Aucun avis
2025.09.23 16:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 15:08
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 14:08
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 08:44
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.23 07:30
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.22 01:42
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 21:40
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 20:40
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.19 16:14
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 18:31
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 16:18
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 15:18
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 07:12
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.18 02:41
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 23:26
High current drawdown in 30% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 20:11
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 13:41
High current drawdown in 31% indicates the absence of risk limitation
2025.09.17 07:15
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 21:38
High current drawdown in 32% indicates the absence of risk limitation
2025.09.16 20:38
Removed warning: High current drawdown indicates the absence of risk limitation
